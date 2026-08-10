Ciarra se lance sur le marché du confort domestique avec une nouvelle gamme de radiateurs électriques destinés aux foyers européens

HAMBOURG, Allemagne, 10 août 2026 /PRNewswire/ -- Ciarra a annoncé le lancement de sa nouvelle série de radiateurs électriques connectés, une gamme complète conçue pour apporter une chaleur efficace, programmable et confortable au sein des foyers européens. Alors que les ménages recherchent des solutions plus intelligentes, plus sûres et plus économes en énergie pour chauffer chaque pièce, cette gamme propose des options flexibles pour les chambres, les salles de bains, les bureaux et les espaces de vie.

Ciarra's newly launched Smart Electric Heater Series delivers complete home comfort to European households.

Cette gamme comprend des radiateurs à inertie en céramique, des radiateurs à inertie sèche en céramique à double corps de chauffe, ainsi qu'un radiateur à convection équipé d'un élément chauffant en aluminium en forme de X. Disponible dans des modèles de 1 000 W, 1 500 W et 2 000 W, cette gamme est adaptée aux pièces d'une superficie comprise entre environ 10 m² et 20 m², en fonction de l'isolation, de la configuration de la pièce et des conditions locales, et couvre ainsi les cas de figure les plus courants en matière de chauffage domestique en Europe. Grâce à ce large éventail de choix, les clients peuvent adapter la puissance de chauffage à leur espace, qu'il s'agisse de chambres compactes ou d'espaces de vie ouverts.

Le CBHTD15A-W de 1 500 W équipé du Wi-Fi est le modèle phare de cette gamme. Conçu pour des pièces d'environ 15 m², il combine un noyau en céramique à un film chauffant en aluminium pour offrir une chaleur stable et un chauffage rapide en moins de cinq minutes. Grâce à la commande Wi-Fi, les utilisateurs peuvent gérer le chauffage à distance, définir des programmes hebdomadaires et régler la température pièce par pièce. Les autres fonctionnalités proposées sont un thermostat numérique, un écran LCD, un indicateur de consommation d'énergie, un système de détection de fenêtre ouverte, une protection contre la surchauffe et une programmation sur 7 jours, 24 heures sur 24. Avec un indice de protection IP24, il est adapté à une utilisation en salle de bains lorsqu'il est installé conformément aux consignes de sécurité en vigueur. Il offre une protection fiable contre l'humidité et procure une chaleur sûre et confortable, même dans des environnements humides.

Outre le modèle Hero, la série comprend des radiateurs à inertie en céramique disponibles dans les trois niveaux de puissance, des modèles supplémentaires à inertie sèche en céramique à double corps de chauffe, dotés d'une connexion Wi-Fi et disponibles en finitions blanche et noire, ainsi que le CBHX20-B, un radiateur à convection au design moderne alliant métal et verre. Tous les modèles présentent des caractéristiques communes : programmation hebdomadaire, régulation numérique de la température, détection de fenêtre ouverte, protection contre la surchauffe et conception conforme à la norme IP24 pour une tranquillité d'esprit au quotidien.

« La nouvelle gamme de radiateurs de Ciarra est conçue pour offrir une solution complète de confort domestique », a déclaré un porte-parole de Ciarra. « Des pièces compactes aux grands espaces de vie, cette gamme offre davantage de choix aux foyers européens, tandis que le modèle CBHTD15A-W réunit tous les avantages essentiels du chauffage intelligent dans un modèle phare. »

La nouvelle série est disponible depuis le 23 juillet 2026 sur les plateformes en ligne officielles de Ciarra dans la plupart des pays européens. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.ciarraappliances.com/collections/heater

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