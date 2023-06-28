CGTN: Китай уверен в достижении цели роста в 5% и продолжает двигать мировую экономику English

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CGTN

28 Jun, 2023, 10:15 ET

ПЕКИН, 28 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- В докладе, опубликованном Организацией Объединенных Наций в мае, ожидаемые показатели экономического роста Китая в этом году возросли до 5,3 % с 4,8 %, прогнозируемых в начале года.

По данным Всемирного банка в 2023 году экономика Китая предположительно вырастет на 5,6 %, что на 1,3 % больше по сравнению с прогнозом за январь.

С начала текущего года экономика Китая продолжает восстанавливаться и развиваться.

«В течение последнего десятилетия Китай выступал в роли источника устойчивого роста мировой экономики», — заявил во вторник на церемонии открытия летнего Давосского форума в муниципалитете Тяньцзинь на севере Китая премьер Госсовета Китая Ли Цян (Li Qiang).

Подчеркнув, что экономика Китая глубоко интегрирована с мировой экономикой, г-н Ли заявил, что Китай сам развивается благодаря глобализации и становится самым неуклонным ее проводником.

Экономическая жизнеспособность Китая 

Более высокие, чем ожидалось, показатели экономических данных Китая значительно повысили доверие международного рынка.

За первые пять месяцев текущего года совокупная стоимость импорта и экспорта Китая составила 16,77 трлн юаней (около 2,32 трлн долларов США), что на 4,7 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Главного таможенного управления экспорт составил 9,62 трлн юаней, на 8,1 % больше, а импорт — 7,15 трлн юаней, на 0,5 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Благодаря региональным экономическим связям объем импорта и экспорта между Китаем и другими участниками Соглашения о всестороннем региональном экономическом партнерстве (RCEP) в течение первых пяти месяцев 2023 года неуклонно рос, достигнув объема 5,11 трлн юаней, что на 4,5 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Китайская экономика по-прежнему обладает огромным потенциалом», — заявил президент Всемирного экономического форума Бёрге Бренде (Borge Brende) в интервью каналу CGTN.

«Ожидается, что в этом году Китай достигнет целевого показателя экономического роста примерно на уровне 5 %, а во втором квартале этот показатель превысит значение за первый квартал», — заявил г-н Ли на форуме.

Он подчеркнул, что Китай продолжит обеспечивать устойчивый динамизм восстановления и роста мировой экономики, а также предоставлять международным инвесторам возможности получения взаимовыгодных результатов.

Недавно руководители многих транснациональных корпораций, таких как Apple, Tesla и BMW, посетили Китай для переговоров о сотрудничестве и поиска деловых возможностей, продемонстрировав доверие к Китаю.

Как заявил председатель правления и генеральный директор Allianz Group Оливер Бэйт (Oliver Bate), присутствовавший на Форуме по развитию Китая в марте, международное сообщество нуждается в Китае более, чем когда-либо.

По словам господина премьера, Китай опирается на новую философию развития, продвигая новую парадигму развития более быстрыми темпами, и упорно работает над достижением высококачественного развития.

Стимулирование роста мировой экономики

Постоянно оптимизируемая деловая среда является одним из ключевых факторов, способствующих дальнейшему повышению привлекательности Китая для иностранных инвестиций.

Согласно отчету, опубликованному Китайским комитетом содействия развитию международной торговли, 97 процентов опрошенных иностранных компаний оценили политику иностранных инвестиций, принятую правительством Китая с четвертого квартала прошлого года, на «удовлетворительно» или выше.

Удовлетворенность такими показателями, как получение финансовых услуг, разрешение коммерческих споров и доступ на рынок, превысила 80 процентов.

Более того, Tesla объявила, что увеличит инвестиции в Китай и построит новый мегазавод в Шанхае, который будет заниматься производством систем хранения энергии Megapack.

Французская компания Airbus объявила о строительстве второй производственной линии в Тяньцзине. В апреле немецкая компания Volkswagen объявила, что инвестирует 1 миллиард евро в Китай для создания центра инноваций, закупки компонентов, а также исследований и разработок в сфере электромобилей.

Премьер госсовета КНР заявил, что Китай готов неуклонно поддерживать рыночную экономику и свободную торговлю, направляя мировую экономику к более инклюзивному, стабильному и устойчивому будущему.

Призвав международное сообщество решительно противостоять политизации экономических и торговых вопросов и вместе поддерживать стабильность и беспрепятственное движение по глобальным цепочкам производства и поставок, г-н Ли выразил надежду, что плоды экономической глобализации могут принести пользу разным странам и людям на более справедливой основе.

https://news.cgtn.com/news/2023-06-27/Premier-Li-China-will-continue-to-drive-global-economic-growth--1kYiF2MFgcw/index.html

SOURCE CGTN

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