CJ Foods bibigo brengt Koreaanse "Sijang" naar Parijs

PARIS, 23 juli 2024 /PRNewswire/ -- CJ Foods, een toonaangevend Zuid-Koreaans voedingsbedrijf, introduceert zijn vlaggenschipmerk bibigo in KOREA HOUSE in Maison de la Chimie tijdens de Olympische Spelen Parijs 2024. Vanwege de groeiende Europese markt zag CJ Foods zijn verkopen in Europa in het eerste kwartaal van 2024 met 45% stijgen in vergelijking met het voorgaande jaar. Er was specifiek een hoge vraag naar Koreaanse dumplings en straatvoedsel zoals tteokbokki (zoet-pittige rijstcake), die virale hits op TikTok en YouTube zijn geworden door "mukbangs" (eetshows). Na de opening van zijn Franse dochteronderneming in mei breidt CJ Foods zijn aanwezigheid in Europa uit door zijn wereldwijde merk bibigo. CJ Group zal de hoofdsponsor zijn van KOREA HOUSE tijdens Parijs 2024, een publieksevenement (georganiseerd door het Koreaanse Sport- & Olympisch Comité) dat gericht is op het introduceren van K-cultuur in Frankrijk.

CJ Foods' bibigo experiential booth at Korea House in Paris

Van 25 juli tot 11 augustus zal bibigo een ervaringsstand bedienen in KOREA HOUSE waar lokale inwoners en reizigers authentiek Koreaans eten kunnen genieten, recht in het hart van Parijs. De stand van bibigo is aangepast via een "sijang" (Koreaanse straatmarkt) concept om de Franse "Marché" levensstijl, die gemeenschap, traditie en lokale smaak benadrukt, te vermengen met bibigo's visie om kwaliteit en smaak te leveren om alle consumenten "heerlijk te laten leven". Gevestigd in bruisende, energieke omgevingen, zijn sijangs historische hoekstenen die de sociale gemeenschap van Koreanen belichamen, essentiële plekken voor Koreanen die op zoek zijn naar gemakkelijke comfortvoedsel. Door de essentie van gemeenschap en lokaliteit van beide markttradities samen te brengen, is de stand van bibigo ontworpen om de diversiteit, levendige energie en culturele significantie van de Koreaanse keuken aan de Fransen te tonen.

"Dankzij de invloed van Koreaanse films en content zijn sijangs populaire attracties geworden voor toeristen. Steden zoals Myeongdong herbergen blokken van kramen die authentiek Koreaans straatvoedsel zoals tteokbokki en corndogs verkopen, wat de inspiratie is achter ons activatieconcept. Misschien voelen bezoekers zich alsof ze rechtstreeks in hun favoriete K-drama of filmlocatie zijn gewandeld en ervaren ze Korea zonder het daadwerkelijk te bezoeken," zei Yujin Shin, hoofd van CJ Foods Frankrijk.

Onder het sijang-concept biedt bibigo klassieke combinaties van "bunsik" (Koreaans straatvoedsel), waar bezoekers vers bereide mandu (Koreaanse dumplings) of jumeokbap (rijstballen) kunnen combineren met tteokbokki en kimchi. Europese consumenten kunnen deze geliefde producten binnenkort in hun lokale markten verwachten, aangezien bibigo zich voorbereidt op de lancering van nieuwe producten zoals kipsate in grote Europese retailers gedurende de tweede helft van het jaar. bibigo's activatie biedt niet alleen een authentieke smaak van Korea, maar streeft er ook naar om de toegankelijkheid voor Europese consumenten te vergroten door een platform van mogelijkheden te creëren met lokale retailers en distributeurs.

Naast culinaire proeverijen zal bibigo dagelijkse missies voor gasten hosten om gratis bibigo-snacks en merkartikelen (draagtassen, T-shirts) mee naar huis te nemen. Andere deelnemende tentoonstellingen zullen de geschiedenis van Koreaanse prestaties op de Olympische Spelen, oude artefacten zoals hanbok (traditionele Koreaanse kleding) uit de 19e eeuw, en levendige aspecten van K-cultuur tonen door live K-pop optredens, K-beauty tentoonstellingen, en K-fotocabines, alles in samenwerking met toonaangevende Koreaanse merken.

Voor een naadloze toegang kunnen gasten die zich online registreren op teamkoreahouse.co.kr/ genieten van een gestroomlijnde toegang tot "Play the K" en zich onderdompelen in verschillende aspecten van K-cultuur en K-erfgoed (registraties ter plaatse zijn ook beschikbaar). Bezoekers die het openbaar vervoer gebruiken of te voet door de Blue Zone reizen, hebben geen Pass-jeux nodig om de locatie te betreden.

Op de 25e wordt de inauguratie van Korea House gevierd met een ceremonieel diner gehost door Cuisine-K, een initiatief van CJ Foods om de Koreaanse keuken te globaliseren. Dit wereldwijde programma bevordert betekenisvolle partnerschappen met jonge, invloedrijke chefs om de authenticiteit en kwaliteit van de bibigo-producten wereldwijd te promoten. Jonge Koreaanse chefs van Cuisine-K zullen deelnemen aan de openingsceremonie om de Koreaanse keuken in Frankrijk te vieren en te presenteren.

Gelanceerd in 2010, is bibigo een wereldwijd Koreaans voedselmerk van CJ Foods. Met het doel om drukke levens te verrijken, levert bibigo K-eten en -cultuur aan eettafels wereldwijd onder het nieuwe motto "bibigo, leef heerlijk." Het assortiment omvat een verscheidenheid aan snacks en voorgerechten. bibigo-producten en het vlaggenschipproduct "Mandu (Koreaanse dumpling)" worden verkocht in meer dan 60 landen op 6 continenten. Geïnspireerd door authentieke recepten maakt bibigo de smaken van de Koreaanse keuken toegankelijk met populaire aanbiedingen in de meeste grote supermarktketens. bibigo is de officiële sponsor van THE CJ CUP Byron Nelson, een regulier PGA TOUR-toernooi, en de LA Lakers, om de Koreaanse voedselcultuur te delen met sportfans wereldwijd. Daarnaast is bibigo een trotse sponsor van KCON, het grootste K-pop festival, dat K-pop fans van over de hele wereld verbindt. Voor meer informatie, kijk dan op https://bibigo.eu/

CJ Foods, onderdeel van CJ CheilJedang, is een wereldwijd voedingsbedrijf dat een verscheidenheid aan producten levert, van voedingsmiddelen en diepvries/gekoelde voedingsmiddelen tot voorgerechten. Als het grootste voedingsbedrijf in Korea noteerde het een omzet van ongeveer 7,5 miljard EUR in 2023. CJ Foods leidt momenteel de globalisering van Koreaans voedsel met zijn snelgroeiende merk bibigo. Onder bibigo concentreert CJ zich momenteel op heerlijke wereldwijde strategische producten van K-eten, waaronder Mandu (Koreaanse dumpling), Koreaanse kip, verwerkte rijst, Koreaanse saus, Kimchi, Gim (zeewier), rollen, Koreaans straatvoedsel en meer. CJ Foods exploiteert wereldwijd meer dan 60 locaties en verwelkomde onlangs zijn eerste kantoor in Frankrijk in mei 2024. Het bedrijf ontwikkelt nieuwe producten om zijn diverse Europese portfolio te verwelkomen, met een focus op K-straatvoedsel dat verwacht wordt te lanceren in 2024. Voor meer informatie, kijk dan op http://www.cj.co.kr/en/about/business/food

