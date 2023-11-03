CGTN：Как Китай намерен повышать уровень финансовой открытости после ключевого совещания

ПЕКИН, 3 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- В понедельник и вторник в Пекине прошло ключевое финансовое совещание, на котором был намечен курс финансового развития Китая.

Центральное совещание по вопросам финансовой политики, проводимое дважды в десятилетие, является финансовой встречей высшего уровня в Китае и определяет курс финансового развития страны и направление реформ на следующем этапе.

Главным событием совещания этого года стало появление ряда новых терминов, таких как построение «ведущей финансовой державы» и поиск «пути финансового развития с китайской спецификой», которые, по мнению аналитиков, посылают новые импульсы для будущей финансовой политики Китая.

По словам Лю Сяочуня (Liu Xiaochun), профессора Шанхайского института финансов при Шанхайском университете Цзяо Тун, выдвижение на первый план концепции построения «ведущей финансовой державы» свидетельствует о том, что финансы играют все более важную роль и занимают все более приоритетные позиции во всей национальной экономике.

Повышение уровня финансовой открытости

На совещании особое внимание было уделено усилиям по повышению уровня финансовой открытости.

Необходимо неуклонно расширять институциональную открытость сектора, совершенствовать трансграничные инвестиции и упрощать процедуры финансирования, чтобы привлечь больше иностранных финансовых учреждений и долгосрочного капитала для развития бизнеса в Китае, отметили участники совещания.

В будущем Китай будет стремиться привести свои финансовые правила в соответствие с международными экономическими и торговыми правилами и сделать нынешний курс на открытость более прозрачным и предсказуемым, заявил в интервью CMG главный экономист Bank of China Securities Гуань Тао (Guan Tao).

Гуань Тао отметил, что Китай будет и дальше продвигать финансовую маркетизацию, установление верховенства закона и интернационализацию своего финансового рынка, эффективно используя зоны свободной торговли, порты свободной торговли и некоторые финансовые центры.

Участники встречи призвали повысить конкурентоспособность и авторитет Шанхая как международного финансового центра и укрепить статус Гонконга как международного финансового центра.

Также необходимо принять меры по защите от экономических рисков, связанных с иностранным капиталом, в ходе повышения уровня открытости, добавил Гуань Тао.

К концу сентября 202 банка из 52 стран и регионов мира открыли свои представительства в Китае.

Данные также свидетельствуют о том, что 1110 иностранных учреждений получили доступ к китайскому рынку облигаций, а объем их активов к концу сентября превысил 3,3 трлн юаней.

Обеспечение национальной финансовой безопасности

Наряду с принципом открытости на совещании также обсуждалась задача обеспечения финансовой безопасности.

Была подчеркнута необходимость обеспечения национальной финансовой и экономической безопасности, а также отмечено, что предотвращение финансовых рисков должно стать постоянным приоритетом в работе финансового сектора.

По данным Народного банка Китая (PBOC), с 2014 года по сентябрь 2023 года объем кредитов в юанях, предоставленных реальному сектору экономики, взлетел с 81,43 трлн юаней до более 230 трлн юаней (около 32,04 трлн долл. США) при среднегодовом росте 10%, что в целом соответствует номинальному росту ВВП.

Тем не менее, с учетом переплетения различных проблем в финансовом секторе, участники совещания указали на существование скрытых экономических и финансовых рисков, таких как случаи финансовой коррупции и низкая эффективность финансового сектора в обслуживании реального сектора экономики.

«На совещании был выдвинут ряд требований к следующему этапу в области финансового регулирования. В них содержатся рекомендации и указания по укреплению и совершенствованию финансового надзора, устранению пробелов в нормативно-правовом регулировании и повышению эффективности надзора в будущем», — сообщил Гуань Тао.

Отметив, что основной задачей центрального совещания по вопросам финансовой политики является ускорение курса на построение ведущей финансовой державы, Гуань Тао подчеркнул, что финансы — это основа национальной экономики и важная составляющая конкурентоспособности страны, «поэтому построение ведущей финансовой державы является потребностью ведущей экономической державы».

https://news.cgtn.com/news/2023-11-01/How-China-will-expand-financial-opening-up-after-key-meeting--1onnU4kyk6c/index.html