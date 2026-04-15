Clé de Peau Beauté obnovuje globální partnerství s UNICEF s cílem pomoci dalším 7,3 milionům dívek
Apr 15, 2026, 22:00 ET
TOKIO, 16. dubna 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Clé de Peau Beauté oznámila obnovení svého tříletého globálního partnerství s UNICEF, čímž zahájila novou fázi svého závazku k posílení postavení dalších 7,3 milionů dívek. S celkovým příslibem 17,4 milionu USD od roku 2019 představuje tato částka největší příspěvek soukromého sektoru do Globálního programu pro rovnost pohlaví UNICEF, jehož cílem je urychlit pozitivní změny pro dospívající dívky. K dnešnímu dni již toto partnerství podpořilo 12,9 milionu dívek po celém světě, čímž výrazně překonalo původní očekávání tohoto partnerství.
S obnovením třetího období se programy podporované společností Clé de Peau Beauté rozšíří nad rámec výhradního zaměření na STEM (věda, technologie, inženýrství, matematika)) a budou klást větší důraz na STEAM (věda, technologie, inženýrství, umění a matematika), přičemž umění a kreativita se začleňují jako doplňkové síly vedle vědy a technologie. V Indonésii například dívky účastnící se iniciativ projektového učení již kombinují vědecké znalosti s kreativním vyjádřením, aby vyvinuly inovativní řešení pro zvýšení odolnosti vůči klimatickým změnám.
„Když jsme viděli, jak toto partnerství změnilo životy dívek – jak v nich probudilo sebevědomí, kreativitu a otevřelo nové možnosti pro jejich budoucnost –, bylo pro nás rozhodnutí obnovit náš závazek nesmírně smysluplné," uvedla Naomi Kawanishiová, globální ředitelka značky Clé de Peau Beauté. „Zvláště nás těší zaměření na STEAM, které dívkám dodává nejen technické znalosti, ale také tvůrčí sebevědomí, aby se staly skutečnými inovátorkami. Takto jim pomáháme rozvinout jejich plný potenciál."
Obnovení partnerství staví na pevných základech účinných programů s inovativními iniciativami v oblasti STEM, které již v rámci tohoto partnerství dívkám poskytují širokou škálu příležitostí.
„UNICEF vítá pokračující vedoucí úlohu společnosti Clé de Peau Beauté v oblasti genderové rovnosti a její hluboký závazek k posilování postavení dívek," uvedla Carla Haddad Mardiniová, ředitelka UNICEF pro získávání finančních prostředků a partnerství v soukromém sektoru. „Naše obnovené partnerství a rozšířené zaměření na posilování klíčových dovedností v oblasti STEAM představuje významnou investici do dívek jako tvůrkyň změn, které hrají důležitou roli při utváření naší budoucnosti."
Naléhavá potřeba pokračujících investic [1]
Tento obnovený závazek přichází v klíčovém okamžiku. Dívky po celém světě i nadále čelí významným překážkám v přístupu ke vzdělání a rozvoji dovedností. Zhruba 122 milionů dívek stále nechodí do školy a téměř 40 procent dospívajících dívek a mladých žen nedokončí středoškolské vzdělání. Dívky jsou také nedostatečně zastoupeny v oborech STEM a digitálních oborech, kde tvoří pouhých 35 procent absolventů oborů STEM a 3 procenta absolventů oborů ICT, zatímco téměř 50 milionů dívek postrádá základní schopnosti u gramotnosti. V zemích s nízkými příjmy zůstává přibližně 90 procent dívek bez přístupu k internetu, což omezuje jejich přístup ke vzdělání a příležitostem.
Tyto potíže jsou způsobeny vzájemně se prolínajícími překážkami – včetně škodlivých genderových norem, dětských sňatků a neplacených pečovatelských povinností –, což podtrhuje naléhavou potřebu trvalých investic a přístupů zohledňujících genderové aspekty, které dívkám umožní získat dovednosti a příležitosti nezbytné pro budování jejich budoucnosti.
Prostřednictvím této obnovené spolupráce budou Clé de Peau Beauté a UNICEF nadále spolupracovat na rozšiřování příležitostí pro dívky po celém světě a podporovat příští generaci v plném rozvoji jejího potenciálu.
Poznámky pro redakci
O partnerství mezi Clé de Peau Beauté a UNICEF
Od roku 2019 spolupracuje Clé de Peau Beauté s organizací UNICEF na podpoře vzdělávání, rozvoji dovedností a posilování postavení dívek prostřednictvím iniciativy Skills4Girls. Toto partnerství se zaměřuje na rozšiřování přístupu k dovednostem potřebným pro budoucnost, včetně digitální gramotnosti, výuky v oblastech STEAM a programů zaměřených na životní dovednosti, a zároveň se zabývá sociálními a strukturálními překážkami, které omezují příležitosti dívek.
O značce Clé de Peau Beauté
Clé de Peau Beauté, globální luxusní značka společnosti Shiseido Co Ltd, byla založena v roce 1982 jako vrcholný projev elegance a vědy. Clé de Peau Beauté znamená klíč ke kráse pleti. Koncepcí značky je odemknout sílu ženského lesku využitím technologií líčení a pokročilé péče o pleť z celého světa. Clé de Peau Beauté, která se vždy řídí vytříbeným estetickým vkusem a inteligencí, vtiskla svým produktům modernost, kouzlo a dynamiku, aby se stala vedoucí firmou v oboru a přinášela tak pozoruhodný lesk, který vyzařuje zevnitř. K dostání ve 28 zemích a regionech po celém světě.
O UNICEF
UNICEF působí v některých z nejproblematičtějších míst na světě, aby pomohl nejvíce znevýhodněným dětem. Ve více než 190 zemích a teritoriích pracujeme pro každé dítě, kdekoli, abychom vybudovali lepší svět pro všechny. Navštivte https://www.unicef.org/
UNICEF nepodporuje žádnou společnost, značku, produkt ani službu.
