CGTN: China enfatiza o papel da Ásia na promoção da paz, do crescimento e da cooperação mundial

BEIJING, 21 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Como podemos construir um mundo melhor no pós-pandemia? O que podemos fazer para impulsionar a recuperação estável e o desenvolvimento sustentável da economia global? E como podemos buscar uma cooperação na qual todos saiam ganhando?

Com essas três questões cruciais no topo da agenda, a conferência anual do Fórum de Boao para a Ásia (BFA) deste ano, realizada em Boao, na província de Hainan, no sul da China, chamou a atenção de todo o mundo.