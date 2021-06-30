CGTN: Как члены Коммунистической партии Китая объясняют секрет ее успеха

Пока мир изучает научные теории, которые могут объяснять долговременный успех КПК, ответ дают ее члены.

Первоначальные устремления КПК остаются неизменными

«Награжденные медалью — обычные герои, которые выполняют свои обязанности и вносят свой скромный вклад», — сказал председатель КНР Си Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарем Центрального комитета КПК и председателем Центрального военного совета КНР, выступая с речью на церемонии вручения медали «1 июля».

«Обладатели медали «1 июля» претворяют в жизнь основной принцип китайских коммунистов, согласно которому центральное место в их сердце занимают люди, которым они беззаветно служат», — добавил он.

С момента своего основания сто лет назад КПК всегда помнила о своей основополагающей миссии — стремлении к счастью для народа и возрождению китайской нации, и это неуклонно осуществляется на практике ее членами.

Истории выдающихся членов партии, награжденных медалью «1 июля», наглядно объясняют сохранение верности первоначальным устремлениям и основополагающей миссии Партии, и примеров тому в истории развития Китая под руководством КПК можно найти великое множество.

В борьбе Китая против эпидемии COVID-19 более 39 миллионов членов КПК сражались с вирусом на передовой и более 13 миллионов добровольно предоставили свои услуги. Около 400 членов КПК защитили жизни и безопасность других людей ценой своей собственной.

В рамках китайской кампании по искоренению нищеты в период с 2013 по 2020 годы было отобрано свыше 3 миллионов членов Партии, направленных в качестве первых секретарей Партии и постоянных членов рабочих групп для осуществления целевых проектов по всей стране.

Благодаря их беспрерывным усилиям все оставшиеся 98,99 млн бедных сельских жителей были выведены из состояния нищеты к концу 2020 года.

По словам Си Цзиньпина, целые поколения членов КПК напряженно боролись за национальную независимость и освобождение, за процветание и мощь страны и за счастье народа.

Политическая приверженность КПК: люди прежде всего

В 2021 году отмечается столетие со дня основания КПК, и на протяжении всех этих лет она сохраняет приверженность человекоцентрированной философии развития, а главной миссией Партии, основанной в 1921 году, всегда было служение своему народу.

В своей речи на церемонии награждения во вторник Си Цзиньпин подчеркнул, что члены КПК должны ставить во главу угла интересы народа, работать на благо людей, удовлетворять их потребности и быть ближе к ним.

Слово «люди» всегда является ключевым в выступлениях Си Цзиньпина. «Люди — творцы истории; они представляют фундаментальную силу, определяющую будущее нашей Партии и страны», — заявил он, и история развития Китая согласуется с этими принципами.

Макроэкономические достижения Китая также трансформировались в благосостояние его народа. По состоянию на 2020 год система социального обеспечения охватывала более 1,3 млрд человек.

В связи со вступлением Китая на новый путь полномасштабного строительства современной социалистической страны Си Цзиньпин в своей речи призвал членов и должностных лиц КПК решительно продвигаться к достижению цели второго столетия, а также китайской мечты о национальном возрождении.

https://news.cgtn.com/news/2021-06-29/CPC-holds-ceremony-to-honor-outstanding-Party-members--11tUUiGwBOM/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=YWuZOqZTjTY

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SOURCE CGTN