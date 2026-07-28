Claros Technologies lève 55 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table de série B afin d'accélérer la commercialisation mondiale de sa technologie de destruction des PFAS

Financement destiné à répondre à la demande commerciale en forte croissance pour la technologie exclusive ClarosTechUV™ et à soutenir l'expansion du laboratoire mobile ClarosLabs™, à la suite des résultats révolutionnaires obtenus en matière d'assainissement des eaux souterraines contaminées par les PFAS et compte tenu du durcissement des réglementations mondiales concernant ces composés chimiques.

MINNEAPOLIS, 29 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Claros Technologies, Inc. (Claros), leader mondial des solutions de destruction et d'analyse des PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées), communément appelées « produits chimiques éternels », a annoncé aujourd'hui la clôture réussie d'un tour de table de série B de 55 millions de dollars, incluant le financement par obligations convertibles précédemment annoncé par la société. Ce financement permettra d'accélérer la commercialisation mondiale du système exclusif de destruction des PFAS ClarosTechUV™, de développer ClarosLabs™, de renforcer les capacités de production et les opérations et de répondre à la demande croissante des industriels, des entreprises de dépollution, des services publics et des organismes publics à la recherche de solutions de destruction définitive des PFAS et d'analyses pointues.

Le tour de table de série B a été dirigé par Treehouse Family Capital LLC, avec la participation de Daikin America, Inc., Veralto, la Fondation Bush, Nord Asset Management, la Fondation Saint Paul & Minnesota et avec le soutien continu des investisseurs existants. Ce tour de table a réuni un groupe diversifié d'investisseurs institutionnels et stratégiques issus des secteurs de l'industrie, de l'environnement et des technologies, signe de l'intérêt incontestable suscité par la dynamique commerciale de Claros, par sa plateforme technologique différenciée et par l'important potentiel mondial concernant la destruction définitive des PFAS et les solutions d'analyse.

La technologie de Claros permet de poursuivre l'utilisation des PFAS dans des applications critiques au sein de secteurs clés, notamment la fabrication de semi-conducteurs, l'aérospatiale, l'industrie pharmaceutique et le secteur de la santé, tout en permettant la destruction des PFAS à l'échelle industrielle. Il en résulte une solution favorisant à la fois l'innovation et la protection de l'environnement.

Ce financement va permettre de renforcer les capacités de production, de multiplier les déploiements commerciaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, de poursuivre le développement de produits, d'élargir les applications de ClarosLabs™, de procéder à des recrutements stratégiques dans les domaines de l'ingénierie et des opérations commerciales et de continuer à investir dans le service client et le développement d'applications. Ce financement permet à Claros de répondre à une demande mondiale en forte croissance, alors que les industries et les gouvernements s'orientent de plus en plus vers des technologies de destruction définitive des PFAS, plutôt que se contenter de gérer ces substances.

Michelle Bellanca, directrice générale et cofondatrice de Claros Technologies, a souligné l'importance de la dynamique récente de l'entreprise et des fonds levés pour soutenir la prochaine phase de sa croissance :

« Au cours de l'année écoulée, Claros a franchi le cap qui sépare une technologie révolutionnaire d'une réalité commerciale rentable. Notre collaboration avec de grands fabricants industriels a montré que la destruction définitive de toutes les espèces de PFAS ciblées peut être mise en œuvre de manière fiable, efficace et rentable à l'échelle commerciale, tandis que nos récents résultats en matière d'assainissement des eaux souterraines ont montré que cette même technologie offre des performances exceptionnelles dans des applications environnementales complexes. Conjuguées à l'évolution rapide et à la mise en œuvre des réglementations relatives aux PFAS à travers le monde, ces avancées ont considérablement élargi nos perspectives. Ce financement nous apporte les moyens d'accélérer nos déploiements commerciaux à l'échelle mondiale, de continuer le développement de notre technologie et d'aider nos clients à relever l'un des défis environnementaux les plus importants au monde. »

