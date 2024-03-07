CLÉ DE PEAU BEAUTÉ ОБЪЯВЛЯЕТ РЕШМУ САУДЖАНИ ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ POWER OF RADIANCE 2024

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Clé de Peau Beauté

07 Mar, 2024, 21:00 ET

Чествование вдохновляющей основательницы Girls Who Code, которая будет сотрудничать с Clé de Peau Beauté для запуска кампании 20 Under 20

ТОКИО, 8 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- Clé de Peau Beauté, бренд элитной косметики и средств по уходу за кожей, с гордостью объявляет лауреата премии Power of Radiance Awards 2024: Решму Сауджани (Reshma Saujani), живущую в Нью-Йорке, США. Премия Power of Radiance присуждается женщинам, которые принимают меры в своих общинах, выступая за образование девочек, особенно в областях STEM (наука, технология, инженерия и математика). Решма Сауджани посвятила себя расширению прав и возможностей девочек в области компьютерных наук, основав Girls Who Code, международную некоммерческую организацию, работающую над устранением гендерного разрыва в технологиях. С момента своего основания в 2012 году организация Girls Who Code создала крупнейший в мире поток женских и небинарных компьютерных ученых. Десять лет спустя некоммерческая организация обслужила более 500 000 студентов по своим инновационным программам, а их выпускники имели в семь раз более высокую вероятность получения степени компьютерных наук и связанных с ними степеней, чем в среднем в США.[1]

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Reshma Saujani, 2024 Award Recipient of the Power of Radiance Awards
Reshma Saujani, 2024 Award Recipient of the Power of Radiance Awards
Reshma Saujani receiving Clé de Peau Beauté's Power of Radiance Awards 2024
Reshma Saujani receiving Clé de Peau Beauté's Power of Radiance Awards 2024

Clé de Peau Beauté считает, что ключом к лучшему миру является раскрытие потенциала девочек с помощью STEM-образования. Благодаря этому убеждению родилась ежегодная премия Power of Radiance. Это же убеждение лежит в основе многолетнего партнерства бренда с ЮНИСЕФ, направленного на решение проблемы гендерного неравенства с акцентом на STEM в программах образования, занятости и расширения прав и возможностей девушек. Сферы STEM имеют решающее значение для разработки решений многих проблем, с которыми сталкивается мир. Расширение прав и возможностей половины мирового населения девушек и женщин в этих областях обеспечит светлое, инклюзивное будущее, сформированное инновациями и прогрессом, без ограничений по признаку пола.

Решма Сауджани и Girls Who Code ставят перед собой задачу ликвидировать гендерный разрыв в новых технических профессиях начального уровня к 2030 году. Амбициозная цель, учитывая , что этот разрыв увеличился на 13% по сравнению с почти 30-летней давностью[2]. Именно во время баллотирования Решмы Сауджани, юриста, политика и государственного служащего, в Конгресс США в местных школах она видела классы информатики, заполненные мальчиками, с немногими девочками, если таковые вообще были. Это привило ей потребность в культурном сдвиге для устранения гендерного разрыва — борьба, которую она продолжает сегодня в качестве основателя и генерального директора Moms First.

Как лауреат премии Power of Radiance 2024 Решма Сауджани получит грант, который будет направлен на наращивание импульса и расширение охвата ее миссии. Решма Сауджани также возглавит кампанию 20 Under 20 с Clé de Peau Beauté. Поскольку наибольшее сокращение девочек в области компьютерных наук происходит в средней и старшей школе[3], эта кампания направлена на то, чтобы вмешаться и побудить девочек оставаться на пути к высшему образованию и карьере в STEM. Кампания предоставит 20 девочкам в возрасте до 20 лет в США эксклюзивный опыт, включая доступ к передовым исследовательским центрам Clé de Peau Beauté, ученым, наставничеству и грантам для поддержки их занятий STEM.

Решма Сауджани прокомментировала: «Демонстрация этим девушкам красоты STEM и знакомство с образцами для подражания играет важнейшую роль во время строительства планов на свое будущее — вот, что такое Girls Who Code. В конце концов, вы не можете быть тем, чего не видите. Сегодня только 28% рабочих мест в области ИТ занимают женщины. Мы все должны стараться, чтобы женщины и девушки не оставались позади, когда мы будем заполнять рабочие места, и награда Power of Radiance от Clé de Peau Beaute создает импульс для культурного сдвига, необходимого для преодоления гендерного разрыва в STEM». 

Г-жа Мизуки Хашимото, директор по развитию бренда Clé de Peau Beauté, прокомментировала: «Непоколебимая приверженность г-жи Сауджани расширению прав и возможностей девушек и женщин через Girls Who Code прекрасно согласуется с нашей миссией. Мы стремимся к достижению гендерного равенства в STEM и за его пределами. Сотрудничество с Girls Who Code и г-жой Сауджани в рамках кампании 20 Under 20 — это возможность для нас сделать больше для продвижения гендерного равенства и выравнивания игрового поля для девушек в STEM».

Способность раскрыть внутреннее сияние, которое может привести к позитивным изменениям, есть в каждом человеке, и благодаря премии Power of Radiance бренд Clé de Peau Beaute поддерживает девушек и женщин во всем мире, поскольку они преобразуют мир для себя и своих сообществ. Путь Clé de Peau Beauté как защитников образования началось с мечты о лучшем мире. Вот почему бренд предоставляет процент от продаж одного из своих самых знаковых продуктов, The Serum, для этой миссии.

О Решме Сауджани

Решма Сауджани — ведущая активистка и основательница Girls Who Code и Moms First, ранее — Marshall Plan for Moms. Будучи мамой, она потратила более десяти лет на создание движений по борьбе за расширение экономических прав и возможностей женщин и девушек, работая над устранением гендерного разрыва в технологическом секторе, и совсем недавно — на поддержку мам, пострадавших от пандемии. Решма также является автором международного бестселлера «Храбрая, но не идеальная», а ее резонансное выступление на TED «Учите девочек храбрости, а не совершенству» набрало более пяти миллионов просмотров по всему миру. Решма начала свою карьеру в качестве адвоката и организатора демократов. В 2010 году она вышла на политическую сцену в качестве первой индийско-американской женщины, баллотировавшейся в Конгресс США. Во время предвыборной кампании Решма посетила местные школы и воочию увидела гендерный разрыв в компьютерных классах, что привело ее к созданию Girls Who Code.

О Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, глобальный люксовый бренд Shiseido Co Ltd, был основан в 1982 году как высшее выражение элегантности и науки. Выражение «Clé de Peau Beauté» означает «Ключ к красоте кожи». Философия бренда заключается в том, чтобы раскрыть силу женского сияния, используя технологии макияжа и передовые средства по уходу за кожей со всего мира. Всегда руководствуясь утонченным эстетическим чувством и интеллектом, бренд Clé de Peau Beauté привил своим продуктам современность, очарование и динамизм, чтобы стать лидером отрасли в обеспечении сияния, настолько замечательного, что оно исходит изнутри. Доступно в 26 странах и регионах по всему миру.

Официальный сайт Clé de Peau Beauté: https://www.cledepeau-beaute.com/int/powerofradiance-2024.html

Официальный Instagram Clé de Peau Beauté: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/ 

[1][2][3] Источник: Girls Who Code. https://girlswhocode.com/about-us

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2352256/Reshma_Saujani__2024_Award_Recipient_of_the__Power_of_Radiance_Awards.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2352257/Reshma_Saujani_receiving_Cl__de_Peau_Beaut__s_Power_of_Radiance_Awards_2024.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1740205/cpb_logo_set_bold_Logo.jpg 

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