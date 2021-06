CGTN: Deň otcov: Tri „poklady", ktoré Si Ťin-pching získal od svojho otca

Existujú najmenej tri vlastnosti, ktoré Si zdedil po svojom otcovi Si Zhongxunovi (1913-2002), vodcovi Komunistickej strany Číny (KSČ) a štátu.

Filozofia zameraná na ľudí

Mnoho čínskych vodcov začalo svoju kariéru od najnižšej úrovne, prešlo ťažkosťami, ktorým čelia obyčajní ľudia, a porozumeli potrebám ľudí, čo predstavuje pevný základ pre ich praktický a na ľudí orientovaný prístup pri formulovaní národných politík.

Filozofia zameraná na ľudí je jedným z najdôležitejších pokladov, ktoré Si Ťin-pching dostal od svojho otca, ktorý veril, že úradníci a masy sú si rovní a musia vždy žiť medzi ľuďmi.

Otec kedysi povedal svojmu chlapcovi: „Bez ohľadu na to, aké máš pracovné zaradenie, slúž ľuďom usilovne, z celého srdca zohľadňuj záujmy ľudí, udržiavaj s ľuďmi úzke vzťahy a buď k nim vždy otvorení."

Na ceste k „službe ľuďom" navštívil Si Ťin-pching 14 susediacich oblastí Číny s extrémnou chudobou po tom, čo sa v novembri 2012 stal generálnym tajomníkom ústredného výboru Komunistickej strany Číny (KSČ). Zašiel do dedín a domácností a povedal komunitám že je iba „služobníkom ľudu".

Počas svojich domácich inšpekčných ciest sa Si Ťin-pching vždy porozprával s miestnymi obyvateľmi, staral sa o ich každodenný život a zdôrazňoval zodpovednosť za službu ľuďom spolu s ostatnými úradníkmi.

Strana si získala podporu ľudí, pretože ľuďom vždy slúžila srdcom a dušou a usilovala sa o blaho všetkých etnických skupín, uviedol pri mnohých príležitostiach Si.

Prístup s nohami na zemi

Si Ťin-pching zdedil prístup svojho otca a je nohami stále na zemi. Navštívil všetky dediny v Zhengdingu v provincii Che-pej počas svojho pôsobenia na čele okresnej strany v 80. rokoch. Potom v Ningde v meste Fujian navštívil počas prvých troch mesiacov deväť krajov ako tajomník prefektúrneho výboru KSČ Ningde a neskôr odcestoval do väčšiny obcí.

Po tom, čo bol v roku 2002 preložený do východočínskej provincie Če-ťiang, navštívil v priebehu roka všetkých 90 krajov. Počas svojho krátkeho pôsobenia v Šanghaji v roku 2007 navštívil všetkých jeho 19 okresov a krajov za sedem mesiacov.

Formulácia 14. päťročného plánu krajiny (2021 - 2025) pre hospodársky a sociálny rozvoj a budúcich cieľov do roku 2035 tiež odzrkadľuje náklonnosť Si Ťin-pchinga k objavovaniu a výskumu.

Zvolal a bol predsedom viacerých sympózií a vypočul si názory a rady na hospodársky a sociálny rozvoj krajiny v plánovanom období zo všetkých oblastí života.

Žiť jednoduchý život

Si udržiava tradíciu byť prísny k deťom a žiť jednoduchý život. Si-čung-šan veril, že ak chce vysoký funkcionár strany potrestať ostatných, mal by začať najskôr sám so sebou a so svojou rodinou.

Si Ťin-pching a jeho mladší brat nosili oblečenie a topánky od svojich starších sestier. Po tom, čo sa Si Ťin-pching stal popredným úradníkom, jeho matka zvolala rodinné stretnutie, aby zakázala súrodencom vykonávať podnikateľskú činnosť, tam kde Si Ťin-pching pracoval.

Si Ťin-pching pokračoval v tradícii svojej rodiny a bol prísny voči svojim rodinným príslušníkom. Nech pracoval kdekoľvek, povedal im, aby tam nepodnikali ani nerobili nič v jeho mene, inak bude „bezohľadný". Či už v Fujiane, Zhejiangu alebo Šanghaji sa na oficiálnych stretnutiach zaviazal, že nikto nebude môcť získať osobné výhody len na základe svojho mena, a v tejto súvislosti uvítal dohľad.

https://news.cgtn.com/news/2021-06-19/Father-s-Day-Three-treasures-Xi-Jinping-gets-from-his-father-11dOYnkTNYc/index.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1537072/Xi_Jinping_Xi_Zhongxun.jpg

