CGTN : Xi Jinping annonce les huit étapes de la Chine pour une coopération de haute qualité liée dans le cadre de « la Ceinture et la Route »

BEIJING, 19 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Le président chinois Xi Jinping a annoncé mercredi que la Chine prendra huit mesures importantes pour appuyer la poursuite conjointe d'une coopération de grande qualité dans le cadre de l'initiative « la Ceinture et la Route » avec les pays participants.

M. Xi a fait cette annonce lors de son discours d'ouverture du troisième Forum « la Ceinture et la Route » pour la Coopération internationale à Beijing.

1

Pour mener à bien une coopération pratique dans le cadre de l'initiative « la Ceinture et la Route », M. Xi a déclaré que la Chine s'engageait à soutenir davantage le financement des projets de l'initiative « la Ceinture et la Route » sur la base du marché et du fonctionnement commercial.

La China Development Bank et l'Export-Import Bank of China mettront chacune en place un guichet de financement de 350 milliards de yuans (48,75 milliards de dollars), et 80 milliards de yuans supplémentaires seront injectés dans le Fonds de la route de la soie, a annoncé le président chinois.

M. Xi a également révélé, lors de la conférence des PDG organisée dans le cadre du Forum de mardi, que des accords d'une valeur de 97,2 milliards de dollars avaient été conclus.

La Chine soutiendra également une économie mondiale ouverte grâce à des mesures telles que l'établissement de zones pilotes pour la coopération en matière de commerce électronique sur la route de la soie, à la conclusion d'accords de libre-échange et de traités de protection des investissements avec un plus grand nombre de pays, et à l'élimination de toutes les restrictions à l'accès des investissements étrangers dans le secteur manufacturier, selon ses propos.

Afin de soutenir la poursuite conjointe d'une coopération de grande qualité dans le cadre de « la Ceinture et la Route », la Chine, toujours selon M. Xi, prendra également des mesures pour bâtir un réseau multidimensionnel de connectivité lié à « la Ceinture et la Route », en continuant de promouvoir le développement vert et en faisant progresser l'innovation scientifique et technologique.

La Chine soutiendra également les échanges interpersonnels, favorisera la coopération dans le cadre de « la Ceinture et la Route » axée sur l'intégrité et renforcera l'édification institutionnelle de la coopération internationale de « la Ceinture et la Route », a ajouté M. Xi.

Cette année marque le 10e anniversaire de l'initiative « la Ceinture et la Route ». En juin 2023, la Chine avait signé plus de 200 accords de coopération dans le cadre de l'initiative « la Ceinture et la Route » avec plus de 150 pays et plus de 30 organisations internationales.

« La coopération dans le cadre de "la Ceinture et la Route" a été proposée par la Chine, mais ses avantages et ses possibilités sont partagés par le monde entier », a déclaré M. Xi dans son discours.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, les dirigeants d'État et les chefs d'organisations internationales ont fait l'éloge de ce qui a été réalisé dans le cadre de l'initiative « la Ceinture et la Route » au cours de la dernière décennie et ont exprimé leur confiance dans ses perspectives.

Le président russe, Vladimir Poutine, a déclaré que l'initiative « la Ceinture et la Route » se liait parfaitement au développement de projets d'intégration dans les régions du monde, tandis que le président indonésien, Joko Widodo, a exprimé l'espoir que les synergies de développement dans le cadre de l'initiative « la Ceinture et la Route » se poursuivent.

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré que la pertinence de l'initiative « la Ceinture et la Route » était indéniable dans le contexte des défis auxquels le monde est confronté aujourd'hui.

