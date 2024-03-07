CLÉ DE PEAU BEAUTÉ ОБЪЯВЛЯЕТ РЕШМУ САУДЖАНИ ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ POWER OF RADIANCE 2024

Чествование вдохновляющей основательницы Girls Who Code, которая будет сотрудничать с Clé de Peau Beauté для запуска кампании 20 Under 20

ТОКИО, 8 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- Clé de Peau Beauté, бренд элитной косметики и средств по уходу за кожей, с гордостью объявляет лауреата премии Power of Radiance Awards 2024: Решму Сауджани (Reshma Saujani), живущую в Нью-Йорке, США. Премия Power of Radiance присуждается женщинам, которые принимают меры в своих общинах, выступая за образование девочек, особенно в областях STEM (наука, технология, инженерия и математика). Решма Сауджани посвятила себя расширению прав и возможностей девочек в области компьютерных наук, основав Girls Who Code, международную некоммерческую организацию, работающую над устранением гендерного разрыва в технологиях. С момента своего основания в 2012 году организация Girls Who Code создала крупнейший в мире поток женских и небинарных компьютерных ученых. Десять лет спустя некоммерческая организация обслужила более 500 000 студентов по своим инновационным программам, а их выпускники имели в семь раз более высокую вероятность получения степени компьютерных наук и связанных с ними степеней, чем в среднем в США.[1]

Reshma Saujani, 2024 Award Recipient of the Power of Radiance Awards Reshma Saujani receiving Clé de Peau Beauté's Power of Radiance Awards 2024

Clé de Peau Beauté считает, что ключом к лучшему миру является раскрытие потенциала девочек с помощью STEM-образования. Благодаря этому убеждению родилась ежегодная премия Power of Radiance. Это же убеждение лежит в основе многолетнего партнерства бренда с ЮНИСЕФ, направленного на решение проблемы гендерного неравенства с акцентом на STEM в программах образования, занятости и расширения прав и возможностей девушек. Сферы STEM имеют решающее значение для разработки решений многих проблем, с которыми сталкивается мир. Расширение прав и возможностей половины мирового населения девушек и женщин в этих областях обеспечит светлое, инклюзивное будущее, сформированное инновациями и прогрессом, без ограничений по признаку пола.

Решма Сауджани и Girls Who Code ставят перед собой задачу ликвидировать гендерный разрыв в новых технических профессиях начального уровня к 2030 году. Амбициозная цель, учитывая , что этот разрыв увеличился на 13% по сравнению с почти 30-летней давностью[2]. Именно во время баллотирования Решмы Сауджани, юриста, политика и государственного служащего, в Конгресс США в местных школах она видела классы информатики, заполненные мальчиками, с немногими девочками, если таковые вообще были. Это привило ей потребность в культурном сдвиге для устранения гендерного разрыва — борьба, которую она продолжает сегодня в качестве основателя и генерального директора Moms First.

Как лауреат премии Power of Radiance 2024 Решма Сауджани получит грант, который будет направлен на наращивание импульса и расширение охвата ее миссии. Решма Сауджани также возглавит кампанию 20 Under 20 с Clé de Peau Beauté. Поскольку наибольшее сокращение девочек в области компьютерных наук происходит в средней и старшей школе[3], эта кампания направлена на то, чтобы вмешаться и побудить девочек оставаться на пути к высшему образованию и карьере в STEM. Кампания предоставит 20 девочкам в возрасте до 20 лет в США эксклюзивный опыт, включая доступ к передовым исследовательским центрам Clé de Peau Beauté, ученым, наставничеству и грантам для поддержки их занятий STEM.

Решма Сауджани прокомментировала: «Демонстрация этим девушкам красоты STEM и знакомство с образцами для подражания играет важнейшую роль во время строительства планов на свое будущее — вот, что такое Girls Who Code. В конце концов, вы не можете быть тем, чего не видите. Сегодня только 28% рабочих мест в области ИТ занимают женщины. Мы все должны стараться, чтобы женщины и девушки не оставались позади, когда мы будем заполнять рабочие места, и награда Power of Radiance от Clé de Peau Beaute создает импульс для культурного сдвига, необходимого для преодоления гендерного разрыва в STEM».

Г-жа Мизуки Хашимото, директор по развитию бренда Clé de Peau Beauté, прокомментировала: «Непоколебимая приверженность г-жи Сауджани расширению прав и возможностей девушек и женщин через Girls Who Code прекрасно согласуется с нашей миссией. Мы стремимся к достижению гендерного равенства в STEM и за его пределами. Сотрудничество с Girls Who Code и г-жой Сауджани в рамках кампании 20 Under 20 — это возможность для нас сделать больше для продвижения гендерного равенства и выравнивания игрового поля для девушек в STEM».

Способность раскрыть внутреннее сияние, которое может привести к позитивным изменениям, есть в каждом человеке, и благодаря премии Power of Radiance бренд Clé de Peau Beaute поддерживает девушек и женщин во всем мире, поскольку они преобразуют мир для себя и своих сообществ. Путь Clé de Peau Beauté как защитников образования началось с мечты о лучшем мире. Вот почему бренд предоставляет процент от продаж одного из своих самых знаковых продуктов, The Serum, для этой миссии.

О Решме Сауджани

Решма Сауджани — ведущая активистка и основательница Girls Who Code и Moms First, ранее — Marshall Plan for Moms. Будучи мамой, она потратила более десяти лет на создание движений по борьбе за расширение экономических прав и возможностей женщин и девушек, работая над устранением гендерного разрыва в технологическом секторе, и совсем недавно — на поддержку мам, пострадавших от пандемии. Решма также является автором международного бестселлера «Храбрая, но не идеальная», а ее резонансное выступление на TED «Учите девочек храбрости, а не совершенству» набрало более пяти миллионов просмотров по всему миру. Решма начала свою карьеру в качестве адвоката и организатора демократов. В 2010 году она вышла на политическую сцену в качестве первой индийско-американской женщины, баллотировавшейся в Конгресс США. Во время предвыборной кампании Решма посетила местные школы и воочию увидела гендерный разрыв в компьютерных классах, что привело ее к созданию Girls Who Code.

О Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, глобальный люксовый бренд Shiseido Co Ltd, был основан в 1982 году как высшее выражение элегантности и науки. Выражение «Clé de Peau Beauté» означает «Ключ к красоте кожи». Философия бренда заключается в том, чтобы раскрыть силу женского сияния, используя технологии макияжа и передовые средства по уходу за кожей со всего мира. Всегда руководствуясь утонченным эстетическим чувством и интеллектом, бренд Clé de Peau Beauté привил своим продуктам современность, очарование и динамизм, чтобы стать лидером отрасли в обеспечении сияния, настолько замечательного, что оно исходит изнутри. Доступно в 26 странах и регионах по всему миру.

Официальный сайт Clé de Peau Beauté: https://www.cledepeau-beaute.com/int/powerofradiance-2024.html

Официальный Instagram Clé de Peau Beauté: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

[1][2][3] Источник: Girls Who Code. https://girlswhocode.com/about-us

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2352256/Reshma_Saujani__2024_Award_Recipient_of_the__Power_of_Radiance_Awards.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2352257/Reshma_Saujani_receiving_Cl__de_Peau_Beaut__s_Power_of_Radiance_Awards_2024.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1740205/cpb_logo_set_bold_Logo.jpg