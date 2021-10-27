China Media Group запускает канал CCTV Olympic Channel и цифровые платформы

Ее цифровые платформы включают в себя терминалы для ПК, приложения и популярные в Китае многофункциональные социальные сети WeChat и Weibo.

Президент CMG Шэнь Хайсян (Shen Haixiong) заявил, что канал будет освещать как зимние Олимпийские, так и Паралимпийские игры с целью продвижения олимпийского движения в Китае и поддержания духа Олимпийских игр и спортивного мастерства китайских спортсменов.

Предполагается, что эти платформы с помощью экранов приблизят миллионы поклонников к моментам триумфа и радости в крупнейшем спортивном клубе мира.

Ссылка: https://youtu.be/VrNQhpw_4Sk

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1670212/video.mp4

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SOURCE CCTV+