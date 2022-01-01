CGTN: в ожидании 2022 года Китай обязуется не останавливаться на достигнутом и готов на долгий путь вперед

В последний день 2021 года председатель КНР Си Цзиньпин заявил: «Для обеспечения лучшей жизни для каждого мы никогда не должны полагаться на то, чего мы достигли: предстоит пройти еще долгий путь».

Начиная с 2014 года Си Цзиньпин уже девять лет подряд выступает с новогодними обращениями, что позволяет китайскому народу оглянуться назад и заглянуть в будущее.

Китай несет ответственность за историю

После поздравления китайского народа председатель продолжил свое выступление, назвав 2021 год «исключительно важным».

«При историческом совмещении двух вековых целей мы вышли на новый путь к созданию современной социалистической страны во всех отношениях и уверенно продвигаемся на пути к великому возрождению китайской нации», — заявил он.

В 2021 году Китай достиг первой цели столетия, заключающейся в построении среднезажиточного общества во всех отношениях, Коммунистическая партия Китая (КПК) отметила свое столетие, и была принята резолюция об основных достижениях и историческом опыте КПК за последнее столетие.

1 июля он объявил о том, что Китай достиг своей первой цели столетия, заключающейся в построении среднезажиточного общества во всех отношениях. Искоренение нищеты считается «конечной задачей» в достижении этой важной цели в области развития.

В пятницу Си Цзиньпин заявил, что построение среднезажиточного общества во всех отношениях и искоренение крайней нищеты — это вклад КПК в развитие китайского народа и всего мира.

Еще одним важным событием является борьба Китая с COVID-19 как внутри страны, так и на глобальном уровне.

Анализируя телефонные звонки и виртуальные встречи с иностранными лидерами и главами международных организаций, он заявил, что только на основе единства, солидарности и сотрудничества страны по всему миру могут написать новую главу в построении сообщества с общим будущим для человечества.

На сегодняшний день Китай предоставил более 120 странам и международным организациям два миллиарда доз вакцин против COVID-19.

Китай готов к долгому пути вперед

«Мир обращается к Китаю, и Китай готов к этому», — заявил Си Цзиньпин, прогнозируя предстоящий год.

Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине начнутся примерно через месяц, при этом Пекин стал первым городом в мире, принимавшим как летние, так и зимние Олимпийские игры.

Отметив, что великое возрождение китайской нации будет нелегкой задачей, он подчеркнул важность осуществления «смелой самореволюции для завоевания исторической инициативы».

На шестом пленарном заседании Центрального комитета КПК 19-го созыва, состоявшемся в ноябре, были рассмотрены усилия партии за последнее столетие, что послужило для партии ориентиром к достижению национального возрождения за счет изучения истории.

Пленум также решил созвать 20-й Национальный конгресс КПК во второй половине 2022 года, что является очень важным событием, имеющим большое политическое значение как для Партии, так и для страны.

«Проблемы людей — это то, о чем я всегда беспокоюсь, а устремления людей — это то, к чему я всегда стремлюсь», — заявил Си Цзиньпин.

https://news.cgtn.com/news/2021-12-31/China-vows-never-rest-on-the-achieved-ready-for-a-long-way-ahead-16rIxPSgxfq/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=hqswus_nvK4

SOURCE CGTN