PARIS, 23 juillet 2024 /PRNewswire/ -- CJ Foods, une entreprise agroalimentaire sud-coréenne de premier plan, présente en avant-première, sa marque phare, bibigo, à la KOREA HOUSE à la Maison de la Chimie pendant les Jeux de Paris.

À l'ère du boom de la K-food, la cuisine coréenne gagne une popularité mondiale, séduisant les palais avec ses saveurs uniques et ses plats street food comme le kimchi, le mandu (raviolis coréens) et le tteokbokki (gâteau de riz sucré et épicé), connaissant un succès viral sur les réseaux sociaux notamment, grâce aux « mukbangs » (vidéos de dégustation).

CJ Foods bibigo fait redécouvrir la K-Food pendant les Jeux de Paris (PRNewsfoto/CJ Foods)

Après l'ouverture de sa filiale française en mai, CJ Foods étend sa présence en France avec l'arrivée de sa marque emblématique bibigo, dans la capitale. CJ Group sera le sponsor officiel de Korea House, maison des athlètes et comité pendant les Jeux, un événement public (organisé par le Comité sportif coréen) visant à présenter la culture coréenne en France.

Du 25 juillet au 11 août, bibigo tiendra un pop-up store à la Korea House, où les Parisiens et touristes pourront déguster d'authentiques plats coréens en plein cœur de Paris.

Ce stand expérientiel est adapté au concept du « sijang » (marché de rue coréen) afin d'associer le style de vie français, mettant l'accent sur la communauté, la tradition et les saveurs locales, à la vision de bibigo, consistant à offrir qualité et saveur. Situés dans des environnements animés, les sijangs sont des éléments fondamentaux et historiques qui incarnent la communauté sociale et constituent des lieux essentiels pour les Coréens à la recherche d'aliments pratiques et réconfortants.

« Grâce à l'influence des films et des séries coréens, les sijangs sont devenus des attractions populaires pour les touristes. Des villes comme Myeongdong abritent de nombreux stands proposant de la street food authentiquement coréenne, comme le tteokbokki et les corn dogs. Les visiteurs auront, je l'espère, l'impression d'entrer dans le lieu de tournage de leur série ou de leur film préféré, et de découvrir la Corée sans l'avoir visitée », a déclaré Yujin Shin, responsable de CJ Foods France.

Dans ce contexte, bibigo propose des accords classiques de « bunsik » (cuisine de rue coréenne), où les visiteurs peuvent associer des mandu (raviolis coréens) ou des jumeokbap (boules de riz) fraîchement préparés avec des tteokbokki et du kimchi.

Les amateurs français de K-food pourront bientôt trouver ces produits dans les réseaux de distribution locaux, car bibigo prépare le lancement de nouveautés telles que les brochettes de poulet dans les principaux pays européens.

Les visiteurs pourront recevoir des en-cas bibigo et des articles (tote bags, T-shirts). D'autres activations présenteront l'histoire des réalisations coréennes aux Jeux, des artefacts anciens tels que des hanboks (vêtements traditionnels coréens du XIXe siècle), des performances de K-Pop, des expositions de K-Beauty et des stands de K-Photo, le tout en collaboration avec des marques coréennes de premier plan.

Informations pratiques : les visiteurs qui s'inscrivent à l'avance en ligne sur le site teamkoreahouse.co.kr/ peuvent bénéficier d'une entrée simplifiée (des inscriptions sur place sont également possibles).

À propos de bibigo

Lancée en 2010, bibigo est une marque mondiale de produits alimentaires coréens de CJ Foods. Son objectif est de partager la cuisine et la culture coréennes avec le monde entier, enrichissant ainsi les expériences culinaires à l'échelle mondiale, sous le nouveau slogan "bibigo, live delicious" (vivre délicieusement).Les produits bibigo sont vendus dans plus de 60 pays et le produit phare de la marque est le "Mandu" (boulette coréenne) Inspiré de recettes authentiques, bibigo rend les saveurs de la cuisine coréenne accessibles en proposant des produits populaires dans la plupart des grandes chaînes d'alimentation.bibigo est le sponsor officiel de THE CJ CUP Byron Nelson, un tournoi de la saison régulière du PGA TOUR, et est également le premier partenaire marketing mondial des LA Lakers, afin de partager la culture culinaire coréenne avec les fans de sport du monde entier. En outre, bibigo est fier de parrainer Kcon, le plus grand festival de K-pop, qui permet de rencontrer des fans de K-pop du monde entier.

À propos de CJ Foods

CJ Foods, qui fait partie de CJ CheilJedang, est une entreprise alimentaire mondiale qui fournit une variété de produits allant des produits frais et surgelés aux snacks. En tant que plus grande entreprise alimentaire de Corée, ses ventes ont atteint 100 millions d'euros en trois ans. CJ Foods est aujourd'hui à la tête de la mondialisation de l'alimentation coréenne avec sa marque bibigo, qui connaît une croissance rapide.

Avec bibigo, CJ se concentre sur une gamme de produits spéciale, notamment le Mandu (boulette coréenne), le poulet à la coréenne, le riz cuisiné, la sauce coréenne, le Kimchi, le Gim (algue), les petits pains, la street foodcoréenne et bien d'autres encore. CJ Foods opère dans plus de 60 filiales dans le monde entier et a récemment ouvert son premier bureau en France en mai 2024. L'entreprise développe actuellement de nouveaux produits qui viendront enrichir son portefeuille européen, en mettant l'accent sur la street food coréenne, dont le lancement est prévu pour 2024.

Pour plus d'informations, visitez le site https://www.cj.co.kr/en/about/business/food

À propos de CJ CheilJedang

CJ CheilJedang est une entreprise agroalimentaire basée en Corée du Sud et opérant à l'échelle mondiale. Fondée en 1953 en tant que premier fabricant de sucre coréen, elle est aujourd'hui un acteur alimentaire mondial de premier plan qui fournit des aliments transformés et des produits biologiques innovants, notamment des additifs alimentaires et des aliments pour animaux, fabriqués grâce à ses technologies de bio-ingénierie de pointe basées sur la fermentation. L'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 20 milliards d'euros en 2022,ce qui confirme sa position de leader de l'alimentation et des boissons en Corée du Sud. CJ CheilJedang fait partie de CJ Group, un conglomérat international d'entreprises dans les domaines de l'alimentation et des services alimentaires, de la biologie et de la pharmacie, du divertissement et des médias, et de la vente au détail et de la logistique.

Pour plus d'informations : https://www.cj.co.kr/en

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2467246/CJ_Foods__bibigo_experiential_booth_at_Korea_House_in_Paris.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2465977/4825266/CJ_Foods_bibigo_Logo.jpg