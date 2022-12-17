CGTN: Китай поддерживает глобальную защиту биоразнообразия

ПЕКИН, 17 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- О важности биоразнообразия в развитии человеческого потенциала можно судить по тому факту, что более половины мирового ВВП приходится на природные ресурсы, а средства к существованию более 3 миллиардов человек зависят от морского и прибрежного биоразнообразия. Однако экосистема Земли находится под угрозой, поскольку, по статистике ООН, 97% экосистемы подверглось деградации.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал международное сообщество совместно реагировать на изменение климата и утрату биоразнообразия, выступая в четверг по видеосвязи на церемонии открытия саммита руководителей в ходе второй части 15-го совещания Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии (КС15).

Си Цзиньпин заявил о необходимости совместных усилий для принятия Глобальной рамочной программы по сохранению биоразнообразия на период после 2020 года и определения целей и путей для глобальной защиты биоразнообразия.

По словам Си Цзиньпина, Китай сделает все возможное для оказания поддержки и помощи другим развивающимся странам через Международную коалицию зеленого развития в рамках инициативы «Один пояс, один путь» (BRIGC), чтобы поднять глобальное управление биоразнообразием на новый уровень.

В своем выступлении он также упомянул Куньминский фонд сохранения биоразнообразия, чтобы показать, что Китай сделает все возможное, чтобы помочь развивающимся странам в защите биоразнообразия.

На саммите лидеров КС15, прошедшем в октябре прошлого года в Куньмине в провинции Юньнань на юго-западе Китая, Си Цзиньпин объявил об учреждении Китаем Куньминского фонда сохранения биоразнообразия и взял инициативу, инвестировав 1,5 млрд юаней (около 215 млн долларов США) в поддержку защиты биоразнообразия в развивающихся странах.

На протяжении многих лет Китай поддерживает международные усилия по защите биоразнообразия. Он одним из первых подписал и ратифицировал Конвенцию о биологическом разнообразии (КБР) и с 2019 года стал крупнейшим донором основного бюджета КБР и протоколов к ней.

Согласно правительственному докладу Китая по сохранению биоразнообразия, страна оказала поддержку более чем 80 развивающимся странам в сохранении биоразнообразия в рамках сотрудничества по линии Юг-Юг.

На национальном уровне Китай в последние годы активизировал развитие системы природных заповедников на базе национальных парков, установил по всей стране «‎красные линии»‎ для охраны окружающей среды и способствовал комплексному сохранению и систематическому восстановлению гор, рек, лесов, сельскохозяйственных угодий, озер, пастбищ и пустынь.

В прошлом году была создана первая партия национальных парков, включая Национальный парк тропических лесов Хайнаня и Национальный парк гигантской панды, а в настоящее время планируется создание еще нескольких. Международное сообщество также признало «красные линии» охраны окружающей среды инновационной моделью охраны природы. Эти линии обозначают зоны, критически важные для функционирования окружающей среды или экологически значимые для защиты подавляющего большинства редких и исчезающих видов и мест их обитания.

Согласно официальному докладу под названием «Сохранение биоразнообразия в Китае», опубликованному Информационным бюро Государственного совета в 2021 году, в результате принятых мер ареалы обитания диких животных в Китае расширяются, а их популяция растет.

Например, за последние 40 лет популяция гигантских панд в дикой природе выросла с 1114 до 1864 особей. Количество хохлатых ибисов увеличилось с семи до более 5000, а количество хайнаньских гиббонов, самых редких приматов в мире, которым исчезновение грозит больше, чем какому-либо иному виду гиббонов в мире, увеличилось с менее чем 10 особей в 1980-е годы до не менее 36 в настоящее время.

В официальном документе говорится, что в Китае создано почти 10 000 природных заповедников, на которые приходится около 18% всей территории страны.

В будущем Китай продолжит повышать разнообразие и устойчивость экосистем страны.

https://news.cgtn.com/news/2022-12-16/China-injects-vitality-into-global-biodiversity-protection-1fN8y6sz2r6/index.html

SOURCE CGTN