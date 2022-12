Les éléments chinois brillent en Arabie saoudite et le projet Boulevard World Metasight d'Unilumin a été très apprécié

SHENZHEN, Chine, 12 décembre 2022 /PRNewswire/ — À Riyad, la capitale de Arabie Saouditeles éléments chinois ont longtemps pénétré la vie des gens et le développement national.

The Metasight Globe The Metasight World in Saudi Arabia

Parmi tous les éléments chinois, le Boulevard World Cultural Travel Project lancé à Riyad le 21 novembre est devenu un nouveau point de repère du divertissement dans Arabie Saoudite. Le projet construit par l'entreprise chinoise de LED Unilumin a adopté près de 15 000 mètres carrés d'écrans LED divers, dont un écran sphérique géant de 35 mètres de diamètre (battant le record du monde Guinness), a créé avec succès une ville Metasight dans le désert et a une fois de plus impressionné le monde avec la haute technologie chinoise.

Il est connu que la construction du projet Boulevard World Cultural and Tourism est extrêmement difficile, notamment l'écran sphérique d'une hauteur de 30 mètres et de 35 mètres de diamètre. Sa structure en acier pèse à elle seule 400 tonnes. De plus, le processus est compliqué et nécessite un travail à haute altitude. Afin d'assurer l'achèvement et la livraison sans encombre du projet, Unilumin a recruté un grand nombre de professionnels du monde entier pour constituer une équipe, avec près de 200 personnes en période de pointe. Grâce au soutien total de l'ensemble de la société, il n'a fallu que cinq mois pour mener à bien l'ensemble du processus, depuis le contact commercial, la confirmation de la solution jusqu'à l'installation, la mise en service et l'éclairage de l'écran.

Actuellement, le projet Boulevard World a été officiellement lancé, avec des milliers de visiteurs.

Fondée en 2004, la société Unilumin Group Co., Ltd a fait son entrée à la Bourse de Shenzhen en 2011. Il s'agit d'un fournisseur leader mondial de produits et de solutions d'affichage et d'éclairage à LED. Elle a remporté le premier prix du Prix d'État du progrès scientifique et technologique et a été nommée championne monoproduit de l'industrie manufacturière par le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information. Au niveau mondial, elle s'est également classée première dans le secteur en termes de valeur et de volume des ventes de produits d'affichage à LED.

