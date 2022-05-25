CGTN: Главное, чему Си Цзиньпин научился у своего отца

ПЕКИН, 25 мая 2022 г. /PRNewswire/ -- «Мой отец обладает многими благородными чертами характера, которые мне хотелось бы унаследовать»,— написал в 2001 году Си Цзиньпин, занимавший тогда пост губернатора восточной провинции Фуцзянь, в поздравлении своему отцу Си Чжунсуню (Xi Zhongxun) по поводу его дня рождения.

Си Чжунсунь был представителем первого поколения высшего руководства Коммунистической партии Китая (КПК). Си Цзиньпин часто вспоминает рожденные богатым жизненным опытом мудрые мысли, которыми делился с ним отец.

Главным сокровищем, полученным Си Цзиньпином от отца, является глубокое уважение к народу.

Человек из народа

«Мой дед был крестьянином, мой отец стал революционером, будучи крестьянином, и я сам семь лет занимался крестьянским трудом», — сказал однажды Си Цзиньпин.

В период аграрной революции Си Чжунсунь, которому на тот момент еще не исполнилось 20 лет, посвятил себя созданию революционного пограничного района Шэньси-Ганьсу. Он часто говорил, что «ничего бы не получилось без поддержки народных масс».

В середине февраля 2015 года Си Цзиньпин отметил традиционный Праздник весны в небольшой деревушке Лянцзяхэ в провинции Шэньси на северо-западе Китая. Для родившегося в городе китайского президента эта поездка стала возвращением в родные места.

Пятьдесят три года назад Си Цзиньпин, едва достигший 16-летнего возраста, был отправлен на перевоспитание в Лянцзяхэ, как и многие другие представители «образованной молодежи».



Следующие семь лет ему предстояло прожить в этой глухой деревушке. Деревня Лянцзяхэ расположена на Лессовом плато, где революционеры-коммунисты, в том числе и отец Си Цзиньпина, подняли народ на борьбу за новый Китай.



«Чем я только не занимался в то время — рекультивировал пустоши, пахал землю, пропалывал и окучивал посевы, пас скот, добывал уголь, разбрасывал и перекапывал навоз», — вспоминал Си Цзиньпин.

«Мысль посвятить жизнь служению народу появилась у меня, когда я жил на северном плато Шэньси, потому что там я понял, что моя главная задача — приносить пользу людям, — написал Си Цзиньпин в своей автобиографии — Куда бы я ни уехал, я навсегда останусь сыном лессовых земель».

Человек для народа

Однажды Си Чжунсунь сказал своему сыну: «Какую бы ты должность ни занимал, служи народу не покладая рук, искренне учитывай интересы народа, поддерживай тесную связь с народом и всегда оставайся доступным для народа».

Си Цзиньпина никогда не привлекала чисто кабинетная работа. Он целыми днями был в разъездах, иногда поднимался в горы, чтобы лично поговорить с людьми на низовом уровне, узнать, с какими трудностями они сталкиваются, и помочь им решить проблемы.

В 1980-х, когда многие из его сверстников занимались бизнесом или уезжали для обучения за границу, Си Цзиньпин отказался от своей комфортной кабинетной работы в Пекине и отправился работать заместителем секретаря уездного комитета партии в провинции Хэбэй на севере Китая. Позднее он был избран секретарем комитета КПК округа Нинде, одного из беднейших на тот момент регионов восточной провинции Фуцзянь.

За время работы в округе Нинде Си Цзиньпин посетил почти все его населенные пункты, включая три из четырех, не имеющих доступа к дорогам с твердым покрытием. Одним из них была деревня Сядан, расположенная в самой глубине гористой территории уезда Шоунин. В то время чистый среднегодовой доход на душу населения в Сядане составлял менее 200 юаней (около 40 долл. США). Деревня входила в число беднейших населенных пунктов провинции Фуцзянь.

В ноябре 2013 года, во время инспекционной поездки в центральную провинцию Хунань, Си Цзиньпин посетил Шибадун, считавшуюся «бедной» деревню народности мяо.



«Как мне к вам обращаться?» — спросила Си Цзиньпина пригласившая его к себе в дом местная жительница Ши Басан. «Я слуга народа», — представился Си Цзиньпин.

За свою почти пятидесятилетнюю политическую карьеру Си Цзиньпин поднялся от секретаря низового парткома до лидера КПК, от простого гражданина до президента страны, от обычного армейского офицера до председателя Центрального военного совета, сохранив при этом верность решению направить все свои силы на улучшение жизни китайского народа.

https://news.cgtn.com/news/2022-05-24/The-key-Xi-Jinping-learned-from-his-father-1ai5sxTnqiA/index.html

SOURCE CGTN