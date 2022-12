Chinesische Elemente glänzen in Saudi-Arabien, und der Boulevard „World Metasight"-Projekt von Unilumin wurde in den höchsten Tönen gelobt

SHENZHEN, China, 10. Dezember 2022 /PRNewswire/-- In der saudi-arabischen Hauptstadt Riad sind chinesische Elemente seit Langem Bestandteil des Lebens der Menschen und der nationalen Entwicklung.

Unter den chinesischen Elementen wurde das am 21. November in Riad gestartete Boulevard World Cultural Travel Project zu einem neuen Wahrzeichen der Unterhaltung in Saudi-Arabien. Das von dem chinesischen LED-Unternehmen Unilumin realisierte Projekt umfasste fast 15.000 Quadratmeter verschiedener LED-Anzeigen, darunter auch einen riesigen kugelförmigen Bildschirm mit einem Durchmesser von 35 Metern (womit der Guinness-Weltrekord gebrochen wurde), schuf erfolgreich eine Metasight-Stadt in der Wüste und überzeugte die Welt einmal mehr von Chinas Spitzentechnologie.

Der Bau des Weltkultur- und Tourismusprojekts Boulevard ist bekanntermaßen äußerst schwierig, insbesondere die kugelförmige Leinwand mit einer Höhe von 30 m und einem Durchmesser von 35 m. Allein die Stahlkonstruktion wiegt 400 Tonnen. Außerdem erfordert das komplizierte Verfahren einen Betrieb in großer Höhe. Um die reibungslose Fertigstellung und Umsetzung des Projekts zu gewährleisten, stellte Unilumin eine große Anzahl von Fachleuten aus der ganzen Welt ein, um ein Team zu bilden, das in der Spitzenzeit fast 200 Personen umfasste. Mit der uneingeschränkten Unterstützung des gesamten Unternehmens dauerte es nur fünf Monate, um den gesamten Prozess vom Geschäftskontakt über die Bestätigung der Lösung bis hin zur Installation, Inbetriebnahme und Beleuchtung der Leinwand abzuschließen.

Derzeit läuft das Boulevard World Project unter Beteiligung Tausender von Besuchern offiziell an.

Die im Jahr 2004 gegründete Unilumin Group Co., Ltd. wurde 2011 erstmals an der Börse von Shenzhen notiert. Das Unternehmen ist ein weltweit führender Anbieter von LED-Display- und Beleuchtungsprodukten und -lösungen. Es wurde mit dem ersten Platz des staatlichen Preises für wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt ausgezeichnet und vom chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie zum Einzelprodukt-Champion in der Fertigungsindustrie ernannt. Darüber hinaus belegt das Unternehmen weltweit den ersten Platz in der Branche, was den Verkaufswert und das Verkaufsvolumen von LED-Anzeigeprodukten angeht.

