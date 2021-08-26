CGTN: От бесплодной земли до крупнейшего искусственного леса мира: Сайханба и экологическая деятельность Китая 

В настоящее время площадь лесов в Сайханбе составляет 80%, что позволяет ежегодно сохранять и очищать 137 миллионов кубометров воды, и это является «великим» достижением председателя КНР Си Цзиньпина.

«Это пример в мировой истории экологической цивилизации», — заявил он во время своего недавнего двухдневного тура в Хэбэй.

В ходе своей поездки Си Цзиньпин узнал об управлении лесными фермами и защите лесопосадок, а также о скоординированных усилиях властей Хэбэй по сохранению горных, речных и лесных ресурсов, сельскохозяйственных угодий, озер и пастбищ и борьбе с опустыниванием.

Председатель КНР подчеркнул важность развития зеленой экономики и содействия экологическому прогрессу, настоятельно призвав к продолжению воспитания «Духа Сайханбы» — термина, относимого к поколениям работников фермы, которые не забывают о своей миссии, усердно работают и занимаются вопросами экологически безопасного развития.

Си Цзиньпин посоветовал работников лесного хозяйства Сайханбы получить более глубокое представление об охране окружающей среды и продолжить свою напряженную работу, направленную на достижение новых результатов.

Си Цзиньпин призывает людей старшего возраста сохранять активность на рынке труда

Столкнувшись с быстрым процессом старения рабочей силы в условиях постоянно развивающейся экономики, при осмотре общественного центра обслуживания «Бинэ» Си Цзиньпин выразил мнение, что большему числу пожилых людей стоит «оставаться активными» на рынке труда.

Си Цзиньпин предложил «молодым пожилым людям» участвовать в выполнении таких обязанностей, как добровольческая работа в общинах.

По данным Национального бюро статистики Китая, в настоящее время в стране насчитывается 264 миллиона человек в возрасте старше 60 лет, что составляет 18,7% от общей численности населения. Эта тенденция, по мнению экспертов, может представлять угрозу для второй по величине экономики мира.

В своем 14-м пятилетнем плане (на 2021-2025 годы) страна прямо указала на повышение установленного законом возраста выхода на пенсию «постепенным, гибким и дифференцированным образом», чтобы адаптироваться к этой «новой норме».

В ходе своего визита Си Цзиньпин также подчеркнул необходимость достижения основных целей этого года в области социально-экономического развития страны.

Он обратил внимание на необходимость достижения баланса между предотвращением распространения COVID-19 и борьбой с вирусом и социально-экономическим развитием, а также между развитием и безопасностью, чтобы содействовать развитию промышленности и добиться прогресса в отношении социально-экономических целей и задач на текущий год для обеспечения надлежащего начала 14-го пятилетнего плана.

По словам Си Цзиньпина, также Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) и председателя Центральной военной комиссии, необходимо реализовать на практике новую философию развития, основанную на всестороннем и добросовестном подходе.

Си Цзиньпин призывает к сохранению и развитию культурного наследия

На известном горном курорте Чэнде, внесенном в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, Си Цзиньпин ознакомился с его историей, а также с мерами по его сохранению.

Си Цзиньпин отметил, что этот курорт имеет важное историческое значение для общения между различными группами этнических меньшинств, адаптации религии и общества, сохранения и развития культурного наследия, а также мирного сосуществования между человеком и природой.

Он также подчеркнул культурное доверие и единство между многоэтническими группами.

После этого китайский президент посетил Пунинг — известный буддийский храм недалеко от курорта, и музей Чэнде.

Си Цзиньпин: от «возрождения сельских районов» до «оживления отрасли»

Китай всегда рассматривал развитие сельских районов как один из ключей к развитию современной экономики, и председатель Си Цзиньпин сделал шаг дальше. Он подчеркнул важность «оживления отрасли».

В настоящее время в деревне Дагикоу, которую посетил Си Цзиньпин, выращиваются клубника, виноград и вишня. Однако фрукты не были их первым выбором.

Деревня попробовала выращивать рис, кукурузу и овощи. Но по самым разным причинам, в том числе из-за нехватки воды, эти продукты производились в недостаточном количестве. Поэтому жители деревень не могли зарабатывать на них деньги. Вместо этого они стали выращивать фрукты.

В настоящее время выращивание клубники стало основным делом для 1700 жителей, при этом каждое домашнее хозяйство составляет около 15 000 долл. США в год.

Си Цзиньпин призвал деревни применять специальные методы и выявлять свои преимущества, и в то же время указал на необходимость развивать сельскую инфраструктуру и системы государственных услуг.

https://news.cgtn.com/news/2021-08-25/Aging-in-China-Xi-encourages-seniors-to-stay-active-in-job-market-131aEaOXqU0/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=gCnoBdWb7P8

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SOURCE CGTN