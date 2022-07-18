CGTN: Си Цзиньпин подчеркнул важность укрепления чувства общности китайской нации

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CGTN

Jul 18, 2022, 06:45 ET

ПЕКИН, 18 июля 2022 г. /PRNewswire/ -- Как поется в популярной китайской народной песне, «Братья и сестры 56 национальностей — вместе одна семья».

Согласно данным за 2021 год, в Китае проживают 56 этнических групп, большинство из которых составляют ханьцы (91,5% населения страны). Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая с древних времен был многонациональным. В нем проживает более 45 этнических групп.

Xi stresses protecting cultural heritage after watching ethnic performance in Xinjiang
Xi stresses protecting cultural heritage after watching ethnic performance in Xinjiang

Председатель КНР Си Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая, подчеркнул важность поощрения национального единства и развития, а также укрепления чувства общности китайской нации во время своего визита в Синьцзян-Уйгурский автономный регион, который прошел со второй половины вторника по утро среды.

Защита культур различных национальностей

«Широкая‎ и глубокая китайская цивилизация состоит из выдающихся культур различных этнических групп», — заявил Си Цзиньпин во время просмотра спектакля «‎Манас» киргизского национального меньшинства в музее Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Эти представления получили статус нематериального культурного наследия.

Он подчеркнул, что культурное наследие, такое как эпос «Манас», является сокровищницей как киргизского, так и китайского народа, и призвал к более активным усилиям по его сохранению и популяризации.

Согласно официальному документу, опубликованному Информационным бюро Госсовета страны в прошлом году, все этнические группы в Синьцзяне имеют объекты, включенные в национальные и региональные списки нематериального культурного наследия, а 133 объекта культурного наследия охраняются государством.

В документе отмечается, что культурные традиции всех этнических групп в Синьцзяне хорошо защищены, и приводятся в пример такие традиционные культурные мероприятия, как «Праздник фонарей ханьского народа», уйгурский «Мешреп», казахский «Айтес», киргизский «Праздник пения баллад под кобуз», монгольский праздник «Надам» и фестиваль народной песни «Хуэй хуаэр», которые по-прежнему широко отмечаются.

Улучшение условий жизни всех этнических групп

Во время посещения жилого района Гуюаньсян в районе Тянь-Шань в среду утром Си Цзиньпин призвал местные власти улучшить коммунальные службы, чтобы ими могли пользоваться представители всех этнических групп.

Глава государства также посетил в среду днем город Шихэцзы, где проинспектировал должностных лиц и штатных сотрудников Синьцзянского производственно-строительного корпуса (СПСК), которых он назвал «незаменимыми».

СПСК является важной составляющей Синьцзян-Уйгурского автономного района и представляет собой особую общественную организацию, которая самостоятельно занимается вопросами администрации и правосудия на мелиоративных землях, находящихся под ее управлением, в соответствии с государственными и региональными законами и постановлениями. Он отвечает за освоение и охрану пограничных районов.

Выступая перед руководством и сотрудниками СПСК, Си Цзиньпин выразил удовлетворение в связи со значительным прогрессом, достигнутым СПСК в области реформ и развития, которым могут гордиться руководство и сотрудники СПСК.

Он также ознакомился с историей освоения и охраны корпусом пограничных земель, а также с работой корпуса по укреплению низовых организаций, развитию специфического сельского хозяйства и интегрированному развитию СПСК и местных районов.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе наблюдается стабильный экономический рост и расцвет бизнеса. В 2021 году в Синьцзяне был зафиксирован рост ВВП на 7% или на 1,6 трлн юаней (около 253,2 млрд долларов).

По данным Статистического управления автономного района, в регионе было создано в общей сложности 477 400 рабочих мест в городах, что позволило снизить уровень городской безработицы на 1,1 процентных пункта до 2,2%.

В ходе инспекционной поездки председатель Си Цзиньпин также подчеркнул важность развития кадрового потенциала, координации мер реагирования на COVID-19 с социально-экономическим развитием и продвижения сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс, один путь».

https://news.cgtn.com/news/2022-07-15/China-urges-better-preservation-efforts-for-ethnic-minority-cultures-1bGeb7a8uu4/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=XKYlxXlTd9s

SOURCE CGTN