Mise en service de l'usine de production de levures de spécialité de 8 500 tonnes d'Angel Yeast et de la nouvelle plateforme pilote microbienne de brassage

YICHANG, Chine, 28 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Angel Yeast (SH600298), un leader mondial de la levure et des solutions de fermentation, a commencé à titre expérimental la production dans son nouveau projet de levure de spécialité dans le parc biotechnologique de Baiyang, dans la zone de haute technologie de Yichang. L'usine a commencé à être alimentée en matériaux le 31 août et, une fois qu'elle aura atteint sa pleine capacité, elle atteindra une capacité annuelle de 8 500 tonnes. Ce lancement complète la configuration de la chaîne complète dans la levure de spécialité d'Angel Yeast, de la R&D et de la production à l'échelle pilote à la fabrication à grande échelle, améliorant l'approvisionnement en ingrédients dérivés de levures de grande valeur pour la brasserie artisanale, le vin et la bioénergie, et renforçant la chaîne de valeur de la biofabrication.

« La norme microbiologique pour les levures de spécialité est de l'ordre de dix mille, ce qui signifie qu'il y a beaucoup moins de contaminants. L'air filtré pénètre dans les réservoirs d'alimentation pressurisés pour maintenir une pression positive, garantissant que l'azote, le phosphore, le potassium et les autres nutriments restent dans un environnement de stockage hautement stérile », a déclaré Qin Benguo, directeur adjoint de la production de levures de spécialité à la filiale Yichang High-tech d'Angel Yeast.

Les lignes de fabrication principales sont dotées d'une automatisation complète des processus, depuis l'alimentation et la fermentation jusqu'à l'emballage et au stockage, ce qui permet d'obtenir une qualité stable et reproductible à grande échelle.

Avec un champ d'application plus large que la levure de boulangerie conventionnelle, la levure de spécialité d'Angel vise des segments à forte valeur ajoutée : la bière artisanale, le vin et d'autres boissons alcoolisées, l'éthanol carburant et l'énergie de la biomasse. En fournissant à grande échelle des matières premières stables et de qualité supérieure, la nouvelle capacité aidera les brasseurs et les producteurs de bioénergie à améliorer les rendements, à renforcer la stabilité des processus et à améliorer la constance des saveurs et des performances, ce qui est essentiel pour accélérer l'innovation des produits et l'expansion du marché.

Angel Yeast met en service une plateforme de test pilote pour tester des micro-organismes fonctionnels destinés à la brasserie

En complément de la nouvelle ligne de production, Angel Yeast a également mis en service sa plateforme de test pilote de micro-organismes fonctionnels pour le brassage, conçue pour faire le lien entre les découvertes en laboratoire et la validation à l'échelle industrielle. La plateforme simule les environnements réels des brasseries, ce qui permet de pallier les limites des essais en temps réel, telles que les pratiques incohérentes des opérateurs et les délais imprécis, en fournissant des résultats reproductibles et fondés sur des données dans des conditions similaires à celles d'une usine. Équipée d'une surveillance en temps réel, elle suit la dynamique microbienne et l'évolution des composés aromatiques, ce qui permet une évaluation précise de la qualité, une itération plus rapide de la R&D et des schémas techniques optimisés pour les partenaires.

« Équipée de systèmes de surveillance en temps réel, la plateforme nous permet de suivre la dynamique microbienne et l'évolution des composés aromatiques dans un environnement contrôlé, semblable à une usine », a déclaré Luo Xinjie, directeur de l'assistance technique en matière de brassage au sein de l'unité commerciale Alimentation et Fermentation d'Angel Yeast. « Cela nous permet d'évaluer la qualité des produits avec une précision sans précédent, d'affiner les orientations de la R&D et d'optimiser les schémas techniques pour nos partenaires ».

Dans le seul secteur du baijiu, les solutions d'Angel ont déjà permis d'augmenter le rendement, d'améliorer la stabilité de la fermentation et de contrôler précisément les arômes. Grâce à cette plateforme pilote, le cycle entre la R&D et l'application industrielle peut être considérablement raccourci, ce qui permet aux brasseries d'accéder plus rapidement à des solutions sur mesure et validées, réduisant ainsi les délais de mise sur le marché et améliorant l'efficacité opérationnelle.

Ensemble, l'usine de production de levures de spécialité de 8 500 tonnes et la plateforme pilote de micro-organismes fonctionnels pour la brasserie constituent un moteur puissant pour la biofabrication et l'innovation brassicole à l'échelle mondiale. À mesure qu'Angel Yeast développe ses capacités, de la production propre et automatisée de levures de spécialité aux tests pilotes translationnels, l'entreprise est prête à fournir des solutions plus fonctionnelles et durables et à insuffler un nouvel élan aux produits biosourcés dans le monde entier.

