CGTN: wypatrując 2022 roku, Chiny zobowiązują się nigdy nie spocząć na laurach, przygotowując się na długą drogę przed sobą

Począwszy od roku 2014, prezydent Xi przez dziewięć kolejnych lat wygłaszał przemówienia noworoczne, prowadząc naród chiński do spojrzenia wstecz na osiągnięcia i skierowania wzroku ku przyszłości.

Chiny wywiązują się z zobowiązań wobec historii

Po przekazaniu pozdrowień dla narodu chińskiego, prezydent kontynuował swoje przemówienie, określając rok 2021 jako „niezwykle znaczący".

„U historycznego zbiegu dwóch celów stulecia wyruszyliśmy w nową podróż budowy nowoczesnego socjalistycznego kraju we wszystkich aspektach, a także podejmujemy zdecydowane kroki na drodze ku wielkiemu odmłodzeniu narodu chińskiego" – powiedział.

W 2021 roku Chiny zrealizowały pierwszy cel stulecia, jakim jest budowa umiarkowanie zamożnego społeczeństwa pod każdym względem, Komunistyczna Partia Chin (KPCh) obchodziła swoje stulecie, jak również została przyjęta uchwała o głównych osiągnięciach i historycznym doświadczeniu KPCh w minionym wieku.

Dnia 1 lipca prezydent ogłosił, że Chiny zrealizowały swój pierwszy cel stulecia, jakim jest budowa umiarkowanie zamożnego społeczeństwa pod każdym względem. Likwidacja ubóstwa jest uważana za „podstawowe zadanie" w osiągnięciu tego milowego założenia rozwojowego.

Jak podkreślił Xi podczas piątkowego przemówienia, budowanie umiarkowanie zamożnego społeczeństwa we wszystkich aspektach i eliminacja skrajnego ubóstwa jest tym, co KPCh zaoferowała narodowi chińskiemu, jest to również wkład w rozwój świata.

Kolejnym punktem zwrotnym jest walka Chin z COVID-19 i wkład w międzynarodową walkę z pandemią.

Podsumowując rozmowy telefoniczne i wirtualne spotkania z zagranicznymi przywódcami i szefami organizacji międzynarodowych, prezydent zaznaczył, że tylko poprzez jedność, solidarność i współpracę kraje na całym świecie mogą napisać nowy rozdział w budowaniu społeczności o wspólnej przyszłości dla ludzkości.

Na dzień dzisiejszy Chiny przekazały dwa miliardy dawek szczepionek przeciwko COVID-19 do ponad 120 krajów i organizacji międzynarodowych.

Chiny przygotowane na daleką podróż w przyszłość

„Świat zwraca oczy na Chiny, i Chiny są na to gotowe" – powiedział prezydent Xi, myśląc o nadchodzącym roku.

Za miesiąc odbędą się Zimowe Igrzyska Olimpijskie Pekin 2022, czyniąc z Pekinu pierwsze miasto na świecie, które będzie gospodarzem zarówno letnich, jak i zimowych Igrzysk Olimpijskich.

Zaznaczając, że urzeczywistnienie koncepcji wielkiego odmłodzenia narodu chińskiego nie będzie łatwym zadaniem, prezydent podkreślił znaczenie przeprowadzenia „odważnej rewolucji własnej, aby zdobyć inicjatywę historyczną".

Podczas szóstej sesji plenarnej 19 Komitetu Centralnego KPCh, która odbyła się w listopadzie, dokonano analizy wysiłków Partii w minionym stuleciu, ustalając wytyczne dla Partii w celu osiągnięcia narodowego odmłodzenia poprzez wyciąganie wniosków z historii.

Zgromadzenie plenarne podjęło również decyzję o zwołaniu w drugiej połowie 2022 roku 20. Kongresu Narodowego KC KPCh, niezwykle ważnego wydarzenia o doniosłym charakterze politycznym zarówno dla partii, jak i dla kraju.

„Troski obywateli są tym, o co zawsze dbam, natomiast aspiracje narodu są celami, do których zawsze dążę" – powiedział prezydent Xi.

https://news.cgtn.com/news/2021-12-31/China-vows-never-rest-on-the-achieved-ready-for-a-long-way-ahead-16rIxPSgxfq/index.html

Materiał filmowy - https://www.youtube.com/watch?v=hqswus_nvK4

SOURCE CGTN