CJ Foods bibigo bringt koreanischen „Sijang" nach Paris

PARIS, 23. Juli 2024 /PRNewswire/ -- CJ Foods, ein führendes südkoreanisches Lebensmittelunternehmen, stellt seine Flaggschiff-Marke bibigo im KOREA HOUSE in der Maison de la Chimie während der Olympischen Spiele Paris 2024 vor. Aufgrund des wachsenden europäischen Marktes verzeichnete CJ Foods im ersten Quartal 2024 in Europa einen Umsatzanstieg von 45% im Vergleich zum Vorjahr. Besonders hoch war die Nachfrage nach koreanischen Teigtaschen und Straßengerichten wie Tteokbokki (süß-scharfe Reiskuchen), die durch „Mukbangs" (Ess-Shows) auf TikTok und YouTube virale Hits wurden. Nach der Eröffnung seiner französischen Niederlassung im Mai dehnt CJ Foods seine Präsenz in Europa durch seine globale Marke bibigo aus. Die CJ-Gruppe wird Hauptsponsor des KOREA HOUSE während Paris 2024 sein, einer öffentlichen Veranstaltung (ausgerichtet vom Koreanischen Sport- und Olympischen Komitee), die darauf abzielt, die K-Kultur in Frankreich einzuführen.

CJ Foods' bibigo experiential booth at Korea House in Paris

Vom 25. Juli bis zum 11. August wird bibigo im KOREA HOUSE einen Erlebnisstand betreiben, an dem Einheimische und Reisende authentische koreanische Speisen mitten im Herzen von Paris genießen können. Der Stand von bibigo ist nach dem „Sijang"-Konzept (koreanischer Straßenmarkt) gestaltet, um den französischen „Marché"-Lebensstil, der Gemeinschaft, Tradition und lokalen Geschmack betont, mit bibigos Vision, Qualität und Geschmack zu liefern, damit alle Konsumenten „lecker leben" können, zu verschmelzen. In belebten, energiegeladenen Umgebungen sind Sijangs historische Eckpfeiler, die die soziale Gemeinschaft der Koreaner verkörpern und als wesentliche Orte für Koreaner dienen, die bequeme Komfortnahrung suchen. Indem sie die Essenz von Gemeinschaft und Lokalität beider Marktraditionen zusammenbringen, ist bibigos Stand darauf ausgelegt, die Vielfalt, lebendige Energie und kulturelle Bedeutung der koreanischen Küche den Franzosen zu präsentieren.

„Dank des Einflusses koreanischer Filme und Inhalte sind Sijangs zu beliebten Attraktionen für Touristen geworden. Städte wie Myeongdong beherbergen Blöcke von Ständen, die authentische koreanische Straßengerichte wie Tteokbokki und Corn Dogs verkaufen, was die Inspiration hinter unserem Aktivierungskonzept ist. Vielleicht fühlen sich Besucher, als wären sie direkt in ihren Lieblings-K-Drama oder Filmort hineingegangen und erleben Korea, ohne es tatsächlich zu besuchen", sagte Yujin Shin, Leiter von CJ Foods Frankreich.

Unter dem Sijang-Konzept bietet bibigo klassische Kombinationen von „Bunsik" (koreanisches Straßenessen), bei denen Besucher frisch zubereitete Mandu (koreanische Teigtaschen) oder Jumeokbap (Reisbällchen) mit Tteokbokki und Kimchi kombinieren können. Europäische Verbraucher können bald diese beliebten Produkte in ihren lokalen Märkten erwarten, da bibigo sich auf die Einführung neuer Produkte wie Hähnchenspieße in großen europäischen Einzelhändlern im zweiten Halbjahr vorbereitet. bibigos Aktivierung bietet nicht nur einen echten Geschmack Koreas, sondern zielt darauf ab, die Zugänglichkeit für europäische Verbraucher zu erhöhen, indem sie eine Plattform der Möglichkeit mit lokalen Einzelhändlern und Vertriebspartnern schafft.

