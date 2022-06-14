CIIE готовится к своей пятой выставке

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China International Import Expo (CIIE)

Jun 14, 2022, 08:19 ET

ШАНХАЙ, 14 июня 2022 г. /PRNewswire/ -- «Благодаря своей политике открытости, непрерывной оптимизации деловой среды и высокой экономической устойчивости в ближайшие годы Китай будет оставаться одним из наиболее популярных направлений для инвестирования»,— заявили международные эксперты на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) 2022 года в Давосе (Швейцария).

The fifth China International Import Expo will take place from November 5-10 this year. (PRNewsfoto/China International Import Expo (CIIE))
The fifth China International Import Expo will take place from November 5-10 this year. (PRNewsfoto/China International Import Expo (CIIE))

В своем недавнем интервью президент ВЭФ Бёрге Бренде (Borge Brende) заявил, что стабильный экономический рост Китая имеет огромное значение для восстановления мировой экономики. «В долгосрочной и среднесрочной перспективе я довольно оптимистично смотрю на экономику Китая», — заявил президент.

Ведущие бизнесмены также согласились с тем, что помимо собственного размера китайской экономики, также важное значение имеет подход Китая и его приверженность глобализации. Китайские лидеры неоднократно подтверждали приверженность экономической глобализации и свободной торговле, в том числе во время выступлений на ВЭФ.

Китайская международная выставка импортных товаров (CIIE), являющаяся одной из основных платформ для международных закупок, стимулирования инвестиций, культурного обмена и открытого сотрудничества, успешно проводилась четыре года подряд. По мнению многих, она способствует экономической глобализации и развитию многосторонней торговой системы, а также является одним из ключевых факторов построения открытой мировой экономики и сообщества с общим будущим для всего человечества.

С момента своего открытия в 2018 году выставка демонстрирует рост масштабов и влияния. Например, площадь выставки увеличилась с 270 000 квадратных метров в 2018 году до 366 000 квадратных метров в 2021 году, а первые три выставки помогли направить около $30,5 млрд иностранных инвестиций на 622 проекта.

Согласно отчету о четвертой бизнес-выставке CIIE, которая проходила с 5 по 10 ноября 2021 года, в ней приняли участие более 2900 компаний из 127 стран и регионов. Среди них 622 компании из стран, участвующих в инициативе «Один пояс — один путь», 125 компаний из Центральной и Восточной Европы и 87 компаний из Африки. На четвертой выставке CIIE компаниям из примерно 30 наименее развитых стран были предоставлены бесплатные стенды.

В отчете также показано, что в прошлогодней выставке приняли участие 274 ведущих в своей отрасли компаний, некоторые из которых входят в список Global 500. В ходе четвертой выставки CIIE были заключены предварительные сделки на сумму 70,72 млрд. долларов США.

По мере того как CIIE вступает в пятый год своей деятельности, международные экспоненты продолжают выражать надежду на участие в пятой торговой выставке в ноябре.

На онлайн-встрече, недавно проведенной Бюро CIIE, 15 высокопоставленных руководителей компаний из различных промышленных комитетов альянса CIIE Enterprise Alliance выразили уверенность в победе Шанхая над эпидемией и устойчивости китайского рынка.

«В условиях изменений, невиданных за последнее столетие, мы видим, что Китай никогда не останавливал темпы реализации концепции открытости при решении проблем, связанных с пандемией или неспокойной глобальной ситуацией. Компания неуклонно развивает ежегодную выставку CIIE, обеспечивающую более широкие возможности отраслевого обмена и укрепление доверия», — заявил президент Pfizer Biopharmaceuticals Group China Жан-Кристоф Пуанто (Jean-Christophe Pointeau) в ходе онлайн-встречи.

Пуанто добавил, что благодаря ежегодной выставке продукция Pfizer стала более доступной для обычных людей в Китае и принесла пользу многим китайским пациентам.

Несмотря на продолжающуюся пандемию COVID-19, пятая выставка CIIE пройдет с 5 по 10 ноября этого года, как запланировано.

Бюро CIIE недавно опубликовало ряд мер помощи, направленных на то, чтобы помочь участникам выставки преодолеть трудности в производстве и функционировании, вызванные пандемией COVID-19 и другими факторами.

Например, участники, организующие свои собственные стенды, будут иметь право на субсидию в размере 300 юаней (45,14 долл. США) на каждый квадратный метр их выставочного пространства. Эти субсидии, размер которых не должен превышать стоимость установки стенда, могут быть получены в денежной форме или использованы для компенсации расходов на стенд в шестой выставке CIIE или расходов, понесенных в ходе пятой выставки CIIE, включая расходы на форумы, мероприятия, гостиницы и рекламу.

Крайний срок регистрации на пятую выставку CIIE был также продлен до 31 июля 2022 года.

На сегодняшний день зарезервировано более 75% запланированных выставочных площадей пятой выставки CIIE. Более 250 компаний и лидеров отрасли из списка Fortune Global 500, а также большинство из 10 ведущих в мире компаний фармацевтической, медицинской и автомобильной промышленности подтвердили свое участие в этой выставке.

Открытость является отличительной чертой современного Китая. CIIE демонстрирует решимость Китая расширять открытость на высоком уровне, делиться с миром возможностями в области развития и сделать экономическую глобализацию более открытой, всеобъемлющей, сбалансированной и выгодной для всех.

Настало время воспользоваться многочисленными возможностями, открывающимися на китайском рынке, через CIIE. Не забудьте зарегистрироваться на участие в пятой выставке в этом году. Для регистрации перейдите по ссылке: https://www.ciie.org/exhibition/f/book/register?locale=en&from=enpress

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1838116/Expo.jpg

SOURCE China International Import Expo (CIIE)

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