Chispa启动新宣传理事会以赋能拉丁裔社区

理事会成员包括：Beatriz Acevedo、Elsa Collins、Christen Nino De Guzman、 Jake Beniflah博士和Sara Mora

达拉斯2023年3月2日 /美通社/ -- Match Group旗下为拉丁单身人士打造的头号约会应用程序Chispa很自豪地宣布推出新的宣传理事会（Advocacy Council）。 该理事会将就影响不同拉丁裔社区的重要问题提供新的观点和见解，并制定可行计划，以对社区产生超越约会的积极影响。 新的宣传理事会巩固了Chispa作为一个值得信赖的、热情的拉丁人健康和进步倡导者的作用。

理事会成员都是媒体、行动主义、社区发展、教育等领域的先驱！其成员 包括Beatriz Acevedo、Elsa Collins、Christen Nino De Guzman、 Jake Beniflah博士和Sara Mora。 每个成员都带来了一系列独特的经验和专业知识，Chispa很高兴与他们合作，以更好地为拉丁裔社区服务。

Chispa的品牌和营销主管Julia Estacolchic表示："Chispa致力于为所有拉丁单身人士创造一个安全和包容空间，我们新的宣传委员会正是朝着这个方向迈出的重要的一步"。 "我们相信，理事会的指导和洞察力将帮助我们更好地理解和解决影响所有美国拉丁裔的问题，使Chispa能够对我们的社区产生影响。 我们很高兴能与这些经验丰富的领导者合作以发挥影响力。"

Chispa 新的宣 传理事会：

Beatriz Acevedo ：

媒体、技术和社会影响交集的励志倡导者和拉丁裔企业家。 致力于促进美国拉丁裔年轻人繁荣发展和金融包容性的金融科技公司SUMA Wealth的创始人，以及拉丁裔年轻人媒体公司Mitú的创始人。

媒体、技术和社会影响交集的励志倡导者和拉丁裔企业家。 致力于促进美国拉丁裔年轻人繁荣发展和金融包容性的金融科技公司SUMA Wealth的创始人，以及拉丁裔年轻人媒体公司Mitú的创始人。 Elsa Collins ：

Poderistas联合创始人、The Ideateur创始人，以及"I am a Voter participation in the electoral process"的创始成员。 致力于通过社会影响和公民咨询来声张正义。 "This is About Humanity"联合创始人，该组织致力于为美国/墨西哥边境失散和重聚家庭提升认识和筹集资金。

Poderistas联合创始人、The Ideateur创始人，以及"I am a Voter participation in the electoral process"的创始成员。 致力于通过社会影响和公民咨询来声张正义。 "This is About Humanity"联合创始人，该组织致力于为美国/墨西哥边境失散和重聚家庭提升认识和筹集资金。 Christen Nino De Guzman ：

热衷于通过职业建议和具有可行性的内容帮助人们进入行业和提升水平。

热衷于通过职业建议和具有可行性的内容帮助人们进入行业和提升水平。 多元文化 营销研究方面的领先美国非营利、无党派智库 " 多元文化科学中心 " （ Center for Multicultural Science ）的 执行董事 Jake Beniflah 博士 。 为多元文化的美国制定新的领先经济指标。 在多元文化营销、广告、研究、数据科学和组织战略方面拥有超过25年的经验。

。 为多元文化的美国制定新的领先经济指标。 在多元文化营销、广告、研究、数据科学和组织战略方面拥有超过25年的经验。 Sara Mora ：

故事讲述者兼移民权利活动家。 Population MIC的创始人，这家机构是一个智库计划，专注于为故事讲述者和活动家提供叙事工具。 致力于教育平等、语言普及、故事讲述者权利和移民权利。 她是DACA的获得者，年轻时一直在为支持她的社区制定策略。

Chispa宣传理事会将定期召开会议，讨论问题并分享见解，帮助Chispa围绕心理健康、金融、教育、移民、平等、政治等关键重点领域制定更具影响力的举措。 该理事会是Chispa持续致力于成为拉丁裔社区积极力量的组成部分，并将为此作出贡献。

如需了解更多信息，请访问 findtuchispa.com/advocacycouncil 。

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关于Chispa

Chispa是为美国拉丁裔制作的最大的约会应用，下载量超过700万次，其目标是帮助拉丁裔与来自类似背景、文化和社区的单身人士建立新的联系。 Chispa是Match Group（NASDAQ： MTCH）于2017年推出的Match Affinity约会应用程序，Match Group是一家领先的约会产品提供商，旨在提高用户找到有意义的联系的可能性，如Tinder、Match、Hinge、OkCupid等。 Chispa应用可在iOS App Store和Google Play上找到，提供英语和西班牙语版本。 欲了解更多信息，请访问 www.chispa-app.com，并在TikTok、Facebook、Twitter和Instagram上关注@ChispaApp。

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