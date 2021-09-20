CGTN: Китай призывает членов ШОС к солидарности -- блоку исполняется 20 лет

Выступая на саммите по видеосвязи из Пекина, Си Цзиньпин призвал государства-члены ШОС укреплять сотрудничество по вопросам, связанным с Афганистаном, и способствовать переменам в этой стране без резких мер.

В пятницу ШОС начнет процедуру принятия Ирана в качестве государства-члена, а также введет Саудовскую Аравию, Египет и Катар в качестве новых партнеров по диалогу, заявил глава Китая.

Усилия по созданию «нового типа международных отношений»

Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан объявили о создании ШОС на встрече в Шанхае 15 июня 2001 года. Индия и Пакистан присоединились к блоку в 2017 году, в результате чего число стран-членов достигло восьми.

Глава Китая отметил «энергичный рост» ШОС и «плодотворное взаимовыгодное сотрудничество» между ее государствами-членами в последние два десятилетия.

«Основанная на принципах взаимного доверия, взаимной выгоды, равенства, уважения к национальным особенностям и стремления к общему развитию, ШОС заинтересована в содействии миру во всем мире, развитию и прогрессу человечества, а также исследовании новых возможностей для реализации нового типа международных отношений и создания общества с единым будущим», — заявил глава Китая,

добавив, что государства-члены ШОС вместе работают над доверительными политическими отношениями, обеспечивают безопасность и стабильность, стремятся к процветанию и развитию и поддерживают международное правосудие.

«Мы первыми призвали к борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом», — сказал Си Цзиньпин, отметив роль сотрудничества между государствами-членами ШОС в сдерживании распространения наркотиков и проведении контртеррористических учений и операций по пограничному контролю.

«Более тесное сообщество ШОС с единым будущим»

После 20 лет развития ШОС вновь находится на исходной позиции, по словам Си Цзиньпиня, который призвал страны-участницы приложить максимум усилий для создания «более тесного сообщества ШОС с единым будущим» и укрепления мира во всем мире и общего процветания.

Организации следует продолжить курс на солидарность и сотрудничество, поддержание общей безопасности, продвижение открытости и интеграции, усиление взаимодействия и образования, а также поддержку равенства и справедливости.

Глава Китая призвал государства-члены ШОС развивать политический диалог, общение и координацию и уважать законные интересы друг друга при сотрудничестве для сохранения «устойчивого курса развития» организации.

«Необходимо укрепить доверие к существующей системе, отказаться от снисходительной критики и поддержать страны на их пути к развитию и интеграции новых моделей управления, подходящих их национальным условиям», — сказал Си Цзиньпин. «Следует помнить о будущем наших стран и о том, что это будущее — в наших руках».

«Самая насущная задача»

Подчеркнув, что борьба с COVID-19 остается «самой насущной задачей», председатель КНР предложил государствам-членам ШОС расширить сотрудничество в рамках борьбы с пандемией, обеспечить равноправный доступ к вакцинам и решительно противодействовать любым актам политизации происхождения COVID-19.

Китай уже предоставил около 1,2 млрд доз готовых вакцин для более чем сотни стран и международных организаций. Кроме того, по словам главы Китая, в этом году будут приложены все силы для предоставления в общей сложности двух миллиардов доз вакцин другим странам.

По словам Си Цзиньпиня, для содействия восстановлению экономики в регионе после COVID-19 целью Китая станет достижение товарооборота с другими странами ШОС объемом 2,3 трлн долл. США в ближайшие пять лет.

В ближайшие три года Китай представит тысячу образовательных проектов по вопросам борьбы с нищетой для других стран ШОС.

Сотрудничество ШОС по Афганистану

Председатель КНР призвал государства-члены ШОС предпринять жесткие меры по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, в том числе в отношении Исламского движения Восточного Туркестана (ETIM).

Комментируя «сложнейшие проблемы», с которыми Афганистан столкнулся после вывода иностранных войск, он призвал своих коллег по ШОС в полной мере использовать такие платформы, как контактная группа ШОС-Афганистан, и содействовать плавным переменам в стране.

«Требуется побудить Афганистан заложить всеобъемлющую политическую основу, проводить осмотрительную и умеренную внутреннюю и внешнюю политику, решительно бороться со всеми формами терроризма, жить в мире со своими соседями и другими странами, стремясь к стабильности и развитию», — подчеркнул Си Цзиньпин.

15 августа афганские талибы взяли под свой контроль Кабул, а в начале сентября объявили о формировании временного правительства. Китай призвал талибов полностью разорвать отношения со всеми террористическими организациями, включая ETIM, и вести решительную борьбу с ними. Талибы обязались не допускать использования афганской территории «против любых сил и стран».

«Защитники мирового порядка»

Председатель КНР подчеркнул роль ШОС в поддержании равноправия и справедливости в мире. «Следует решительно отвергнуть любые выступления с «позиции силы», акты гегемонии, доминирования и запугивания, — заявил Си Цзиньпин. —

Необходимо стремиться к многостороннему диалогу и противостоять действиям, которые ссылаются на любые нормы, подрывающие мировой порядок и вызывающие конфронтацию и раскол», — добавил он.

ШОС приступает к процедуре принятия Ирана в качестве государства-члена и введения Саудовской Аравии, Египта и Катара в качестве новых партнеров по диалогу. В связи с этим Си Цзиньпин выразил уверенность в том, что «растущая семья ШОС» выступит в качестве «строителей мира во всем мире, вносящих вклад в глобальное развитие и защищающих мировой порядок».

https://news.cgtn.com/news/2021-09-17/Xi-Jinping-addresses-SCO-meeting-via-video-link-13D3zqRd34k/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=mqEUFgbtaac

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SOURCE CGTN