CGTN: Си Цзиньпин назвал 8 шагов Китая к качеству сотрудничества в рамках Пояса и пути

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CGTN

19 Oct, 2023, 11:01 ET

CGTN: Си Цзиньпин назвал 8 шагов Китая к качественному сотрудничеству в рамках Пояса и пути

ПЕКИН, 19 окт. 2023 г. /PRNewswire/ -- В среду китайский президент Си Цзиньпин объявил, что Китай пройдет восемь основных шагов с целью поддержки взаимного стремления к высококачественному сотрудничеству с участвующими странами в рамках инициативы «Пояс и путь».

Си сделал это объявление, произнося вступительную речь на церемонии открытия третьего Форума по международному сотрудничеству в рамках инициативы «Пояс и путь» в Пекине.

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«Для осуществления практического сотрудничества в рамках инициативы "Пояс и путь" (BRI), — сказал Си. — Китай обещает увеличить финансовую поддержку проектов BRI на основе рыночных принципов и коммерческой деятельности».

«Банк развития Китая и Экспортно-импортный банк Китая создадут окна финансирования по 350 млрд юаней (48,75 млрд долларов США) каждый, и дополнительные 80 млрд юаней будут внесены в Фонд Шелкового пути», — объявил президент Китая.

Си также сообщил, что на конференции генеральных директоров, состоявшейся во вторник во время форума, были заключены договора на сумму 97,2 млрд долларов США.

Китай также поддержит открытую мировую экономику посредством таких мер, как создание пробных зон для сотрудничества в области электронной коммерции в рамках Шелкового пути, заключение договоров о свободной торговле и соглашений о защите инвестиций с еще большим числом стран и снятие ограничений на иностранные инвестиции в производственный сектор, сказал он.

Для поддержки взаимного стремления к качественному сотрудничеству в рамках инициативы «Пояс и путь» Китай, по словам Си, также предпримет меры для создания многомерной сети связей «Пояс и путь», продолжая продвигать экологичное развитие и ускорение научных и технологических инноваций.

«Китай также будет поддерживать международный обмен, укреплять добросовестное сотрудничество в рамках инициативы "Пояс и путь" и формирование необходимой для сотрудничества в рамках инициативы "Пояс и путь" структуры управления», — сказал Си.

В этом году инициативе «Пояс и путь» исполняется 10 лет. По состоянию на июнь 2023 года Китай подписал более 200 соглашений о сотрудничестве в рамках инициативы «Пояс и путь» с более чем 150 странами и более чем 30 международными организациями.

«Сотрудничество в рамках инициативы "Пояс и путь" было предложено Китаем, но обеспечиваемыми таким сотрудничеством преимуществами и возможностями может пользоваться весь мир», — сказал Си в своей речи.

Обращаясь к участникам церемонии открытия, лидеры стран и руководители международных организаций высоко отзывались о том, что было достигнуто в рамках инициативы «Пояс и путь» за прошедшие десять лет, и выражали уверенность в ее перспективах.

Президент России Владимир Путин сказал, что инициатива «Пояс и путь» очень хорошо согласуется с проектами развития и интеграции в различных регионах мира, а президент Индонезии Джоко Видодо выразил надежду, что совместная деятельность в рамках инициативы «Пояс и путь» продолжится.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что актуальность инициативы «Пояс и путь» на фоне тех вызовов, с которыми сегодня столкнулся мир, бесспорна.

https://news.cgtn.com/news/2023-10-18/Xi-Jinping-announces-steps-for-high-quality-Belt-and-Road-cooperation-1nZX2sGNdtK/index.html

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2250714/1.jpg

SOURCE CGTN

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