ПЕКИН, 12 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- Сайханба, расположенный в самой северной части провинции Хэбэй, является одним из крупнейших искусственных лесов в мире.

В лесу Сайханба площадью около 93 000 гектаров находятся тысячи видов флоры и фауны. Его потрясающая природа ежегодно привлекает множество туристов.

Why China is committed to green development

Однако так было не всегда. В прошлом королевская резиденция, это место в 1950-х годах превратилось в пустошь в результате безудержного обезлесения, которое, в свою очередь, угрожало столице страны, Пекину, и прилегающим регионам суровыми и частыми песчаными бурями.

В 1962 году началась бурная деятельность по превращению бесплодной пустыни в зелёное «чудо», заселенное 500 миллионами деревьев.

За шесть десятилетий площадь леса увеличилась с 11,4 до 80 процентов. Он очищает около 137 миллионов кубометров чистой воды для жителей Пекина и Тяньцзиня, одновременно поглощая 860 300 тонн углекислого газа и выделяя 598 400 тонн кислорода.

Применяются передовые технологии для защиты лесов от пожара — от инфракрасного радиолокационного обнаружения пожаров и мониторинга раннего предупреждения о молниях до видеонаблюдения лесных пожаров и мониторинга местоположения спутниковых систем.

«Наша система автоматически оповещает лесничих по телефону, как только сверхмощная молния приближается к лесу, — заявил директор Управления по предотвращению пожаров в лесу Сайханба. — Мы также используем беспилотники для патрулирования окрестностей леса».

Благодаря этим технологиям лес находится под надёжной защитой и приносит пользу населению. Председатель КНР Си Цзиньпин высоко оценил экологические достижения Сайханба, заявив в 2021 году следующее: «Трансформация этого региона привела к созданию модели в мировой истории экологического прогресса».

Уважайте природу, и блага придут к вам

«Все существа процветают, когда живут в гармонии с природой и питаются ее дарами». Это китайская пословица от великого мыслителя Сюнь-цзы, жившего более 2000 лет назад, которую Си процитировал в своей речи на Саммите лидеров по вопросам климата по видеосвязи из Пекина в 2021 году. Сайханба является ярким примером, отражающим то, как гармоничное развитие людей и природы может привести к более экологичному будущему.

Си Цзиньпин заявил следующее: «Мать-природа вскормила нас, и мы должны относиться к ней как к своим корням, уважать ее, защищать и следовать ее законам. Неуважение к природе или несоблюдение ее законов лишь повлечет за собой ее месть».

В 2020 году Китай объявил о двух целях — достижении пика выбросов углекислого газа до 2030 года и углеродной нейтральности до 2060 года для обеспечения устойчивого развития.

В докладе, озвученном на 20-м Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая в октябре прошлого года, одной из ключевых задач, поставленных перед страной в ближайшие пять лет, является содействие экологически безопасному развитию и гармоничным отношениям между человеком и природой.

https://news.cgtn.com/news/2023-06-09/Why-China-is-committed-to-green-development-1kv7VHtXzWg/index.html

yt:

https://youtu.be/IRibUWy1S6g

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=IRibUWy1S6g

SOURCE CGTN