Neben kulinarischen Verkostungen wird bibigo tägliche Missionen für Gäste veranstalten, um kostenlose bibigo-Snacks und Markenartikel (Tragetaschen, T-Shirts) mit nach Hause zu nehmen. Weitere teilnehmende Ausstellungen werden die Geschichte koreanischer Erfolge bei den Olympischen Spielen, antike Artefakte wie hanbok (traditionelle koreanische Kleidung) aus dem 19. Jahrhundert und lebendige Aspekte der K-Kultur durch Live-K-Pop-Auftritte, K-Beauty-Ausstellungen und K-Fotokabinen vorstellen, alles in Zusammenarbeit mit führenden koreanischen Marken.

Für einen nahtlosen Eintritt können Gäste, die sich online unter teamkoreahouse.co.kr vorregistrieren, einen vereinfachten Zugang zu „Play the K" genießen und in verschiedene Aspekte der K-Kultur und des K-Erbes eintauchen (vor-Ort-Registrierungen sind ebenfalls verfügbar). Besucher, die öffentliche Verkehrsmittel nutzen oder zu Fuß durch die Blue Zone kommen, benötigen keinen Pass-jeux für den Zugang zum Gelände.

Am 25. wird die Eröffnung des Korea House mit einem Festessen gefeiert, das von Cuisine-K, einer Initiative von CJ Foods zur Globalisierung der koreanischen Küche, ausgerichtet wird. Dieses globale Programm fördert bedeutungsvolle Partnerschaften mit jungen, einflussreichen Köchen, um die Authentizität und Qualität der bibigo-Produkte weltweit zu fördern. Junge koreanische Köche von Cuisine-K werden an der Eröffnungszeremonie teilnehmen, um die koreanische Küche in Frankreich zu präsentieren und zu feiern.

Über bibigo

Eingeführt im Jahr 2010, ist bibigo eine globale koreanische Lebensmittelmarke von CJ Foods. Mit dem Ziel, beschäftigte Leben zu bereichern, liefert bibigo K-Essen und -Kultur an Esstische weltweit unter dem neuen Slogan „bibigo, lebe lecker". Das Sortiment umfasst eine Auswahl an Snacks und Vorspeisen. bibigo-Produkte und das Flaggschiffprodukt „Mandu (koreanische Teigtasche)" werden in über 60 Ländern auf 6 Kontinenten verkauft. Inspiriert von authentischen Rezepten macht bibigo die Geschmäcker der koreanischen Küche zugänglich mit beliebten Angeboten in den meisten großen Lebensmittelketten. bibigo ist der offizielle Sponsor des THE CJ CUP Byron Nelson, eines regulären PGA TOUR-Turniers, sowie der LA Lakers, um die koreanische Esskultur mit Sportfans weltweit zu teilen. Zusätzlich ist bibigo stolzer Sponsor von KCON, dem größten K-Pop-Festival, das K-Pop-Fans aus aller Welt verbindet. Weitere Informationen finden Sie unter https://bibigo.eu/

Über CJ Foods

CJ Foods, Teil von CJ CheilJedang, ist ein globales Lebensmittelunternehmen, das eine Vielzahl von Produkten anbietet, von Lebensmitteln und gefrorenen/gekühlten Lebensmitteln bis hin zu Vorspeisen. Als größtes Lebensmittelunternehmen in Korea verzeichnete es 2023 einen Umsatz von etwa 7,5 Milliarden EUR. CJ Foods führt derzeit die Globalisierung koreanischer Lebensmittel mit seiner schnell wachsenden Marke bibigo an. Unter bibigo konzentriert sich CJ derzeit auf leckere globale strategische Produkte des K-Essens, einschließlich Mandu (koreanische Teigtasche), koreanischem Hühnchen, verarbeitetem Reis, koreanischer Sauce, Kimchi, Gim (Seetang), Rollen, koreanischem Straßenessen und mehr. CJ Foods betreibt weltweit über 60 Standorte und hat kürzlich im Mai 2024 sein erstes Büro in Frankreich begrüßt. Das Unternehmen entwickelt neue Produkte, um seine vielfältige europäische Produktpalette zu erweitern, wobei der Schwerpunkt auf K-Straßenessen liegt, das 2024 auf den Markt kommen soll. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.cj.co.kr/en/about/business/food

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2465978/CJ_Foods__bibigo_experiential_booth_at_Korea_House_in_Paris.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2465977/CJ_Foods_bibigo_Logo.jpg