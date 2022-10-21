CGTN: XX съезд КПК: верховенство закона, как основа для развития правового государства

ПЕКИН, 21 октября 2022 г. /PRNewswire/-- Укрепление законности в деятельности государственного аппарата стало одним из четырех основополагающих направлений всеобъемлющей стратегии построения социализма с китайскими особенностями, к реализации которой Китай приступил в 2012 году.

В докладе, представленном в воскресенье на открытии XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая (КПК) Генеральным секретарем ЦК КПК и Председателем КНР Си Цзиньпином, термин «верховенство закона» упоминался 23 раза, что подчеркивает значение, придаваемое КПК этому направлению.

«Мы должны работать над тем, чтобы люди видели объективное отношение и торжество закона при рассмотрении каждого судебного дела», — заявил Си Цзиньпин.

Люди на первом месте

28 мая 2020 года более 2000 депутатов 13-го Всекитайского собрания народных представителей, высшего законодательного органа страны, проходившего в Доме народных собраний в Пекине, бурными аплодисментами приветствовали принятие нового Гражданского кодекса.

Этот закон, который в Китае назвали «декларацией прав народа в новую эпоху» и «энциклопедией жизни в обществе», защищает права китайских граждан от рождения до смерти.

Кроме того, в Китае была создана надежная законодательная база для защиты национальной безопасности. В 2021 году был принят ряд законов и нормативных актов, включая Закон о противодействии иностранным санкциям, а также введены в действие контрмеры против экстерриториального применения иностранного законодательства.

На брифинге, проведенном в среду пресс-центром XX Всекитайского съезда КПК, заместитель Генерального секретаря Комиссии по политическим и правовым вопросам Центрального комитета КПК Инь Бая (Yin Bai) сообщил, что по состоянию на конец сентября 2022 года в Китае действовало 293 закона, 598 административных постановлений и более 13 000 региональных нормативных актов.

Он отметил, что за последнее десятилетие были также приняты или пересмотрены 159 партийных инструкций.

Значительные успехи были достигнуты и в реформировании судебной системы. Так, в целях повышения прозрачности работы судов, в Китае открыт доступ не только к материалам о ходе судопроизводства и судебным решениям, но и к протоколам судебных заседаний и информации об исполнении вступивших в силу приговоров; не только к тексту окончательных вердиктов, но и к обоснованию причин их вынесения.

Доступ к такой информации предоставляется как через средства массовой информации, официальные веб-сайты, правительственные информационные бюллетени и пресс-конференции, так и через линию связи 12368 и соответствующие социальные сети, например WeChat и Weibo.

Кроме того, Китай активно проводит реформу уголовно-процессуальной системы, уделяя особое внимание процедурам судопроизводства и строго соблюдая принципы законности, вынесения приговоров только на основании доказательств, и презумпции невиновности.

По словам первого заместителя Генерального прокурора и заместителя секретаря руководящей партийной группы Верховной народной прокуратуры Тун Цзяньмина (Tong Jianming) показатель досудебного содержания под стражей по уголовным делам снизился с 69,7% в 2012 году до 28,3% в первые девять месяцев 2022 года.

«Это свидетельствует о значительном прогрессе в развитии судебной системы», — заявил Тун Цзяньмин.

Реализация принципов правового государства

Как гласит древняя китайская пословица «строгое применение законов обеспечивает порядок, а попустительство приводит к беспорядкам».

В плане по обеспечению реализации принципов правового государства (2021-2025 гг), опубликованном в августе 2021 года, китайское руководство подчеркнуло важность совершенствования систем надзора за административными полномочиями и призвало к большей прозрачности в этой сфере.

В соответствии с данным планом Китай будет формировать открытую, объективную, прозрачную, эффективную и неподкупную систему управления страной с четко определенными функциями, установленными законом полномочиями и обязанностями, а также строгим соблюдением законов на всех уровнях власти.

Выступая в июле на тему «Верховенство закона в Китае в последнее десятилетие», декан юридического факультета Реньминского университета Хуан Вэньи (Huang Wenyi) заявил, что Китай уделяет приоритетное внимание реформам, направленным на оптимизацию управления, делегирование полномочий, совершенствование регулирования и повышение качества государственных услуг.

Он в частности сообщил, что Государственный совет отменил или делегировал на более низкие уровни 47% административных решений и на 71% сократил объем посреднических услуг для получения административного утверждения.

«Проводимые реформы в значительной степени сняли накладываемые на компании ограничения, разрешили многие волнующие людей вопросы и освободили пространство для рынка. Они также помогли создать более прозрачную систему управления, раскрыть новые рыночные возможности и общественный творческий потенциал», — подытожил он.

«Одна из самых безопасных стран»

На брифинге в среду заместитель министра общественной безопасности и глава Национальной иммиграционной администрации Сюй Ганлу (Xu Ganlu) заявил, что в Китае отмечается один из самых низких в мире уровней убийств, уголовных преступлений и преступлений, связанных с применением оружия.

По данным опроса, проведенного Национальным статистическим бюро в 2021 году, около 98,6% респондентов заявили, что чувствуют себя в Китае в безопасности, что на 11% больше чем в 2012 году.

Ссылаясь на эти данные, Сюй Ганлу подчеркнул: «В настоящее время Китай признан одной из самых безопасных стран мира».

https://news.cgtn.com/news/2022-10-19/CPC-congress-China-s-rule-of-law-is-serving-justice-to-serve-people-1efRJnbfn6o/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=X44TtFsi5zY

SOURCE CGTN