CGTN: как 20-летний план позволил Фучжоу стать лидером экономического роста

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CGTN

22 Jan, 2024, 02:59 ET

ПЕКИН, 22 января 2024 г. /PRNewswire/ -- Порт Фучжоу, расположенный на юго-восточном побережье Китая, стал одним из важнейших транзитных терминалов для контейнерных перевозок и в 2022 году вошел в список 20 крупнейших по грузообороту портов мира.

Оживленнейший порт является красноречивым свидетельством успеха Фучжоу, столицы провинции Фуцзянь, расположенной на юго-востоке Китая, в развивающейся морской экономике.

Дальновидный подход к экономическому развитию за счет моря, называемый «Фучжоу на море», является важной частью долгосрочного плана развития, инициированного председателем КНР Си Цзиньпин.

Г-н Си, в то время занимавший пост руководителя Партии в Фучжоу, возглавлял работу над определением стратегической концепции экономического и социального развития города на 20 лет, планируя цели, шаги, порядок осуществления и приоритеты развития города на следующие три, восемь и 20 лет. Эта концепция получила название стратегии «3820».

«План развития города должен учитывать не только средне- и долгосрочные цели развития на 10 и 20 лет, но также долгосрочные цели развития на 30 лет, 50 лет или даже на столетия», — когда-то отметил г-н Си.

Рабочий план на будущее

Более 30 лет назад город Фучжоу, окруженный горами и реками, имел слабую промышленную основу, низкие бюджетные поступления и плохую транспортную систему.

О том, как найти выход и обеспечить развитие города, г-н Си постоянно думал с тех пор, как занял пост секретаря Партии в апреле 1990 г.

Более половины из последующих двух лет он потратил на проведение исследований на месте с самого нуля, прежде чем почувствовал и осознал возможность, создаваемую последним призывом Дэна Сяопина к реформированию и открытости Китая во время «летнего тура» в начале 1992 г.

Под руководством г-на Си более 1600 специалистов провели исследование и собрания, чтобы выслушать различные мнения по таким вопросам, как сельское хозяйство и промышленность. За полмесяца были получены мнения более чем 25 000 представителей общественности.

После десятков редакций план проекта был утвержден в ноябре 1992 г.

Согласно плану, город должен был работать так, чтобы вывести экономику на новый уровень к 1995 году и удвоить ключевые показатели по сравнению с 1990 годом.

К 2000 году город должен был стремиться к достижению по таким ключевым показателям, как уровень дохода на душу населения в городе и сельской местности, уровня развития передовых городов страны. Затем приблизительно к 2010 году Фучжоу должен был достичь или приблизиться к средним на тот момент показателям развития средних развитых стран и регионов Азии.

«Разделенный на три этапа с точки зрения показателей — сравниваемых со своими же показателями, показателями окружающих городов и городов такого же уровня развития в мире — этот план был достаточно научным и системным», — сказала Янь Чжен (Yan Zheng), в то время занимавшая должность вице-президента Академии социальных наук провинции Фуцзянь, в интервью компании China Media Group.

Использование своих сильных сторон

Г-н Си дальновидно подготовил план и стал продвигать строительство «Экономического круга золотого треугольника в устье реки Миньцзян» и «Фуцзяня на море» как важнейшие компоненты стратегического проекта «3820».

«Как можно управлять морем, когда суша еще недостаточно хорошо развита?», — высказывались в то время сомнения. Г-н Си предложил: «Придавать приморской территории такое же значение, как и культивированной земле, а развитию морского хозяйства — как производству продуктов питания, чтобы "щупальца ускорения экономического развития" тянулись с суши в море».

Впоследствии в Фучжоу была запущена реализация стратегии всестороннего комплексного развития, направленная в первую очередь на ключевые прибрежные и морские зоны.

Такие отрасли, как морские перевозки и портовое хозяйство, процветали, а возникающие новые отрасли, например морская биомедицина и производство высокотехнологичного оборудования для морской ветроэнергетики, всеми силами поддерживались.

«Си помогал нам анализировать преимущества Фучжоу», — сказал Жао Раки (Zhao Ruqi), занимавший в то время должность директора отдела политических исследований городского комитета Партии в Фучжоу, компании CMG, добавив, что в качестве выхода из ситуации рассматривалось развитие со стороны моря.

С 1992 по 1995 год ВВП Фучжоу рос в среднем со скоростью 26,6 % в год, и первая цель стратегического проекта была достигнута за три года.

Следуя рабочему плану на будущее, Фучжоу добился поставленных целей на восемь и 20 лет в установленные сроки.

Сейчас Фучжоу превратился в приморский город с одной из самых активных морских экономик в Китае. В 2022 г. совокупный объем производства морской промышленности Фучжоу превысил 330 млрд юаней (около 46 млрд долларов США).

Хан Цинсян (Han Qingxiang), профессор Партийной школы Центрального комитета Коммунистической партии Китая, считает, что важность стратегии «3820» выходит далеко за рамки города.

«От концепции развития Фучжоу на 20-лет к целям Китая до 2035 года и от "Фучжоу на море" к "превращению Китая в мощную морскую державу", мы последовательно осуществляем реализацию и исследования в соответствии с идеями долгосрочного планирования, научного управления и координируемого развития, предложенными в стратегическом проекте "3820"», — сказал Хан.

https://news.cgtn.com/news/2024-01-21/How-a-20-year-plan-enabled-Fuzhou-to-leap-ahead-in-economic-growth-1qxFokstyHS/p.html

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