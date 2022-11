CGTN: Bezpośrednie doświadczenia związane z funkcjonowaniem chińskiej demokracji

PEKIN, 8 listopada 2022 r. /PRNewswire/ -- W raporcie skierowanym do 20. Narodowego Kongresu KPCh zwrócono uwagę na ogromne znaczenie kontynuowania kompleksowego procesu budowania demokracji ludowej oraz zagwarantowania, że krajem rządzą jego obywatele. Demokracja ludowa to fundament socjalizmu o chińskich cechach i integralna część dążeń Chin do zbudowania nowoczesnego państwa socjalistycznego we wszystkich jego wymiarach.

CGTN: First hand experiences on how China's democracy works

Jak zrozumieć chińską demokrację? Zdaniem Victora Gao, prezesa Yale Law School Association of China, mówiąc filozoficznie, żaden kraj świata nie ma monopolu na demokrację. Demokracja wymaga pracy, a papierkiem lakmusowym demokracji jest to, czy jest ona w stanie przynieść obywatelom wymierne korzyści. Bez obywateli aktywnie uczestniczących w procesie decyzyjnym, Chiny nie zdołałyby dokonać w ostatnich czterdziestu latach pełnej i gruntownej transformacji.

Rządząca w Chinach KPCh motywuje każdego obywatela do wzmożenia wysiłków dla dobra kraju, przekazuje również obywatelom idee, sugestie i zalecenia dotyczące poprawy. Chiny można porównać do samochodu, którego wszystkie koła są skierowane w tym samym kierunku, poruszają się w sposób zsynchronizowany i skoordynowany.

Wbrew doniesieniom niektórych zachodnich mediów Victor Gao nie jest rzecznikiem KPCh, ale należy do chińskiej partii demokratycznej. Gao był wielokrotnie proszony o wydanie opinii na temat projektów raportów rządowych i wielu inicjatyw podejmowanych przez administrację centralną, głównie na etapie ich formułowania. Jako prawnik, bankier, ekspert ds. niepublicznego rynku kapitałowego i profesor, Gao przedłożył szereg zaleceń dotyczących polityki, a niektóre z nich zostały przeanalizowane i przyjęte na najwyższym szczeblu chińskiego systemu politycznego.

Bazując na doświadczeniu w dziedzinie polityki porównawczej, Gao wskazuje, że każdy kraj ma prawo wybrać własną ścieżkę rozwoju. Różnorodność i unikatowe cechy każdego kraju powinny czynić ludzkość silniejszą. Jeśli chodzi o Chiny, Gao jest przekonany, że jest to kraj różniący się na tle wielu innych krajów, zwłaszcza zachodnich. Jedyne, co ma znaczenie, to czy demokracja o chińskich cechach działa w służbie podstawowych interesów chińskiego narodu.

Gao zauważa, że 20. Kongres Partii jest powrotem do oddania się jej fundamentalnym przekonaniom oraz zaangażowania w realizację kompleksowej modernizacji narodowej i marzenia o wielkiej odnowie chińskiego narodu, która ma się dokonać w nadchodzących dziesięcioleciach.

