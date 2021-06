CGTN: Dia dos pais: três "tesouros" que Xi Jinping recebe de seu pai

Xi herdou pelo menos três características de seu pai, Xi Zhongxun (1913-2002), a liderança do Partido Comunista da China (PCC) e o Estado.

Filosofia orientada nas pessoas

Muitos líderes chineses começaram suas carreiras a partir da base, passando pelas dificuldades que as pessoas comuns enfrentam e entendendo suas necessidades, o que estabelece um alicerce sólido para sua abordagem prática e orientada nas pessoas ao formular políticas nacionais.

A filosofia orientada nas pessoas é um dos tesouros mais importantes que Xi Jinping herdou de seu pai, que acreditava que autoridades e as massas são iguais e devem sempre viver entre as pessoas.

O pai uma vez disse a seu filho: "Não importa o seu cargo, sirva o povo diligentemente, considere os interesses do povo com todo seu coração, mantenha laços estreitos com o povo e sempre mantenha-se acessível ao povo."

Aderindo ao caminho de "servir o povo", Xi Jinping visitou as 14 áreas contíguas da China de extrema pobreza depois de se tornar secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCC) em novembro de 2012. Ele foi a vilarejos e lares e disse às comunidades que ele é apenas "um servidor do povo".

Durante suas visitas de inspeção doméstica, Xi Jinping sempre conversava com os moradores locais, se preocupava com seu cotidiano e ressaltava as responsabilidades de servir as pessoas com outras autoridades.

O Partido ganhou o apoio total do povo porque sempre serviu as pessoas com coração e alma e se empenhou pelo bem-estar de todos os grupos étnicos, de acordo com afirmações de Xi em muitas ocasiões.

Abordagem realista

Herdando a abordagem realista do pai, Xi Jinping visitou todos os vilarejos em Zhengding, na província de Hebei, durante seu mandato como chefe do partido do condado na década de 1980. Em Ningde, Fujian, visitou nove condados nos primeiros três meses como secretário do Comitê Municipal do PCC de Ningde e mais tarde viajou para a maioria dos municípios.

Depois de ser transferido para a província de Zhejiang, no leste da China, em 2002, visitou todos os 90 condados durante mais de um ano. Durante seu breve mandato em Xangai em 2007, ele visitou todos os 19 distritos e condados em sete meses.

A formulação do 14º Plano Quinquenal do país (2021-2025) para o desenvolvimento econômico e social e as metas futuras para 2035 também refletiram a adesão de Xi Jinping à investigação e pesquisa.

Ao se reunir e presidir uma série de simpósios, ele ouviu opiniões e conselhos sobre o desenvolvimento econômico e social do país no período do plano de todas as esferas da vida.

Viver uma vida simples

Os Xi têm a tradição de ser rígidos com as crianças e viver uma vida simples. Xi Zhongxun acreditava que, se um funcionário sênior do Partido quisesse disciplinar os outros, deveria começar primeiro por si mesmo e por sua família.

Xi Jinping e seu irmão mais novo costumavam usar roupas e sapatos de suas irmãs mais velhas. Depois que Xi Jinping se tornou uma autoridade de liderança, sua mãe convocou uma reunião familiar para proibir os irmãos de se envolverem em negócios em que Xi Jinping trabalhasse.

Xi continuou a tradição de sua família e foi rigoroso com os membros de sua família. Onde quer que trabalhasse, dizia-lhes para não fazer negócios ali nem fazer qualquer coisa em seu nome, ou então ele "seria implacável". Seja em Fujian, Zhejiang ou Xangai, ele prometeu em reuniões oficiais que ninguém tinha autorização para buscar benefícios pessoais usando seu nome e que supervisores que garantissem isso eram bem-vindos.

