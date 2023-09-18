CGTN: Китай и Замбия существенно повышают уровень межгосударственных отношений

ПЕКИН, 18 сентября 2023 г. PRNewswire/ -- В пятницу Китай и Замбия заявили о своем решении повысить двусторонние связи между этими двумя странами до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства, при этом обе стороны поприветствовали идею развития "глубоких" традиционных дружественных отношений.

Об этих планах было заявлено в ходе семидневного государственного визита президента Замбии Хакаинде Хичилемы в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Одно из ключевых позиций повестки дня заняла коммерческая деятельность. За первые два дня африканский лидер выразил свое мнение относительно пяти компаний, включая международный контейнерный терминал Яньтянь (Yantian International Container Terminal), BYD, Huawei, Tencent и ZTE. Г-н Хичилема прибыл в Пекин в четверг.

В ходе состоявшейся в пятницу беседы руководителей двух стран Си Цзиньпин заявил, что Китай готов сотрудничать с Замбией и превратить глубокую традиционную дружбу в мощную движущую силу взаимовыгодного сотрудничества в рамках грядущей эпохи, а также вывести двусторонние отношения между этими странами на принципиально новый уровень.

Беспроигрышное сотрудничество

Железная дорога Танзания-Замбия, проходящая через обширную саванну между Танзанией и Замбией, является символом настоящей дружбы и искренней помощи китайского народа народам африканских стран.

Еще в 1960-х годах, когда многие страны и международные организации отказывались помогать Замбии, Китай предоставил этой стране беспроцентный кредит в размере 988 млн юаней, причем абсолютно без каких-либо условий. Кроме того, Китай направил в эту страну большое количество оборудования и материалов, экспертов в области строительства, управления и технического обслуживания железной дороги, а также кадры, необходимые для подготовки местных технических специалистов.

По официальным данным, по состоянию на сегодняшний день обе стороны существенно расширили свои инвестиционные и торговые связи во многих отраслях. В 2022 году объем торговли между этими двумя странами достиг рекордного уровня 6,73 млрд долларов США.

Во время встречи г-н Цзиньпин заявил, что Китай планирует совместно с Замбией осуществлять реализацию инициативы "Пояс и путь", а также расширять сотрудничество в области строительства инфраструктуры, сельского хозяйства, объектов горнодобывающей промышленности и экологически чистых энергетических предприятий для достижения общих целей в области развития и возрождения этих двух стран.

Он также добавил, что Китай поощряет выход на свой рынок более качественной замбийской продукции и оказывает поддержку китайским предприятиям в области инвестирования в Замбию.

Голос глобального юга

В пятницу г-н Хичилема поблагодарил Китай за поддержку в процессе вступления Африканского союза в G20 и отметил, что развитие Китая привело к развитию прогресса в странах глобального юга, обеспечило повышение степени их присутствия и важность их мнения на международной арене, а также способствовало развитию международного порядка в более справедливом и рациональном направлении.

По словам президента Замбии, его страна высоко ценит дружбу между этими двумя странами, существенно укрепленную усилиями прошлых поколений руководителей.

Дружба между Китаем и Замбией восходит к эпохе, когда Китай активно поддерживал национально-освободительное движение на юге Африки. 25 октября 1964 года, на следующий день после провозглашения Замбией независимости, между этими двумя странами были установлены дипломатические отношения.

В ходе своей речи г-н Цзиньпин подчеркнул, что традиционная дружба, сформированная усилиями прошлых поколений руководителей этих двух стран, выдержала испытание в виде меняющейся международной обстановки.

Председатель КНР также призвал обе страны продолжать придерживаться принципа многосторонних отношений, твердо отстаивать справедливость и правосудие на международной арене, стремиться к повышению степени влияния развивающихся стран, а также защищать общие интересы этих двух стран и других развивающихся государств.

https://news.cgtn.com/news/2023-09-15/China-Zambia-announce-elevation-of-China-Zambia-ties-1n7CifQXzyM/index.html

SOURCE CGTN