CGTN: Си Цзиньпин подчеркнул важность укрепления чувства общности китайской нации

Председатель КНР Си Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая, подчеркнул важность поощрения национального единства и развития, а также укрепления чувства общности китайской нации во время своего визита в Синьцзян-Уйгурский автономный регион, который прошел со второй половины вторника по утро среды.

Защита культур различных национальностей

«Широкая‎ и глубокая китайская цивилизация состоит из выдающихся культур различных этнических групп», — заявил Си Цзиньпин во время просмотра спектакля «‎Манас» киргизского национального меньшинства в музее Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Эти представления получили статус нематериального культурного наследия.

Он подчеркнул, что культурное наследие, такое как эпос «Манас», является сокровищницей как киргизского, так и китайского народа, и призвал к более активным усилиям по его сохранению и популяризации.

Согласно официальному документу, опубликованному Информационным бюро Госсовета страны в прошлом году, все этнические группы в Синьцзяне имеют объекты, включенные в национальные и региональные списки нематериального культурного наследия, а 133 объекта культурного наследия охраняются государством.

В документе отмечается, что культурные традиции всех этнических групп в Синьцзяне хорошо защищены, и приводятся в пример такие традиционные культурные мероприятия, как «Праздник фонарей ханьского народа», уйгурский «Мешреп», казахский «Айтес», киргизский «Праздник пения баллад под кобуз», монгольский праздник «Надам» и фестиваль народной песни «Хуэй хуаэр», которые по-прежнему широко отмечаются.

Улучшение условий жизни всех этнических групп

Во время посещения жилого района Гуюаньсян в районе Тянь-Шань в среду утром Си Цзиньпин призвал местные власти улучшить коммунальные службы, чтобы ими могли пользоваться представители всех этнических групп.

Глава государства также посетил в среду днем город Шихэцзы, где проинспектировал должностных лиц и штатных сотрудников Синьцзянского производственно-строительного корпуса (СПСК), которых он назвал «незаменимыми».

СПСК является важной составляющей Синьцзян-Уйгурского автономного района и представляет собой особую общественную организацию, которая самостоятельно занимается вопросами администрации и правосудия на мелиоративных землях, находящихся под ее управлением, в соответствии с государственными и региональными законами и постановлениями. Он отвечает за освоение и охрану пограничных районов.

Выступая перед руководством и сотрудниками СПСК, Си Цзиньпин выразил удовлетворение в связи со значительным прогрессом, достигнутым СПСК в области реформ и развития, которым могут гордиться руководство и сотрудники СПСК.

Он также ознакомился с историей освоения и охраны корпусом пограничных земель, а также с работой корпуса по укреплению низовых организаций, развитию специфического сельского хозяйства и интегрированному развитию СПСК и местных районов.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе наблюдается стабильный экономический рост и расцвет бизнеса. В 2021 году в Синьцзяне был зафиксирован рост ВВП на 7% или на 1,6 трлн юаней (около 253,2 млрд долларов).

По данным Статистического управления автономного района, в регионе было создано в общей сложности 477 400 рабочих мест в городах, что позволило снизить уровень городской безработицы на 1,1 процентных пункта до 2,2%.

В ходе инспекционной поездки председатель Си Цзиньпин также подчеркнул важность развития кадрового потенциала, координации мер реагирования на COVID-19 с социально-экономическим развитием и продвижения сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс, один путь».

https://news.cgtn.com/news/2022-07-15/China-urges-better-preservation-efforts-for-ethnic-minority-cultures-1bGeb7a8uu4/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=XKYlxXlTd9s

SOURCE CGTN