Os elementos chineses brilharam na Arábia Saudita e o projeto Boulevard World MetaSight da Unilumin foi altamente elogiado.

Shenzhen, China, 9 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Em Riade, capital da Arábia Saudita, elementos chineses têm sido introduzidos há muito tempo na vida das pessoas e no desenvolvimento nacional.

O Metasight Globe. (PRNewsfoto/Shenzhen Unilumin Group Co., Ltd.) O Metasight World na Arábia Saudita (PRNewsfoto/Shenzhen Unilumin Group Co., Ltd.)

Dentre todos os elementos chineses, a Boulevard World Cultural Travel Project, que começou em Riade em 21 de novembro, tornou-se um novo marco de entretenimento na Arábia Saudita. O projeto construído pela empresa chinesa de LED Unilumin adotou quase 15.000 metros quadrados de vários monitores de LED, incluindo uma tela esférica gigante com um diâmetro de 35 metros (quebrando o recorde de Guinness World), criou com sucesso uma cidade Metasight no deserto e mais uma vez impressionou o mundo com a alta tecnologia vinda da China.

Sabe-se que a construção do Boulevard World Cultural e do Tourism Project é extremamente difícil, especialmente a tela esférica com a altura de 30 metros e diâmetro de 35 metros. Sua estrutura de aço pesa, sozinha, 400 toneladas. Além disso, o processo é complicado e requer operação de alta altitude. Para garantir a conclusão e a entrega tranquila do projeto, a Unilumin recrutou um grande número de profissionais de todo o mundo para formar uma equipe, com quase 200 pessoas no período de pico. Com o suporte total de toda a empresa, todo o processo, desde contato comercial, confirmação da solução até instalação, comissionamento e iluminação da tela, foi concluído em apenas cinco meses.

Atualmente, a Boulevard World Project foi lançada oficialmente e recebe milhares de visitantes.

Fundada em 2004, a Unilumin Group Co., Ltd foi listada pela primeira vez no Shenzhen Stock Exchange em 2011. É uma fornecedora líder mundial de produtos e soluções de telas e iluminação de LED. A empresa ganhou o primeiro prêmio do State Scientific and Technology Progress Award e foi nomeada Single-product Champion no setor de manufatura pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China. Globalmente, também ocupou o primeiro lugar no setor em termos de valor e volume de vendas de produtos de tela de LED.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1965534/The_Metasight_Globe.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1965535/The_Metasight_World_in_Saudi_Arabia.jpg

FONTE Shenzhen Unilumin Group Co., Ltd.

SOURCE Shenzhen Unilumin Group Co., Ltd.