CGTN представляет цикл фильмов Poetry Sans Frontiers на тему общечеловеческих ценностей

«Для дружбы нет расстояний» — сказал китайский поэт Чжан Цзюлин (Zhang Jiuling) из династии Тан (618-907). Цикл вышел на шести официальных языках ООН: английском, китайском, испанском, французском, арабском и русском. Фильмы призваны отразить силу поэтического слова, содействовать взаимному изучению как китайской, так и зарубежной культур, создать эмоциональный резонанс и объединить людей из различных стран, этнических групп и культур.

Каждый эпизод посвящен отдельной теме: стремление к мечтам, стремление людей к миру, ценность жизни, отношения между человеком и природой, а также значению понятия дома для людей.

Историями из своей жизни поделились 16 гостей из различных слоев общества, включая дипломатических посланников в Китае, членов руководства многоязычных каналов CGTN, влиятельных деятелей культуры и музыкантов. Гости программы прочли прекрасные стихи со всего мира.

В цикле фильмов говорится о культурном разнообразии человеческих цивилизаций, а также подчеркивается идея, озвученная древним китайским историком Чэнь Шоу (Chen Shou) еще в третьем веке: «Суп становится вкусным за счет сочетания множества ингредиентов».

https://news.cgtn.com/news/2022-01-02/-Poetry-Sans-Frontiers-series-embraces-common-humanity-through-poems-16unLk0CWmQ/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=3WqGR8LkWSQ

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1718570/CGTN_Poetry_Sans_Frontiers_series_embraces_common_humanity_poems.jpg

SOURCE CGTN