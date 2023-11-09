CGTN: Как Китай трансформирует свой рынок, открывая его миру?

ПЕКИН, 9 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- Американский предприниматель Оуэн Мессик (Owen Messick) с удовольствием вспоминает «удивительный» опыт своей компании на первой выставке China International Import Expo (CIIE). «Я очень хорошо помню ту первую выставку CIIE. Она оказала очень большое влияние на нас как компанию и на меня лично».

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По словам г-на Мессика его компания – doTERRA – арендовала павильон площадью 9 кв. м, чтобы «прощупать почву» на первой выставке CIIE в 2018 году. Однако этот крошечный павильон позволил американскому бренду эфирных масел подписать предварительные соглашения на сумму 380 млн юаней (55,48 млн долл. США).

«Воодушевленные "эффектом перелива" от участия в выставке мы учредили региональную штаб-квартиру в Шанхае всего лишь через месяц после первой выставки CIIE и начали строительство завода и нашей первой зарубежной лаборатории в Китае», – поделился г-н Мессик, президент doTERRA China.

Компания увеличила свой павильон до 200 кв. м на шестой выставке CIIE, которая в этом году проводится с 5 по 10 ноября в Шанхае.

Вспоминая первую выставку CIIE, г-н Мессик говорит, что был потрясен речью председателя КНР Си Цзиньпина на церемонии открытия.

«Я думаю, главное его послание заключалось в том, что Китай открыт миру, открыт к приходу в Китай новых компаний и к их успешному ведению здесь бизнеса. Поэтому я полагаю, что это действительно многих вдохновило, включая нас».

В письме к участникам шестой выставки CIIE председатель КНР еще раз подтвердил приверженность Китая высокому уровню открытости, давая обещание, что Китай будет настойчиво расширять открытость на уровне высоких стандартов и продолжит делать глобализацию экономики более открытой, инклюзивной, сбалансированной и выгодной.

Китайский рынок – рынок для всех

Население Китая превышает 1,4 млрд человек, и среди них число лиц со средним доходом составляет более 400 млн человек, что дает огромный потенциал с точки зрения рыночного спроса», – сказал китайский премьер Ли Цян (Li Qiang) в субботу в своей вступительной речи на церемонии открытия шестой выставки CIIE

По словам г-на Ли, совокупный импорт товаров и услуг Китаем в ближайшие пять лет должен достичь уровня 17 трлн долл. США.

Любая страна, независимо от ее размера и мощи, может использовать выставку CIIE для доступа на крупный китайский рынок. Гвинея-Бисау, расположенная на западном побережье Африки, — хороший тому пример.

Страна является одним из крупнейших производителей орехов кешью. Свыше 80 % ее трудоспособного населения занято в производстве орехов кешью, и они составляют более 90 % общего экспорта страны. Поэтому кешью является не только важнейшим источником дохода местного населения, но также ключевым драйвером экономики страны.

На пятой выставке CIIE, проходившей в прошлом году, компаниям из Гвинеи-Бисау был предложен бесплатный павильон площадью 18 кв. м для выставки продукции, что позволило им выйти на китайский рынок.

По словам Антонио Серифо Эмбало (Antonio Serifo Embalo), посла Республики Гвинея-Бисау в Китае, в ходе выставки в прошлом году многие компании проявили большой интерес к отрасли по производству орехов кешью Гвинеи-Бисау и у некоторых из них даже появились планы по инвестированию в эту африканскую страну.

Шестая выставка CIIE снова предлагает бесплатные выставочные павильоны для экспонентов из наименее развитых стран, таких как Гвинея-Бисау, чтобы помочь большему количеству выпускаемой такими странами продукции получить доступ на китайский рынок.

Подход CIIE идет в ногу со словами председателя Си. В своем письме председатель КНР выразил надежду на то, что выставка CIIE послужит окном для стимулирования новой схемы развития страны, которая создает новые возможности для мира через дальнейшее развитие Китая, а также платформой для открытия экономики Китая на уровне высоких стандартов, что позволит огромному рынку страны стать общим рынком для всего мира.

Взаимовыгодное сотрудничество для всего мира

Принимая во внимание то, что восстановлению мировой экономики не хватает импульса и требуется сплоченность и кооперация всех стран, председатель Си в своем письме выразил надежду, что выставка CIIE сыграет большую роль в поставках международных массовых товаров и услуг, которые ускоряют процесс создания открытой мировой экономики и позволяют миру выигрывать от взаимовыгодного сотрудничества.

Выступая на проходившем в прошлом месяце третьем Форуме международного сотрудничества «Один пояс — один путь», председатель КНР подчеркнул, что взаимовыгодное сотрудничество — это уверенный путь к успеху.

Выставка CIIE стала важной платформой для экспонентов из стран-партнеров по программе «Один пояс — один путь» (BRI) для выхода на рынок Китая и получения обоюдовыгодных результатов.

Свыше 1 500 компаний из стран-партнеров программы «Один пояс — один путь» принимают участие в шестой выставке CIIE. Их выставочные площади составляют в совокупности почти 80 000 квадратных метров — 30-процентный рост по сравнению с выставкой прошлого года.

«Мы видим признаки замедления процесса глобализации. Многие страны сталкиваются с геополитической напряженностью, торговыми ограничениями и другими факторами, заставляющими их больше концентрироваться на внутреннем потреблении, — отметил Кевин Колевар (Kevin Kolevar), вице-президент по глобальной политике и взаимодействию с государственными органами компании Dow. — Однако Китай всегда посылал сигналы о своей открытости. Как страна с самой крупной в мире потребительской базой, Китай имеет огромный потенциал».

Он отметил, что выставка CIIE символизирует приверженность и поддержку со стороны Китая идеи глобализации мировой экономики, международного сотрудничества и открытости, добавив, что выставка не только служит платформой глобальной бизнес-кооперации, но также способствует коммуникации и взаимодействию лидеров разных регионов.

https://news.cgtn.com/news/2023-11-05/How-does-China-transfer-its-market-to-a-shared-one-for-world--1otVjhK1Cms/index.html

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