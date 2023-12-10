ChuanQi IP < MIR2M: Grandmaster > için Teaser sitesini piyasaya sürüyor;

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ChuanQi IP

10 Dec, 2023, 23:00 ET

  • Blockchain-Based AFK RPG, 'MIR2M' Serisinin Üçüncü Oyunu 
  • Eşzamanlı Büyüme için 5 Karaktere Kadar Parti Yapın, Belirli Seviyelere Ulaştığınızda Ortaya Çıkan Gizli İşler 
  • Ön Kayıt Etkinliği Dahil Çeşitli Detaylar Yakında Açıklanacak 

SEUL, Güney Kore, 11 Aralık 2023 /PRNewswire/-- Wemade'in (CEO Henry Chang)) bir yan kuruluşu olan ChuanQi IP, <MIR2M : The Grandmaster>  bugün 11 Eylül'de yaklaşan blok zinciri tabanlı AFK RPG için tanıtım sitesini resmen başlattı. 

<MIR2M : The Grandmaster>  'MIR2M' serisinin üçüncü başlığıdır. "MIR2'" anavatanının MIR dünyasındaki "Bicheon" anavatanının karşı tarafında yer alan 'Orta Kıta' hakkındaki bir hikaye ortaya koyuyor.

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MIR2M : The Grandmaster
MIR2M : The Grandmaster

Oyuncular, savaşçı, mage ve taoist gibi farklı sınıflardan beş karakterden oluşan bir parti oluşturarak aynı anda karakter büyümesi sağlayabilir. Beş karakterin tümü ile belirli seviyelere ulaştıktan sonra, gizli sınıf 'Shadow Master' açılacaktır ve sınıf geçişlerine izin verir.

ChuanQi IP, ayrıntılı programların ve katılım avantajlarının yakında açıklanacağı bir ön kayıt etkinliği başlatacak.

Oyun hakkında daha fazla bilgi resmi web sitesinde ve WEMIX PLAY'de açıklanacak.

Referans Sitesi

Fotoğraf – https://mma.prnewswire.com/media/2294057/MIR2M_The_Grandmaster.jpg 
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2129327/4441546/Mir2M_logo_Logo.jpg

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