CGTN: Peng Liyuan participa da cerimônia de premiação da UNESCO para a educação de mulheres e meninas

Um projeto que treina mulheres e meninas sub-representadas e de baixa renda para eliminar a lacuna de gênero no setor de tecnologia do Brasil, e outro que capacita meninas adolescentes e mulheres jovens em Moçambique por meio de modelos e círculos de irmandade foram agraciados com o Prêmio UNESCO para Educação de Meninas e Mulheres deste ano, disse a UNESCO.