CGTN: jakie są oczekiwania prezydenta Xi Jinpinga na rok 2021, po zakończeniu „nadzwyczajnego" roku 2020?

Odpowiedzi na to pytanie warto szukać w noworocznej przemowie prezydenckiej.

Rok 2021: „Podejmowanie wysiłków to jedyna droga".

W 2021 roku, po tym jak przywódcy KPCh przyjęli propozycje na potrzeby ustanowienia XIV Pięcioletniego Planu i celów długofalowych, Chiny rozpoczną nowy etap rozwoju w myśl idei budowy nowoczesnego państwa socjalistycznego na wszystkich płaszczyznach.

„Przed nami długa droga, a podejmowanie wysiłków to jedyny sposób, by iść naprzód" - powiedział Xi w swojej przemowie, nawołując do przyspieszenia działań związanych z opracowaniem nowego modelu przewidującego dogłębne wdrożenie działań w zakresie wysokiej jakości rozwoju, pogłębienie reform i większą otwartość.

Przechodząc próbę, jaką wyznaczył wirus, czołowi przywódcy chińscy ustanowili priorytety gospodarcze na rok 2021 podczas kluczowej Centralnej Roboczej Konferencji Gospodarczej, która odbyła się w grudniu. Podkreślili oni, że makropolityka Chin w roku 2021 pozostanie spójna, stabilna i zrównoważona oraz będzie obejmować dalsze wdrażanie proaktywnej polityki podatkowej i rozsądnej polityki pieniężnej.

W bieżącym roku kraj wykona pierwszy znaczący krok ku stworzeniu nowego modelu rozwoju, w obrębie którego rynki krajowe i zagraniczne będą umacniać się nawzajem, przy czym trzon stanowić będą te pierwsze.

Prezydent podkreślił jednocześnie potrzebę podejmowania dalszych wysiłków służących promowaniu witalizacji terenów wiejskich po zrealizowaniu przez kraj ważnego celu, jakim było wyeliminowanie do roku 2020 skrajnego ubóstwa.

W ciągu najbliższych pięciu lat podejmowane będą działania na rzecz skonsolidowania osiągnięć w walce z ubóstwem i dogłębnego promowania strategii witalizacji terenów wiejskich w oparciu o proponowane główne cele rozwoju społeczno-gospodarczego wyznaczone przez Komitet Centralny KPCh na XIV pięcioletni okres planowania (przypadający w latach 2021-2025).

Więcej na ten temat:

Chiny dążą do wyeliminowania ubóstwa bezwzględnego do roku 2020. Jakie działania będą następne?

Xi wielokrotnie zaznaczał, że podtrzymanie przywództwa Partii jest najbardziej fundamentalną gwarancją realizacji tych celów.

W swojej noworocznej przemowie Xi porównał Partię do gigantycznego statku, który prowadzi Chiny ku stabilności, spełniając oczekiwania obywateli i nadzieje narodu. Podkreślił on również „pierwotne założenia" KPCh.

Pierwotną misją, którą podjęto w momencie ustanowienia Partii, było zapewnienie Chińczykom szczęścia i ożywienie chińskiego narodu. Partia pozostaje wierna tej filozofii rozwoju, w której centrum znajdują się ludzie.

Po 100 latach działalności KPCh jej pierwotne założenia zdają się być jeszcze bardziej „na czasie", jak zauważył Xi.

Rok 2020: „nadzwyczajny" w różnych obszarach.

Nawiązując do minionego roku, prezydent opisał go jako rok „epopei antyepidemicznej" i poświęcił wiele uwagi faktom na temat angażującej całe chińskie społeczeństwo wojny przeciwko COVID-19.

„Wspaniałość jest wykuta w zwykłości. Bohaterowie wywodzą się spośród nas. Każdy człowiek jest wyjątkowy!" - powiedział Xi, po czym przekazał wyrazy sympatii wszystkim osobom zakażonym koronawirusem.

We wrześniu trzem wyjątkowych pracownikom medycznych przyznano narodowy tytułem honorowy „Bohater Ludzi". Łącznie odznaczono 1499 osób, 500 grup, 186 członków KPCh i 150 organizacji pierwszego szczebla Partii za ich wkład w walkę z epidemią. Kolejnych 14 członków KPCh odznaczono pośmiertnie.

Więcej na ten temat:

Wuhańska wojna z COVID-19: Jak Chiny mobilizują cały kraj do powstrzymania wirusa

Pamięć o pracownikach medycznych, którzy zmarli z powodu koronawirusa

Przedstawiciele władz chińskich wzięli również aktywny udział w licznych spotkaniach na szczeblu światowym, które służyły wypracowaniu rozwiązań dla międzynarodowej społeczności i dzieleniu się doświadczeniami, w tym: Wirtualny szczyt G20 poświęcony COVID-19, spotkanie na szczycie członków Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) oraz przedstawicieli Chin, Japonii i Korei Południowej (ASEAN Plus Three lub APT) poświęcone COVID-19 oraz nadzwyczajne spotkanie przedstawicieli ASEAN i ministrów spraw zagranicznych Chin poświęcone wybuchowi epidemii.

Prezydent Xi dokonał przeglądu chińskich osiągnięć w wielu obszarach.

Chiny stanowią pierwszą z wiodących gospodarek na świecie, które w roku 2020 r. odnotowały dodatnie wartości wzrostu. Oczekuje się, że PKB w tym kraju osiągnie poziom 100 bln juanów. W opinii prezydenta przez siedemnaście lat z rzędu Chiny uzyskiwały również wysokie plony w uprawie zbóż.

Według obowiązującego standardu w ostatnich ośmiu latach Chiny wyeliminowały skrajne ubóstwo wśród blisko 100 mln ludności wiejskiej dotkniętej tym problemem. Jak zauważył Xi, to pozwoliło wszystkim 832 ubogim okręgom administracyjnym wyjść z ubóstwa.

Przełom nastąpił także w realizacji chińskich ekspedycji naukowych: Tianwen-1 (misja na Marsa), Chang'e-5 (sonda księżycowa) i Fendouzhe (misja statku głębinowego), zaś prace przy budowie Portu Wolnego Handlu Hainan przebiegają bardzo prężnie, co podkreślił Xi.

Prezydent podzielił się także niezapomnianymi wrażeniami z roku 2020, w tym z odbytych wizyt w 13 regionach o statusie prowincji, z obchodów 40. rocznicy utworzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej Shenzhen oraz rozmów telefonicznych z przyjaciółmi należącymi do społeczności międzynarodowej, które zostały poświęcone walce z pandemią.

Więcej na ten temat:

Dziesięć relacji z wizyt inspekcyjnych Xi Jinpinga

„Dyplomacja chmurowa" prezydenta Xi w pierwszej połowie 2020 r. buduje globalne zaufanie

Podczas gdy pandemia wciąż dotyka świat, prezydent Xi podkreślił znaczenie wspólnoty opartej na zgodnej wizji przyszłości ludzkości, szczególnie w postpandemicznym świecie.

Oryginalny artykuł dostępny tutaj.

Materiał wideo - https://www.youtube.com/watch?v=ZUevNynvlkw

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1393595/A_comparison_China_s_key_tasks_2020_2021.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1393594/China_s_GDP_growth_2020_expected_1_9__IMF.jpg

SOURCE CGTN