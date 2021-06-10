CGTN: Китай повышает экологическую защиту «крыши мира»

Завершая свою инспекционную поездку в среду, председатель Си подчеркнул необходимость всегда ставить людей во главу угла и стимулировать реформы и открытость в целях содействия защите окружающей среды и высококачественному развитию на Цинхай-Тибетском плато.

В интересах человека и природы

Вновь подтвердив, что «прозрачные воды и покрытые пышной растительностью горы — это бесценное достояние», председатель Си заявил, что сохранение окружающей среды Цинхая является одним из главных приоритетов страны, и призвал к эффективной защите экологии «третьего полюса» мира.

В 2008 году провинция Цинхай приступила к осуществлению 10-летнего плана охраны окружающей среды и комплексного управления бассейном озера Цинхай с общим объемом инвестиций в 1,57 млрд юаней (226 млн долл. США).

К 2018 году было восстановлено 800 гектаров водно-болотных угодий, а число видов птиц в озерном регионе увеличилось со 164 в 1996 году до 225 в настоящее время. За 15 лет уровень воды в озере Цинхай также вырос на 3,27 метра.

В прошлом году живописный район озера Цинхай, называемого «самым красивым озером в Китае», посетили 4,42 млн человек, а его годовой доход от туризма, по данным местной администрации, составил 265 млн юаней (41,5 млн долларов).

Вместе с тем предпринимаются усилия по достижению баланса между защитой и развитием национального природного заповедника.

Живописное место под названием «Остров птиц» было закрыто в 2017 году, после чего здесь остались только база для научно-образовательных целей и средства для наблюдения за водоплавающими птицами. Кроме того, были демонтированы туристические объекты на Песчаном острове — другом закрытом живописном месте, а также запрещены такие увеселительные мероприятия, как езда на мотоциклах по песку и слайдинг.

«Достижения в сохранении окружающей среды озера Цинхай завоеваны с трудом и должны быть высоко оценены, консолидированы и расширены», — заявил Си Цзиньпин во время своего визита.

Кластер национальных парков на плато

В ходе последней инспекционной поездки председатель Си также поручил местным чиновникам удвоить усилия по созданию системы природных заповедников, «сосредоточенной на национальных парках, основанной на природных заповедниках и дополненной различными видами природных парков», для улучшения защиты окружающей среды и биоразнообразия.

Китай активизировал строительство кластера национальных парков для улучшения окружающей среды на плато.

Провинция Цинхай построила два национальных парка на охраняемой природной территории Санцзянюянь, где находятся истоки рек Янцзы, Хуанхэ и Ланьцан, а также горный хребет Циляньшань, и которая занимает 52,2% от общей природно-заповедной территории и 38,42% от всей территории провинции.

Кроме того, провинция активизирует свои усилия по строительству национального парка вокруг озера Цинхай. В мае эксперты утвердили генеральный план строительства парка.

«Сохранение экологии Цинхай-Тибетского плато является величайшим вкладом в выживание и развитие китайской нации», — заявил Си Цзиньпин, говоря о решимости государства превратить Цинхай-Тибетское плато в горную страну национального и даже международного масштаба в процессе экологического развития.

https://news.cgtn.com/news/2021-06-09/China-boosts-ecological-protection-of-roof-of-the-world--10XoEsZSIow/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=VhEH6NEXugk

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SOURCE CGTN