CGTN: Демократия в Китае из первых уст

ПЕКИН, 8 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- В докладе 20-го Всекитайского съезда КПК подчеркивается огромное значение развития всеобъемлющей народной демократии и обеспечения условий для того, чтобы народ управлял страной. Народная демократия является жизненной основой социализма с китайскими особенностями и неотъемлемой частью усилий Китая по созданию современной во всех отношениях социалистической страны.

Как понять демократию в Китае? По словам Председателя Китайской ассоциации Йельской школы права Виктора Гао (Victor Gao), с философской точки зрения ни одна страна в мире не обладает монополией на демократию. Демократия должна работать, и единственным тестом для демократии является то, может ли она принести ощутимые блага для народа. Китай не смог бы достичь полной и глубокой экономической трансформации за последние четыре десятилетия без активного участия китайского народа в процессе принятия решений.

Хотя КПК является правящей партией, призыв делать больше для страны и вносить идеи, предложения и рекомендации по улучшению относится ко всем жителям Китая. Если представить, что Китай — это автомобиль, то все его колеса выровнены в одном направлении и двигаются вперед синхронно и скоординированно.

Хотя некоторые западные СМИ называют Виктора Гао представителем Коммунистической партии Китая, он на самом деле не является членом КПК, а входит в ряды демократической партии Китая. К Гао неоднократно обращались для обсуждения различных проектов докладов правительства и многих правительственных инициатив, главным образом на этапе их подготовки. Имея опыт работы юристом, банкиром, специалистом по частному инвестированию и профессором, Гао делился своими рекомендациями по многочисленным политическим вопросам, и некоторые из его предложений были рассмотрены и приняты на самом высоком уровне в политической системе Китая.

Как специалист, обладающий академическим опытом в области сравнительной политики, Гао отмечает, что каждая страна имеет право выбирать свой путь развития. Разнообразие и уникальные особенности различных стран должны сделать человечество сильнее. Что касается Китая, то, по его мнению, он отличается от многих других стран, особенно от западных. Единственное, что имеет значение, — работает ли демократия с китайскими особенностями в фундаментальных интересах китайского народа.

Гао отмечает, что 20-й съезд партии подтвердил приверженность этой фундаментальной идее и цели достижения всеобъемлющей модернизации китайского народа, а также реализации мечты о великом возрождении китайской нации в ближайшие десятилетия.

https://news.cgtn.com/news/2022-11-07/How-does-whole-process-people-s-democracy-work--1eJSwwxCtji/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=_JI3fYmKZEU

SOURCE CGTN