CGTN : la série « Poetry Sans Frontiers » célèbre l'humanité commune par la poésie

« Les amis proches font disparaître la distance », a écrit le poète chinois Zhang Jiuling durant la période de la dynastie Tang (618-907). La série, diffusée dans les six langues officielles des Nations unies (l'anglais, l'espagnol, le français, l'arabe et le russe), vise à déployer le pouvoir apaisant de la poésie, à promouvoir l'apprentissage mutuel des cultures chinoise et étrangères, à créer une résonance émotionnelle et à réunir des personnes d'horizons nationaux, ethniques et culturels différents.