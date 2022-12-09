CGTN: что сделал Китай за почти 3 года борьбы с COVID-19?...

ПЕКИН, 9 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- Прошло почти три года с тех пор, как Китай начал борьбу с COVID-19. За это время неустанные усилия Китая защитили его народ и предоставили ценный опыт для всего мира.

Кроме того, эти усилия позволили выиграть драгоценное время для разработки научных методов анализа и контроля вируса в самой густонаселенной стране мира.

Жизни людей на первом месте

Главными приоритетами в политике китайского правительства всегда будут жизнь и здоровье людей.

Когда вирус был обнаружен в Ухане, правительство решило прекратить движение в город и из него. Китаю потребовалось три месяца, чтобы сдержать вирус в Ухане и остановить его распространение на другие части страны.

Хотя Китай остается развивающейся страной, средняя продолжительность жизни людей увеличилась с 77,4 в 2019 году до 77,93 в 2020 году и 78,2 в 2021 году.

Согласно официальным данным, среди крупнейших стран Китай имеет самый низкий показатель заболеваемости COVID-19 и самый низкий показатель смертности от COVID-19.

Наука и точность

Борьба Китая с эпидемией осуществляется на научной основе и с точностью. Реализуемые меры постепенно меняются по мере того, как ученые получают больше знаний о вирусе.

Правительство последовательно выпустило девять версий правил, по мере того доминирующие варианты вируса менялись от Alpha к Beta и Delta, а теперь и Omicron.

Более 90% населения Китая прошли полную вакцинацию, и правительство приняло меры к тому, чтобы убедить большее число жителей старшего возраста сделать это. Кроме того, имеются вакцины для вдыхания и назального распыления.

Для содействия глобальной борьбе с вирусом по всему миру было предоставлено и экспортировано более 2,2 млрд доз вакцин против COVID-19.

Минимизация экономических потерь

Китай также делает все возможное, чтобы сбалансировать контроль над COVID-19 и экономическое развитие, минимизируя потери, но при этом защищая людей.

Страна одной из первых продемонстрировала рост в 2020 году, достигнув в среднем 5,1% в 2020 и 2021 годах.

Крупномасштабные проекты, такие как East Data West Computing и строительство китайской космической станции, реализуются в соответствии с планами.

В целях стимулирования экономики самозанятые были освобождены от налогов и сборов на сумму более триллиона юаней (около 143 млрд долларов).

Китайская система справляется с вирусом на протяжении почти трех лет. В настоящее время Китай приступил к дальнейшей оптимизации своих мер по профилактике COVID-19 и борьбе с ним.

Ссылка: https://news.cgtn.com/news/2022-12-08/What-has-China-done-in-its-nearly-3-years-of-COVID-19-fight--1fBntLhSIp2/index.html

SOURCE CGTN