CGTN: Китай подчеркивает роль Азии в содействии миру, росту и сотрудничеству на планете

Глобальная инициатива по обеспечению безопасности для всех в мире, предложенная председателем КНР Си Цзиньпином на форуме в четверг, дала представление об азиатском подходе к решению проблем современности.

«Сложный, интегрированный аппарат»

Безопасность является предпосылкой для развития, и человечество живет в «неделимом сообществе безопасности», заявил Си Цзиньпин в своей видеоречи.

«В наши дни международное сообщество эволюционировало настолько, что стало сложным и интегрированным аппаратом», — заявил он, добавив, что действия, направленные на удаление любой отдельной части, вызовут серьезные проблемы в его функционировании.

Призывая все страны объединить усилия, Си Цзиньпин далее подчеркнул необходимость сотрудничества в борьбе с пандемией COVID-19, содействии экономическому восстановлению, поддержании мира на планете и решении глобальных проблем в области управления.

«Особенно важно, чтобы крупнейшие страны подавали пример в части уважения равенства, сотрудничества, добросовестности и верховенства права и действовали в соответствии со своим статусом», — заявил он.

Си Цзиньпин произносит вступительную речь на форуме уже в шестой раз, и сотрудничество и мир часто входят в число ключевых тезисов, которые он упоминает, рассказывая миру о предложениях Китая.

«Сделать Азию якорем»

По данным ежегодного отчета Asian Economic Outlook and Integration Progress Report за 2022 год, по паритету покупательной способности доля Азии в мировой экономике в 2021 году выросла на 0,2 процентного пункта по сравнению с 2020 годом, до 47,4%.

В докладе также отмечается, что при оценке экономических показателей в 2022 году необходимо учитывать ряд факторов, включая развитие пандемии COVID-19, геополитическую напряженность вследствие российско-украинского конфликта, корректировку денежно-кредитной политики в США и Европе, долговые проблемы в некоторых странах, ситуацию с глобальными цепочками поставок и изменение политического режима в некоторых азиатских странах.

На этом фоне еще больший смысл приобретает сделанное Си Цзиньпином на форуме предложение превратить Азию в якорь мира на планете, мощный центр глобального роста и нового лидера международного сотрудничества.

«Когда в Азии все благополучно, от этого выигрывает весь мир», — заявил он.

Призвав к усилиям по созданию более открытого азиатского рынка, Си Цзиньпин подчеркнул необходимость использования таких возможностей, как вступление в силу Всестороннего регионального экономического партнерства и открытие для перевозок железной дороги Китай-Лаос.

Он также подчеркнул роль Китая в этом процессе, заявив, что фундаментальные элементы китайской экономики — ее высокая устойчивость, огромный потенциал, широкие возможности для маневра и фокус на устойчивом развитии в долгосрочной перспективе — остаются неизменными.

https://news.cgtn.com/news/2022-04-21/Xi-Jinping-Boao-2022-When-Asia-fares-well-the-whole-world-benefits--19pin75Hwnm/index.html

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=mGVN7d15S0k

SOURCE CGTN