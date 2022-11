CGTN: Chiny wzywają państwa członkowskie G20 do wspierania „inkluzywnego, korzystnego i prężnego" światowego rozwoju

PEKIN, 16 listopada 2022 r. /PRNewswire/ -- Społeczność międzynarodowa oczekuje, że przywódcy 20 najważniejszych gospodarek świata, którzy zgromadzili się na indonezyjskiej wyspie Bali, wpłyną na przyspieszenie tempa działań na rzecz pokonania wielu palących, powszechnych wyzwań oraz wyznaczą drogę do globalnej odnowy i powszechnego rozwoju.

W przemówieniu wygłoszonym we wtorek podczas 17. Szczytu G20 prezydent Chin Xi Jinping wezwał wszystkie państwa członkowskie G20 do wzięcia odpowiedzialności „nieodłącznie związanej z pełnieniem roli najbardziej liczącego się gracza międzynarodowego i regionalnego" oraz udzielenia odpowiedzi na podstawowe pytania naszych czasów - „co jest nie tak z tym światem, co i jak możemy zmienić?".

Chiny proponują rozwiązanie polegające na nawiązaniu współpracy na rzecz „inkluzywnego, korzystnego i prężnego" światowego rozwoju.

Jaki światowy rozwój jest nam potrzebny?

W skład grupy G20 wchodzą największe na świecie gospodarki przemysłowe i wschodzące, reprezentujące ponad 80 procent światowego produktu krajowego brutto (PKB), ponad 75 procent wartości handlu międzynarodowego i około dwie trzecie ludności świata.

Prezydent Chin podkreślił, że w obliczu pilnej potrzeby podjęcia kompleksowych, dobrze zorganizowanych i zrównoważonych wspólnych działań na rzecz pokonania różnorodnych globalnych wyzwań, światowy rozwój powinien w większym stopniu sprzyjać włączeniu.

„Solidarność to siła, podziały prowadzą donikąd. Jako mieszkańcy jednej, globalnej wioski, powinniśmy stanąć ramię w ramię i wspólnie skonfrontować się z ryzykiem i wyzwaniami" - powiedział.

Stwierdzając, że wszyscy powinni skorzystać na światowym rozwoju, prezydent Xi podkreślił, że prawdziwy rozwój następuje dopiero wtedy, gdy wszystkie kraje wspólnie się rozwijają, a modernizacja nie jest przywilejem zarezerwowanym tylko dla wybranych.

Xi zwrócił też uwagę, że w czasach, gdy globalizacja gospodarcza napotyka na szereg przeszkód, a gospodarce światowej grozi recesja, musimy wspierać prężny światowy rozwój.

„Nie wolno nam zapominać o trudnościach, z jakimi borykają się kraje rozwijające się, musimy też pamiętać o ich obawach. Chiny popierają przystąpienie Unii Afrykańskiej do G20" - powiedział.

Co Chiny zrobiły na rzecz wspierania światowego rozwoju?

W 2021 r. Chiny wygenerowały 21 procent PKB, 18 procent wartości handlu i stanowiły 29 procent ludności wszystkich państw członkowskich G20. Kraj ten aktywnie uczestniczył w międzynarodowej współpracy gospodarczej i zarządzaniu globalną gospodarką, nawiązał z pozostałymi stronami współpracę na rzecz napędzania silnego, zrównoważonego, wyważonego i sprzyjającego włączeniu wzrostu światowego.

W ostatnich dwóch latach Pekin zaproponował dwie główne inicjatywy: Inicjatywę na rzecz globalnego rozwoju (ang. Global Development Initiative, GDI) oraz Inicjatywę na rzecz globalnego bezpieczeństwa (ang. Global Security Initiative, GSI), które spotkały się z ogólnoświatową aprobatą.

Celem GDI jest osiągnięcie długoterminowego celu oraz zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z powszechnym rozwojem świata, wypracowanie międzynarodowego konsensusu w sprawie wspierania rozwoju, rozwijanie nowych czynników decydujących o globalnym rozwoju, a także sprzyjanie powszechnemu rozwojowi i postępowi we wszystkich krajach.

Według słów prezydenta Chin, w zaledwie rok do Grupy Przyjaciół GDI przystąpiło ponad 60 krajów.

Xi poinformował, że Chiny ustanowiły Fundusz Globalnego Rozwoju i Współpracy Południe-Południe (ang. Global Development and South-South Cooperation Fund), przedłożyły 15 projektów „Działań G20 na rzecz silnej i sprzyjającej włączeniu odbudowy" i uczestniczyły w pięciu innych projektach realizowanych w tych ramach.

Prezydent Xi oświadczył, że ponieważ Inicjatywie GSI przyświeca „wizja wspólnego, kompleksowego, opartego na współpracy i zrównoważonego bezpieczeństwa", należy dążyć do rozstrzygania konfliktów na drodze negocjacji i rozwiązywania sporów w drodze konsultacji oraz wspierania wszystkich działań prowadzących do pokojowego pokonywania kryzysów.

Xi zauważył, że ponieważ bezpieczeństwo energetyczne i żywności to najpoważniejsze wyzwania globalnego rozwoju, główną przyczyną dzisiejszych kryzysów nie jest produkcja czy popyt, ale zaburzone łańcuchy dostaw i brak współpracy międzynarodowej.

W tym roku Chiny oraz sześciu partnerów, w tym Indonezja i Serbia, zaproponowały Inicjatywę Współpracy Międzynarodowej na Rzecz Odpornych i Stabilnych Łańcuchów Przemysłowych i Łańcuchów Dostaw (ang. Initiative of International Cooperation on Resilient and Stable Industrial and Supply Chains), powiedział Xi, odnosząc się do wkładu Chin w gwarantowanie globalnego bezpieczeństwa energetycznego i żywności na przestrzeni lat.

Xi dodał też, że Chiny dołączyły do innych krajów wzywających do ustanowienia Globalnego Opartego na Współpracy Partnerstwa dla Energii Ekologicznej (ang. Global Clean Energy Cooperation Partnership) oraz w ramach G20 zaproponowały Inicjatywę Współpracy Międzynarodowej na Rzecz Globalnego Bezpieczeństwa Żywności (ang. International Cooperation Initiative on Global Food Security).

Prezydent powiedział państwom członkowskim G20, że jego kraj będzie nadal wspierać odnowę narodową na wszystkich frontach i podążanie chińską drogą do modernizacji.

W ubiegłym miesiącu 20. Narodowy Kongres Komunistycznej Partii Chin zdefiniował cele, zadania i polityki przewodnie dla spraw Partii oraz kraju na kolejnych pięć i następne lata.

„Chiny zmierzające ku modernizacji będą otwierać przed światem nowe możliwości, sprzyjać współpracy międzynarodowej oraz w większym stopniu przyczyniać się do rozwoju ludzkości!" - powiedział Xi, kończąc swoje przemówienie.

