Ciarra erweitert sein Sortiment im Bereich Wohnkomfort um eine neue Serie elektrischer Heizgeräte für europäische Haushalte

HAMBURG, Deutschland, 10. August 2026 /PRNewswire/ -- Ciarra hat die Einführung seiner neuen Serie intelligenter Elektroheizungen angekündigt – ein umfassendes Sortiment, das darauf ausgelegt ist, effiziente, programmierbare und angenehme Wärme in europäische Haushalte zu bringen. Die Serie kommt genau zu einer Zeit auf den Markt, in der Haushalte nach intelligenteren, sichereren und energiebewussteren Möglichkeiten suchen, einzelne Räume zu beheizen, und bietet flexible Lösungen für Schlafzimmer, Badezimmer, Heimbüros sowie Wohnbereiche.

Ciarra's newly launched Smart Electric Heater Series delivers complete home comfort to European households.

Das Sortiment umfasst Keramik-Trägheitsheizkörper, trockene Keramik-Trägheitsheizkörper mit Dual-Core-Heizung sowie Konvektionsheizkörper mit einem X-förmigen Aluminiumelement. Die Serie ist in den Varianten 1000 W, 1500 W und 2000 W erhältlich und eignet sich für Räume von etwa 10 m² bis 20 m², je nach Wärmedämmung, Raumaufteilung und örtlichen Gegebenheiten, und deckt damit die gängigsten Heizszenarien in europäischen Haushalten ab. Diese große Auswahl ermöglicht es Kunden, die Heizleistung an ihre jeweiligen Räume anzupassen – von kompakten Schlafzimmern bis hin zu offenen Wohnbereichen.

An der Spitze der Serie steht das Modell CBHTD15A-W, das Flaggschiff der Serie mit 1500 W und WLAN-Funktion. Es ist für Räume von etwa 15 m² ausgelegt und kombiniert einen Keramikkern mit einer Aluminium-Heizfolie, um stabile Wärme und eine schnelle Aufheizung in weniger als fünf Minuten zu gewährleisten. Über die WLAN-Steuerung können Nutzer die Heizung fernsteuern, Wochenpläne festlegen und die Temperatur raumweise anpassen. Zu den weiteren Funktionen gehören ein digitaler Thermostat, ein LCD-Display, eine Energieverbrauchsanzeige, eine Erkennung offener Fenster, ein Überhitzungsschutz sowie eine programmierbare 7-Tage- und 24-Stunden-Zeitsteuerung. Mit der Schutzart IP24 ist es für den Einsatz im Badezimmer geeignet, sofern es gemäß den geltenden Sicherheitsrichtlinien installiert wird. Es bietet zuverlässigen Schutz vor Feuchtigkeit und sorgt selbst in feuchten Umgebungen für sichere, angenehme Wärme.

Neben dem Flaggschiff-Modell umfasst die Serie Keramik-Trägheitsheizkörper in allen drei Leistungsstufen, zusätzliche WLAN-fähige Dual-Core-Trockenkeramik-Trägheitsmodelle in den Ausführungen Weiß und Schwarz sowie das Modell CBHX20-B, einen Konvektionsheizkörper mit modernem Metall-Glas-Design. Alle Modelle verfügen über folgende Kernfunktionen: Wochenprogrammierung, digitale Temperaturregelung, Erkennung offener Fenster, Überhitzungsschutz und eine Bauweise der Schutzklasse IP24 für sorgenfreien Alltag.

„Die neue Heizungsserie von Ciarra ist als umfassende Lösung für den Wohnkomfort konzipiert", so ein Sprecher von Ciarra. „Von kompakten Räumen bis hin zu größeren Wohnbereichen bietet das Sortiment europäischen Haushalten mehr Auswahl, während das Modell CBHTD15A-W die wichtigsten Vorteile smarter Heiztechnik in einem Flaggschiff-Modell vereint."

Die neue Serie ist seit dem 23. Juli 2026 über die offiziellen Online-Kanäle von Ciarra in den meisten europäischen Ländern erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.ciarraappliances.com/collections/heater

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