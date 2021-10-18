CGTN: Пэн Лиюань участвует в церемонии вручения премии ЮНЕСКО в сфере женского образования

В сообщении ЮНЕСКО говорится, что в этом году в рамках проекта по обучению недостаточно представленных и малообеспеченных женщин и девочек с целью преодоления гендерного разрыва в технологическом секторе Бразилии, а также по расширению прав и возможностей девочек-подростков и молодых женщин в Мозамбике с помощью моделей для подражания и сестринских общин была присуждена премия ЮНЕСКО за достижения в области образования девочек и женщин.

Г-жа Пэн поздравила лауреатов из Бразилии и Мозамбика по видеосвязи.

С момента учреждения этой премии ЮНЕСКО и Китаем в 2015 году она оказала положительное влияние и вдохновила большее число людей посвятить себя образованию девочек и женщин, заявила г-жа Пэн, добавив, что сотни тысяч девочек и женщин смогли развивать свои знания и приобретать новые навыки, а также укреплять уверенность в изменении своей судьбы и реализации своих надежд.

Кроме того, по ее словам, все большее число людей поддерживает образование девочек и женщин, а также способствует установлению гендерного равенства в сфере образования во всем мире.

Г-жа Пэн также выразила надежду на то, что международное сообщество будет уделять больше внимания образованию девочек и женщин и поддерживать его, а также вносить очередные вклады в достижение целей Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Пандемия COVID-19 негативно сказалась на образовании девочек и женщин, и г-жа Пэн призвала активизировать усилия с целью обеспечить им равные возможности для получения качественного образования. Она выступила за всестороннее использование цифровых технологий, обмен высококачественными ресурсами в области онлайн-образования и расширение поддержки в сфере образования для девочек и женщин из бедных семей и бедных регионов. Она также подчеркнула важность укрепления медицинского просвещения девочек и женщин в целях всестороннего улучшения их физического и психического здоровья.

В то же время генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай (Audrey Azoulay) отметила роль Китая в учреждении этой премии, а также в оказании помощи девочкам и женщинам в осуществлении их надежд, особенно в тех случаях, когда они сталкиваются с проблемами, вызванными пандемией.

Премия ЮНЕСКО за достижения в области образования девочек и женщин вручается за выдающийся и новаторский вклад, внесенный отдельными лицами, учреждениями и организациями в развитие образования девочек и женщин.

https://news.cgtn.com/news/2021-10-15/Peng-Liyuan-attends-UNESCO-award-ceremony-for-girls-women-s-education-14nUt4YoSTm/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=39z7u9acE_g

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SOURCE CGTN