Jack Cogen, directeur de Treehouse Family Capital LLC, a ajouté :

« Les entreprises technologiques les plus prometteuses finissent par atteindre un point d'inflexion où la question n'est plus de savoir si la technologie fonctionne, mais à quelle rapidité elle peut être déployée à grande échelle. Nous pensons que Claros a atteint ce stade. Claros a démontré l'efficacité de sa technologie dans des conditions commerciales réelles. Claros a créé une plateforme intégrée qui associe la destruction des PFAS à des services d'analyse et se développe commercialement au moment le plus opportun. Alors que la dynamique réglementaire s'accélère à l'échelle mondiale, nous y voyons une opportunité de contribuer à la création de l'une des entreprises phares du secteur des technologies environnementales pour la prochaine décennie et au-delà. »

Claros a franchi plusieurs étapes commerciales décisives qui ont permis à ClarosTechUV™ de s'imposer comme la technologie de destruction des PFAS de référence qui a fait ses preuves sur le terrain. En décembre 2025, l'entreprise, en partenariat avec Daikin America, a effectué l'une des plus grandes démonstrations au monde de destruction sur site de PFAS présents dans les eaux de process industrielles, en atteignant un taux de destruction supérieur à 99,99 % pour les composés PFAS à chaîne longue, courte et ultra-courte. En avril 2026, Claros a démontré une destruction ≥ à 99,99 % des composés PFAS ciblés dans le cadre d'applications d'assainissement des eaux souterraines, à l'aide d'un concentré issu d'environ un million de gallons (3,8 millions de litres) d'eau souterraine, validant ainsi l'évolutivité de la technologie tant pour les applications de fabrication industrielle que pour celles d'assainissement environnemental.

Ensemble, ces étapes marquantes témoignent de la transition de Claros, qui passe de la validation commerciale à un déploiement commercial à grande échelle, permettant ainsi à l'entreprise de proposer sa plateforme intégrée de services d'analyse et de destruction des PFAS sur les marchés mondiaux de la fabrication industrielle, de la dépollution environnementale et de la conformité réglementaire.

Ce financement intervient alors que le cadre réglementaire mondial relatif aux PFAS évolue rapidement. En Europe, les décideurs politiques mettent en place des restrictions générales concernant les PFAS dans le cadre du projet de règlement REACH, tout en évaluant des dérogations sectorielles pour les utilisations essentielles. Aux États-Unis, les agences fédérales et étatiques continuent de renforcer les normes relatives à l'eau potable, ainsi que les exigences en matière de rejets industriels et les programmes d'assainissement. À mesure que ces exigences réglementaires deviennent encore plus précises, les organisations recherchent de plus en plus non seulement des technologies permettant la destruction définitive des PFAS, mais aussi des services d'analyse de pointe capables de détecter, de quantifier et de documenter avec précision les PFAS afin de garantir la conformité réglementaire. Ensemble, ces tendances convergentes stimulent la demande tant pour la technologie de destruction des PFAS ClarosTechUV™ que pour ClarosLabs™, l'offre de services d'analyse des PFAS de l'entreprise.

À propos de Claros Technologies

Fondée en 2018 et implantée aux États-Unis, à Minneapolis, dans le Minnesota, Claros Technologies est un leader mondial dans l'atténuation des PFAS, avec deux divisions principales La division ClarosTech™ se concentre exclusivement sur la destruction permanente des PFAS, en proposant des systèmes abordables, à haut débit, évolutifs et prêts pour le terrain, qui détruisent les composés à chaîne longue, courte et ultra-courte. ClarosLabs™, la division analytique de l'entreprise, accréditée ISO/IEC 17025:2017, est un laboratoire commercial de premier plan qui se consacre uniquement à la détection des PFAS, à leur quantification et à l'évaluation de l'exposition. Claros poursuit la mission d'éliminer les PFAS de l'environnement. Claros veut éliminer le caractère « éternel » des « substances chimiques éternelles » et détruire définitivement les PFAS.

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