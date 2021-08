CGTN: od pustkowia do największego na świecie lasu stworzonego przez człowieka: Saihanba i chińskie inicjatywy ekologiczne

Obecnie Saihanba jest pokryta lasami w 80 procentach, co pozwala zachować i oczyścić 137 milionów metrów sześciennych wody rocznie. Prezydent Chin Xi Jinping określił to osiągnięcie mianem „wielkiego".

„Dokonanie to stanowi doskonały wzór w historii światowej cywilizacji ekologicznej", powiedział podczas swojej niedawnej, dwudniowej podróży po Hebei.

Podczas swojej wizyty, Xi zapoznał się z metodami zarządzania i ochrony gospodarstwa leśnego, a także ze skoordynowanymi działaniami Hebei w zakresie ochrony gór, rzek, lasów, pól uprawnych, jezior i łąk oraz kontroli pustynnienia.

Prezydent podkreślił znaczenie rozwoju ekologicznej gospodarki i dalszego postępu środowiskowego, zachęcając do podtrzymywania „ducha Saihanby" – czyli postawy przypisywanej pokoleniom pracowników gospodarstwa, którzy zachowali w pamięci swoją misję, ciężko pracowali i dążyli do zrównoważonego rozwoju.

Xi wezwał osoby zaangażowane w parce na farmie leśnej Saihanba do zgłębienia wiedzy na temat ochrony środowiska i dalszej wytężonej pracy na rzecz nowych osiągnięć.

Xi zachęca osoby starsze do pozostania aktywnymi na rynku pracy

Podczas wizytacji centrum usług społecznych Binhe, znajdując się w obliczu problemu szybko starzejącej się siły roboczej oraz przy nieustanie rozwijającej się gospodarce, Xi zwrócił się do osób starczych, aby „pozostali aktywni" na rynku pracy.

Prezydent zasugerował, aby ci „młodsi seniorzy" uczestniczyli w działaniach takich jak wolontariat społeczny.

Według chińskiego Narodowego Biura Statystycznego, w Chinach żyje obecnie 264 miliony ludzi w wieku 60 lat i starszych, co stanowi 18,7 procent całej populacji. Tendencja ta - jak twierdzą specjaliści - może stanowić potencjalne zagrożenie dla drugiej, co do wielkości gospodarki świata.

W swoim 14. Planie Pięcioletnim (2021-2025) władze kraju wyraźnie zapowiedziały, że będą podnosić ustawowy wiek emerytalny „w sposób stopniowy, elastyczny i zróżnicowany", aby dostosować się do takiej „nowej rzeczywistości".

Podczas swojej podróży Xi podkreślił również konieczność osiągnięcia tegorocznych kluczowych celów dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju.

Zaakcentował przy tym konieczność osiągnięcia równowagi między zapobieganiem i kontrolą COVID-19 a rozwojem gospodarczym i społecznym oraz pomiędzy rozwojem a bezpieczeństwem, promowaniem rozwoju wysokiej jakości oraz dążeniem do realizacji podstawowych celów oraz zadań społecznych i gospodarczych na ten rok, co pozwoli zapewnić odpowiedni start 14. Planu Pięcioletniego.

Nowa filozofia rozwoju we wszechstronny, rzetelny sposób musi zostać wprowadzona w życie, powiedział Xi, będący jednocześnie sekretarzem generalnym Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (KPCh) i przewodniczącym Centralnej Komisji Wojskowej.

Prezydent Xi apeluje o ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego

Odwiedzając słynny kurort Chengde Mountain Resort, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, Xi zapoznał się z jego historią, a także z podejmowanymi tam działaniami konserwatorskimi.

Kurort pełni istotną rolę historyczną w komunikacji pomiędzy różnymi grupami mniejszości etnicznych, adaptacji religii i społeczeństwa, ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego, a także pokojowego współistnienia człowieka z naturą - podkreślił Xi.

Podkreślił on również zaufanie kulturowe i jedność między grupami wieloetnicznymi.

Następnie prezydent Chin odwiedził Puning Temple, sławną świątynię buddyjską znajdującą się w pobliżu kurortu, oraz Muzeum Chengde.

Xi: od „rewitalizacji obszarów wiejskich" do „odnowy sektora przemysłowego"

Chiny zawsze traktowały witalizację obszarów wiejskich jako jeden z kluczowych elementów rozwoju nowoczesnej gospodarki, jednak prezydent Xi posunął się o krok dalej. Podkreślił on znaczenie „rewitalizacji przemysłu".

We wsi Daguikou, którą odwiedził prezydent Xi, uprawia się obecnie truskawki, winogrona i wiśnie. Jednak owoce nie były tu pierwszym wyborem.

Wioska próbowała uprawiać ryż, kukurydzę i warzywa. Niestety z różnych powodów, takich jak chociażby niedobór wody, ich produkcja była niewystarczająca. Z tego powodu mieszkańcy nie mieli możliwości zarabiania na nich. Dlatego też zaczęli uprawiać owoce.

Obecnie uprawa truskawek stała się głównym źródłem dochodu dla 1.700 mieszkańców, a każde gospodarstwo domowe generuje dochód rzędu 15.000 dolarów rocznie.

Xi wezwał rolników do wdrożenia metod dostosowanych do ich potrzeb i wykorzystania specyficznych zasobów w celu wyodrębnienia ich zalet, apelując jednocześnie o wzmocnienie infrastruktury wiejskiej i systemu usług publicznych.

https://news.cgtn.com/news/2021-08-25/Aging-in-China-Xi-encourages-seniors-to-stay-active-in-job-market-131aEaOXqU0/index.html

Materiał filmowy - https://www.youtube.com/watch?v=gCnoBdWb7P8

Related Links

www.cgtn.com



SOURCE CGTN