Chuck E. Cheese 五月超狂驚喜！一路迎接到暑季

Pizza & Play 勁爆優惠與超值套餐全新登場，並為迎接暑期旺季，擴大招聘 5,000 名新員工。

達拉斯2023年5月2日 /美通社/ -- 深受家庭喜愛的餐飲娛樂品牌 Chuck E. Cheese，宣布即將在美國所有的樂園登場一系列全新活動。Chuck E. Cheese 在學期結束前，特別為所有美國家人推出 19.99 美元的 Pizza & Play 平日午晚餐勁爆優惠，暢享家庭娛樂最佳選擇。

歡樂披薩 (Pizza & Play)

想和全家人共享歡樂？ Chuck E. Cheese 最新推出 19.99 美元起的 Pizza & Play 超值套餐，包含價值高達 30.99* 美元的一份個人芝士披薩並附 30 點遊樂點數，只需在 5 月 31 日前打開您的 Chuck E. Cheese App，輕鬆預定周一至周五，就能與家人一同歡享樂園的美好時光。遊戲全年更新不斷，憑 30 點遊樂點數可兌換 30 種精彩遊戲**，讓家長可以從容安排遊樂時間和預算。會員另有全新獎勵，不但可以每天享受勁爆優惠，新註冊還可獲得 500 張免費的電子票 (E-Ticket)。還有呢！當大人在 app 中輸入小孩生日，就可以幫小朋友們解鎖會員專屬的多重生日優惠、獎勵和更多驚喜，讓每個人都好事不斷，歡慶連連！

狂享派對拼盤

五月份舉辦慶祝活動的顧客，皆可享有 15.99 美元起的六種派對拼盤限時優惠。無論生日派對、親友饗宴、畢業歡聚、球隊慶祝，一起來共享派對拼盤吧！包括有：可供8人享用的超大 XL 雞翅拼盤，並可選擇雞翅辣醬、煙燻烤肉醬、甜辣醬或天然調味醬；開胃大拼盤可供 6人享用，附有 2 份覆滿大蒜醬和馬蘇里拉芝士碎條的現烤麵包，搭配披薩醬和田園沙律沾醬，以及雞翅和薯條一份；可供 8人享用蔬食拼盤包括西蘭花、胡蘿蔔、蕃茄和芹菜，佐田園沙律醬或藍芝士醬；另外還有全新的薯條拼盤，包括 5 份經典脆皮薯條並附番茄醬和田園沙律沾醬；壓軸的甜點拼盤可供 5 位愛好甜食的好友享用，包括一個巨型現烘朱古力曲奇，這可是結合朱古力曲奇，以及朱古力布朗尼的美味「Brookie」(brownie & cookie)，以及繽紛絢麗的「獨角獸吉事果」，經典吉事果烘烤完美，上面撒著棉花糖、青蘋果和藍莓糖粉。

招聘、福利及獎學金

為了讓全美的家庭娛樂中心準備迎接暑期旺季， Chuck E. Cheese 將在所有樂園以及德克薩斯州歐文市的支援中心招聘 5,100 名演職人員 (最小年紀15歲)、經理和技術經理。員工福利包括演職人員，以健全身心與財務狀況為宗旨。符合條件的美國員工不但可享有常規福利，包括醫療、牙科、視力、人壽和失能保險，還有額外的獎學金、抵扣、401(k) 退休儲蓄計劃，並為大學提供特別的助學津貼，如 40％ 的學費抵扣和四年全額支付的攻讀學位，另外還提供免費的「Google Career Certificates 智慧數碼人才計劃」，在以下任何領域提高或重新掌握技能，包括：數據分析、數位行銷和電子商務、IT 自動化、IT 支援、專案管理和使用者體驗設計。Chuck E. Cheese 還提供時代前衛的 「今天上班，明天領薪」計劃，讓員工可以提前獲得薪酬。這下可不用再苦等薪資了吧！

CEC Entertainment 的行銷長 Sean Gleason 表示：「我們熱情推出 Pizza & Play 勁爆優惠、全新派對拼盤，並歡迎 5,100 名演職新成員加入我們的團隊。我們相信這些新增的項目將加強顧客的用餐和遊樂體驗，同時為那些與我們同樣熱衷，想為顧客和家庭打造難忘體驗的人們提供更多的工作機會。」

就 CEC Entertainment 的企業觀點，認為他們的員工不僅是為顧客服務，更要體現出顧客的不同背景、經驗和各種意見。身為崇尚機會平等的雇用方，絕不會因為種族、血統、膚色、基因、性別認同、性別表達、性取向、國籍、宗教、年齡、身心失能、懷孕、退伍軍人身份，或任何受其他聯邦、州或當地保護等類別而對申請人加以歧視。

任何有興趣加入 CEC Entertainment 的個人都可以訪問 https://chuckejobs.com/，或發送訊息 CHEESE 至 58046 以獲得所有空缺職位的完整列表***。

關於 CEC Entertainment, LLC.

CEC Entertainment, LLC. 旗下擁有 Chuck E. Cheese、Peter Piper Pizza 等品牌，以及虛擬廚房概念的 Pasqually's Pizza & Wings，是全美知名的家庭娛樂和餐飲領導者。Chuck E. Cheese 每年為數百萬的生日慶生，旨在透過趣味、美食和遊戲為家庭打造正向且難以忘懷的永恆回憶，為孩子們建立起 A Kid Can Be A Kid® (童真本色) 的場所。Chuck E. Cheese 致力提供一個好玩且安全的環境，藉由行業領先的計劃，例如 Kid Check® 為家庭多增添一份保護。身為當地社區的積極支持者，Chuck E. Cheese 利用籌款計劃已向多所學校捐贈超過 1,900 萬美元。Peter Piper Pizza 結合餐飲娛樂搭配外賣，像是您的披薩店鄰居，打造 pizza made fresh, families made happy，以現烤披薩滿足全家幸福的文化。Peter Piper Pizza 以提供優質美食和歡樂為榮，讓親朋好友更加親密。Pasqually's Pizza & Wings 創立於 2020 年，在全美設有的400 間雲端廚房，跳脫餐廳環境限制並打造出獨特訂製的餐飲體驗，將披薩和雞翅美食的經典完美重現。該公司及其加盟業者在全美 47 個州和 17 個其他國家地區擁有 Chuck E. Cheese 近 600家，以及 120 多家的 Peter Piper Pizza。如需了解更多資訊，請訪問：chuckecheese.com、pasquallyspizza.com 和 peterpiperpizza.com。

* 根據不同地區而有所差異。

** 實際遊戲次數依據所玩遊戲種類。

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Alejandra Brady

CEC Entertainment

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