CGTN: Китай и Вьетнам наблюдают более тесные связи между людьми

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CGTN

11 Dec, 2023, 00:36 ET

ПЕКИН, 11 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- В рамках 15-й Вьетнамо-китайской международной торговой и туристической ярмарки 30 ноября состоялось мероприятие по обмену антифонным пением на реке Бэйлунь, где проходит граница между Китаем и Вьетнамом.

Китайские и вьетнамские певцы исполнили песни в честь тесной дружбы между народами двух стран.

Будучи социалистическими странами и дружными соседями, Китай и Вьетнам связывают более семидесяти лет дипломатических отношений и тесные связи между двумя народами.

Длительная дружба

Посол Китая во Вьетнаме Сюн Бо (Xiong Bo) рассказал агентству China Media Group, что для международного обмена между Китаем и Вьетнамом существует множество благоприятных условий.

Благодаря сходному историческому и культурному наследию вьетнамский народ хорошо знаком с китайской историей и конфуцианством, а современные китайские фильмы и телесериалы очень популярны среди вьетнамцев, по его словам.

Для укрепления взаимопонимания и дружбы между народами Китай и Вьетнам подчеркнули важность работы над сотрудничеством в области образования.

Чжэн Давэй (Zheng Dawei), консультант по образованию в посольстве Китая во Вьетнаме, сказал, что более 50 вузов Вьетнама имеют отделения или факультеты китайского языка, а 15 000 студентов изучают китайский язык на уровне вуза.

В соответствии с совместным заявлением об углублении китайско-вьетнамского всестороннего партнерства в стратегическом сотрудничестве, выпущенным в прошлом году, Китай объявил, что в следующие пять лет он предложит Вьетнаму более 1000 стипендий Китайского правительства и свыше 1000 международных стипендий для учителей китайского языка, что поможет Вьетнаму обучить талантливых молодых людей и учителей китайского языка.

С 2021 по 2022 год более 27 000 вьетнамских студентов обучались в Китае, а более 1700 из них получали стипендии Китайского правительства, как сказал посол Сюн.

Сюн сказал, что нужно еще больше укрепить формирование общественного мнения между двумя сторонами. Он отметил, что две стороны должны придавать большее значение укреплению китайско-вьетнамской дружбы.

Ожидается увеличение международного обмена

После 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг (Nguyen Phu Trong) стал первым иностранным лидером, которого пригласили посетить Китай.

По приглашению Чонга и президента Вьетнама Во Ван Тхыонга (Vo Van Thuong) председатель КНР Си Цзиньпин посетит Вьетнам с государственным визитом с 12 по 13 декабря.

Лидеры обсудят улучшение китайско-вьетнамских отношений и сосредоточатся на шести основным темах: политику, безопасность, практическое сотрудничество, общественную поддержку, многосторонние вопросы и проблемы судоходства, как сообщает спикер МИД Китая Ван Вэньбин (Wang Wenbin) на очередной пресс-конференции.

На октябрьской встрече с Тхыонгом, который посетил Китай во время третьего Форума международного сотрудничества «Пояс и путь», председатель Си сказал, что две страны должны продолжать укреплять связи между двумя народами, особенно среди молодого поколения, чтобы передавать традиционную дружбу из поколения в поколение.

Вьетнамцы тоже ожидают укрепления связей между народами. Ле Нгует Куинь (Le Nguyet Quynh), обладательница второго приза 16-го конкурса на знание китайского языка для иностранных студентов «Китайский мост», сказала, что она изучает китайский язык уже шесть лет и с нетерпением ждет предстоящего визита председателя Си.

«Надеюсь, что после этого визита молодежь двух стран получит больше возможностей для общения друг с другом и укрепления наших связей», — сказала Ле.

https://news.cgtn.com/news/2023-12-09/China-Vietnam-eye-closer-people-to-people-bonds-1po749WWKgU/index.html

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